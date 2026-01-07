Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 771
Medien

Kontext-Spendenkampagne

Budenzauber für die freie Presse

Kontext-Spendenkampagne: Budenzauber für die freie Presse
|

Datum:

Dürfen wir vorstellen? Die oft wichtigsten Leute in der Kontext-Crew – Trommelwirbel: unsere fantastischen Anwält:innen! Sie verteidigen für uns da die Pressefreiheit, wo wir nicht mehr weiterwissen. Mit einem Soli-Beitrag von zehn Euro im Monat können Sie dabei helfen.

Wehrhafte Streiter:innen fürs Presserecht: die Kontext-Anwält:innen Markus Köhler, Anja Pfander und Franziska Schaible (von links). Foto: Julian Rettig, Grafik: Susanne Wais

Die Kontext-Wochenzeitung gäbe es vermutlich nicht mehr ohne Markus Köhler. Von Anfang an dabei, einer der besten Presserechtler im Land, jüngst 60 geworden, eine coole Socke in den schicksten Schuhen, immer zu einem "Budenzauber" bereit, wenn er den Gerichtssaal betritt. Mit ihm Franziska Schaible und Anja Pfander, die seine Leidenschaft für das Thema teilen. In die Bütt' für ein couragiertes Medium. Gemeinsam ist dem Trio von Oppenländer Rechtsanwälte, so unser Eindruck, dass der Job auch Laune machen kann. Besonders nach einem erfolgreichen Kontext-Gerichtstag.

Sicher ist: Wir könnten nicht immer so unerschrocken sein, wie wir das gerne sind. Aber wenn's dann brennt, rufen wir bei den Oppenländern an. Wir wissen: Sie holen für uns die Kohlen aus dem Feuer – oder legen noch welche nach, wenn's nötig ist. Immer elegant, meistens voller Zuversicht, mit Charme und Witz und einer Menge Lust am Hervorbringen von Fakten, die andere lieber im Verborgenen halten würden.

Was haben wir schon zusammen erlebt. Zuletzt Susanne Wetterich, die frühere Pressesprecherin im Stuttgarter Rathaus. Sie wollte von ihrer kommunistischen Vergangenheit nichts mehr wissen, alles getilgt haben, was daran erinnern hätte können. Bis Markus Köhler einen Zeugen präsentierte, der mit ihr zusammen bei der KPD/AO zugange war. Noch in der Verhandlung zog sie ihre Klage zurück.

Oder die exzessiv schönheitsoperierte Influencerin, die tatsächlich vor Gericht marschierte, weil Kontext geschrieben hatte, sie habe gefärbte Haare und einen operierten Po. Was stimmte! Unvergessen, wie sich unsere Anwälte über das Video dieses tschechischen Schönheitschirurgen freuten, das wir aus den Tiefen des Internets gefischt hatten und auf dem der Frau unter vollständiger Namensnennung aller Beteiligten ein Brazilian Butt ans Steißbein modelliert wurde.

Und dann war da Romani Rose. Der selbsternannte Oberchef der baden-württembergischen Sinti und Roma, der nicht ertragen konnte, dass Mitarbeiter:innen ihn kritisierten. Statt sich mit dem Personal darüber zu unterhalten, was er selbst denn besser machen könnte, schickte er uns Anwaltspost, weil er die Kritik aus der Öffentlichkeit heraushaben wollte.

Völkische, die lieber nicht öffentlich genannt worden wären. Puffbesitzer, Rechtsextreme, der ehemals ranghöchste Polizist im Land, der auf keinen Fall als "Körperteil unterm Gürtel"-Polizist bezeichnet werden wollte.

Und natürlich – das ewige Verfahren um den ehemaligen Mitarbeiter zweier AfD-Abgeordneter und die rechtsradikalen Facebook-Chats, die wir zitiert haben. Acht Jahre Auseinandersetzung vor mittlerweile vier Gerichten. Das letzte, das Oberlandesgericht Frankfurt am Main, wollte sehr viel wissen über den Ursprung unserer Information. Selbst im Urteil stand, wir hätten viel zu wenig verraten über unsere Quelle, als dass sich das Gericht ein Bild hätte machen können. Ein Bild von Informanten? Ja geht’s noch? Bei Lektüre dieses Vorwurfs knallte Markus Köhler fast die Hutschnur weg. Mittlerweile warten wir darauf, mit diesem bemerkenswerten Urteil beim Bundesgerichtshof vorstellig werden zu können. Denn wenn das so stehen bleibt, ist investigativer Journalismus mit ordentlichem Quellenschutz kaum mehr möglich.

Über die Jahre haben wir natürlich nicht jeden Fall gewonnen, zugegeben. Aber die meisten! Dank sehr viel Kompetenz, großer Liebe zur Juristerei und Leidenschaft für das freie Wort, das es mehr und mehr zu verteidigen gilt. Denn ohne freie Presse stirbt Demokratie.

Unterstützen Sie uns mit dem Soli. Schon ab 10 Euro im Monat sind Sie dabei!
www.kontextwochenzeitung.de/soli

Einmalig spenden können Sie per Überweisung auf unser Konto bei der GLS-Bank:
Empfänger: KONTEXT:Verein für Ganzheitlichen Journalismus e.V.
IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00
BIC: GENODEM1GLS

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

31.12.2025
Kontext-Spendenkampagne
Vier Arme für ein Kontext-Halleluja

Mögen andere Zeitungen ihre Redakteur:innen Handyfotos machen lassen – bei Kontext arbeiten Profi-Fotografen. Weil guter Journalismus gute Fotos braucht. Das geht dank Ihnen, unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Bleiben Sie uns treu, zum…
24.12.2025
Kontext-Spendenkampagne
Laut bleiben!

Progressive Errungenschaften sind unter Druck, rechte Kräfte werden immer lauter. Gerade jetzt braucht es Menschen, eine Zivilgesellschaft und Medien wie Kontext, die widersprechen. Kritisch nachfragen und sich einmischen. Werden Sie Teil der…
17.12.2025
Kontext-Spendenkampagne
Bezüge herstellen – statt kürzen

Das Wichtigste im Journalismus: Zusammenhänge. Wer mit wem und warum? Wir bei Kontext zeigen seit 2011 Verbindungen auf. Dank Ihnen, unseren Unterstützerinnen und Unterstützern, spendenfinanziert und werbefrei. Machen Sie mit und werden Sie…
10.12.2025
Kontext-Spendenkampagne
Willkommen im Kapitalschutzgebiet

Seit Jahren werden Reiche reicher und Arme ärmer. Auch in Deutschland ist das Vermögen sehr ungleich verteilt. Wir von Kontext berichten darüber – spendenfinanziert, werbefrei und unabhängig. Mit nur zehn Euro im Monat helfen Sie uns, auch im…
03.12.2025
Kontext-Spendenkampagne
Kontext leuchtet seit 2011!

Die Erfindung der Glühbirne war eine prima Idee. Wo einst nur Kerzen funzelten, ward es plötzlich ziemlich hell. Auch Kontext möchte mehr Licht dorthin bringen, wo es manche gerne dunkel hätten. Helfen Sie uns, in noch mehr finstere Ecken zu…
26.11.2025
Kontext-Spendenkampagne
Tief graben, pünktlich fertig sein

Bei Kontext wird gemeinnützig gewerkelt, kritisch gebohrt, an Texten und Fotos geschraubt – und das Ergebnis ist zuverlässig jeden Mittwoch ab Mitternacht online. Dank Ihnen, unseren Spender:innen! Aber wir wollen noch tiefer graben. Machen Sie es…
19.11.2025
Kontext-Spendenkampagne
Da geht noch was!

Ist Kontext bankrott? Natürlich nicht, denn wir haben ja Sie: unsere Unterstützer und Spenderinnen, die unsere Zeitung tragen. Aber: Wir wollen mehr. Kontext soll fliegen! Seien Sie dabei!
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 771 vom 07.01.2026

GLS kündigt Roter Hilfe
"Aberwitzig und unverständlich"

Bisher galt die GLS als gute Bank. Wer sich als links, grün, alternativ verstand, hatte bei ihr ein…

6 Kommentare
Recherche gegen Rechts – Ziviles Engagement
Sie trotzen dem Rechtsruck

Wer Geflüchteten hilft, wird angepöbelt, Rechtsextreme und Freikirchen hetzen aggressiver gegen…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Write new comment

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 771 / "Aberwitzig und unverständlich" / reiner / vor 16 Stunden 59 Minuten
Danke für den Artikel. Bitte bleibt da dran. Ich bin bereit für Protestaktionen, etwa eine Bankenwechselkampagne. Nach der Anthro-Affinität nun auch noch Trump-Loyalität - da ist mein Fässchen schon am Überlaufen ...

Ausgabe 770 / Ein Bahnhof namens Godot / Johannes Frübis / vor 19 Stunden 7 Sekunden
Offentsichtlich ist auch längst vergessen, warum überhaupt diese unterirdische Haltestelle gebaut wird. Für eine bessere Bahn? Ganz sicher nicht. Für eine Fahrgastfreundliche Bahn? Ganz sicher auch nicht. Warum dann? Für frei werdende oberirdische...

Ausgabe 771 / Juhu, ein Signal der Hoffnung! / Werner / vor 19 Stunden 49 Minuten
Ich finde aus dem sollte man ein Musical machen. Mit Putin als den Oberschuft, Trump als den dauerlächelnden, listigen Intriganten und Merz, Macron, Starmer als die Deppen. Mette Frederiksen muss natürlich auch auftreten. Tanzend wird sie Trump, in einem...

Ausgabe 771 / #HustChallenge / nesenbacher / vor 22 Stunden 12 Minuten
Der „EKG“ findet auch ohne physischen Zugriff statt. Dax, Dow & Co. haben die Welt schon lange an den Eiern. Deshalb ist es nicht die schlechteste Idee, zwischendurch in Heslach zu versumpfen. Veränderungen und Revolutionen beginnen meist am...

Ausgabe 771 / Der Adel lässt die Muskeln spielen / n_koenig / vor 1 Tag 7 Stunden
Der Text vermischt Meinung, Interpretation und Tatsachenbehauptungen, ohne sie sauber zu trennen. Komplexe politische Prozesse werden personalisiert und moralisiert. Das Ergebnis ist kein Erkenntnisgewinn für die Leser, sondern ein verzerrtes Narrativ, das...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!