Bürgerentscheid in Weilheim: Wasserstoff-Fabrik contra Grünland

Umweltschädigung will sich Cellcentric nicht nachsagen lassen. Das Unternehmen fährt eine große Werbekampagne im Ort, schreibt vom "Klimawerk", um die BewohnerInnen vom "Ja" zu überzeugen. Man will endlich Planungssicherheit. Die erste Wahl war auf das Gelände Hungerberg in Dettingen/Teck gefallen, sieben Kilometer entfernt. Doch dort stimmten in einem Bürgerentscheid im vorigen September 62 Prozent für den Erhalt der Ackerflächen.

Nun also Weilheim. Für Cellcentric ist die Nähe zu Nabern wichtig, einem Ortsteil von Kirchheim/Teck und nur vier Kilometer weg. Dort wird seit rund 25 Jahren an der Brennstoffzelle gearbeitet, und die aktuell 400 Beschäftigten will man mitnehmen ins neue Werk. Mal investierte Daimler in Nabern, mal schrumpfte Daimler den Standort. Der Betriebsratsvorsitzende Rainer Bauer erinnert sich mit Grausen: "Das war immer ein Hin und Her." Nun herrsche Euphorie im Werk. "Endlich ist der Druck durch die EU so immens, dass es vorangeht. Und durch die Kooperation mit Volvo gibt's auch das Geld." Er hofft inständig, dass die WeilheimerInnen die Fabrik befürworten. "Dann käme alles an einen Ort: Wir aus Nabern, die KollegInnen aus Esslingen. Forschung, Entwicklung, Produktion – alles unter einem Dach!" Man rechne mit 800 bis 1.000 Arbeitsplätzen, etwa die Hälfte davon neu. "Bei der Brennstoffzelle ist noch relativ viel Handarbeit nötig, das wird nicht so eine Roboterproduktion wie bei Tesla in Grünheide", ist der Elektroingenieur sicher. Und noch etwas sei besser als in Grünheide, Brandenburg: "Seit vorigem Jahr sind wir nach jahrelanger Auseinandersetzung endlich tarifgebunden, das werden also sehr gut bezahlte Arbeitsplätze."

Die Marktleute halten nix davon

Cellcentric hat einen Infostand vor dem 250 Jahre alten Weilheimer Rathaus aufgebaut. Inklusive einer Brennstoffzelle und eines Kaffeedreirads, der Kaffee ist gratis. Es gibt Prospekte mit Slogans wie "Ach du grünes neues" und "Werk-Life-Balance", die werben für das "Klimawerk", das eine Vorzeigefabrik werden soll: 40.000 Quadratmeter Voltaik für den eigenen Energiebedarf, sechs Hektar begrünte Flächen, Abwärme für bis zu 500 Haushalte, Fahrradwege. Hört sich alles gut an. Darüber reden wollen die Cellcentricer am Stand aber nicht. Jedenfalls nicht mit der Presse. "Sie haben ja keinen Pressetermin ausgemacht", sagt eine etwa 40-jährige Frau, die von einem Kollegen als "zuständig für Presse" bezeichnet wird.