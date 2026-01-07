Recherche gegen Rechts – Ziviles Engagement: Sie trotzen dem Rechtsruck

"Ich hatte am Anfang Bauchschmerzen, ich hatte wirklich gedacht, mal gucken, wie lange das dauert, bis hier der erste Flyer an der Wand klebt oder ein Fahrbeutel fliegt oder jemand irgendwie Müll vor die Türe wirft", berichtet der gelernte Sozialarbeiter Jochen Schneider. Er ist Projektleiter bei Pyramidea und hier der einzige ohne Migrationshintergrund. Der Verein wurde 2017 mit Sitz in Stuttgart gegründet, ist ausschließlich projektfinanziert und hat mehrere Standorte in der Region.

In Murrhardt mietet Pyramidea zwei Räumlichkeiten. Hier unterstützen Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung andere Geflüchtete und Migrant:innen. Dabei sind die Angebote sehr vielfältig: unterschiedliche Sprachkurse wie ein Englischsprachkurs für Kinder, Kochkurse, Beratungen zu Behördengängen und Anträgen. Pyramidea mischt aber auch bei Festivitäten der Gemeinde mit, beim Weihnachtsmarkt oder dem Kinderferienprogramm.

Obwohl der gesellschaftliche Rechtsruck auch in Murrhardt deutlich spürbar ist, haben sich Schneiders Befürchtungen bislang nicht bestätigt: "Wir hatten hier noch gar nichts", bilanziert er zunächst, revidiert diese Einschätzung aber im Lauf des Gesprächs. Spürbar wurden Anfeindungen nicht durch Schmierereien und Flugblätter. Aber es kommt ab und zu vor, dass Menschen an der Tür vorbeilaufen und pöbeln. Die sich beschweren, warum ihnen niemand hilft, wenn sie zum Beispiel in die Schweiz auszuwandern wollen, weil es hier ja nicht auszuhalten sei.

Ohne Aufenthaltstitel: lieber nichts riskieren

Aber mit solchem Gegenwind kommt Pyramidea gut zurecht. Olena Butova ist vor etwas mehr als drei Jahren mit ihrer Familie aus der Ukraine geflüchtet. Sie ist eine tatkräftige Frau, die sich nicht nur in Murrhardt um die Belange der ukrainischstämmigen Community kümmert. Die 48-jährige erzählt, sie habe vor der Flucht 15 Jahre als Finanzamtsleiterin gearbeitet. Deshalb würden sie auch die unzähligen bürokratischen Anträge der deutschen Behörden weniger abschrecken, obwohl sie diese Hürden als eines der größten Probleme für Geflüchtete ansieht.