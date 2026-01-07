Umweltaktivist Harry Block: Der Unruhestifter

Block zeigt aus dem Fenster seines Büros. Von seiner Maisonette-Wohnung in der Karlsruher Innenstadt blickt er über die Stadt bis zum Rhein. In der Ferne ragen die Schornsteine des Rheinhafen-Dampfkraftwerks in die Höhe, weiter flussabwärts die Kamine der Raffinerie. "Ich habe sie immer im Blick." Genauso wie die Schadstoffe, die von dort bis in die Karlsruher Innenstadt gelangen. Block war früh überzeugt, dass Energie sauberer werden muss. 1978 war er Mitgründer der Bürgerinitiative "Stilllegung des Kernforschungszentrums Karlsruhe und Umwandlung in ein Institut für regenerative Energien". Der Club of Rome forderte damals schon die Abkehr von fossilen Energien. "Und mir war klar, dass die Atomenergie nicht die Alternative ist." Beim Erörterungstermin von Philippsburg 2, erinnert sich Block, wurde er noch ausgelacht für die Frage, was sie später mit dem hochradioaktiven Müll machen wollen. Warum er sich jetzt schon Gedanken darüber machen wolle, was erst in ein paar Jahrzehnten aktuell sein werde, war die Antwort. "Die haben mich für verrückt erklärt, als Spinner abgestempelt."

500 Euro für ein "Arschloch"

Das hat ihn jedoch nie davon abgehalten, seine Meinung zu sagen. Bei Hauptversammlungen genauso wenig wie bei Erörterungsterminen oder während seiner Zeit im Karlsruher Gemeinderat von 1989 bis 2004. Dort zahlte er lieber mal 500 Euro Strafe dafür, dass er den Oberbürgermeister als Arschloch beschimpfte, als seine Meinung in blumigere Worte zu packen. Block war Mitgründer der Grünen Liste Karlsruhe, 1980 beim Gründungsparteitag der Grünen dabei und lange Mitglied der Partei. Bis die Grünen 1999 unter Joschka Fischer für den Einsatz der Bundeswehr im Kosovo stimmten. Der überzeugte Antimilitarist trat direkt danach aus der Partei aus. "Ich war Soldat. Ich stand 1968 an der Grenze zur Tschechoslowakei, drüben marschierten die Truppen des Warschauer Pakts ein und niemand wusste, was los ist, was wir jetzt machen sollen. Das hat mir die Sinnlosigkeit des Krieges so deutlich gemacht, dass ich meinen weiteren Dienst verweigert habe." Anschließend beriet er Kriegsdienstverweigerer, darunter auch Christian Klar, der sich später der RAF anschloss.

Heute hält Block sich aus der Politik weitgehend raus. Weil die Entscheidungen, da ist er sicher, sowieso woanders gefällt werden. "Sie müssen dahin, wo das Geld ist. In Karlsruhe in den Rotary-Club und in die VIP-Lounge des KSC – da werden die Geschäfte gemacht. Bis das im Gemeinderat ankommt, ist alles schon entschieden." Den Gründungsprinzipien der Grünen fühlt er sich nach wie vor verpflichtet und setzt sie auf seine Weise um. Als Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), für den er mit zahlreichen Stellungnahmen bei Erörterungsterminen für Unruhe sorgt. Als kritischer Aktionär, wenn er bei der Hauptversammlung die EnBW als "Profiteur der Energiekrise" bezeichnet. Als kleiner Stachel im Getriebe. Immer darum bemüht, hier und da doch noch etwas rauszuschlagen für die Umwelt. Nicht immer geht es ihm darum, ein Bauvorhaben komplett zu verhindern, aber er will es zumindest verbessern. Etwa schärfere Grenzwerte durchsetzen, damit Wasser, Luft und Menschen nicht stärker als unbedingt notwendig belastet werden. "Man muss auch einschätzen können, welche Kämpfe man gewinnen kann", sagt er.

Woher er die Energie nimmt nach all den Jahren, sich immer neu in komplexe Themen einzuarbeiten, bei Erörterungsterminen wieder und wieder die gleichen Einwände zu formulieren? "Die jungen Leute", sagt er, ohne zu überlegen. "Es gibt immer junge Leute, wenn du denen in die Augen guckst, die haben das gleiche Glitzern wie ich damals." Das gebe ihm Mut. "Wir wollen doch alle in einer guten Welt leben." Und sein Kampf dafür ist noch längst nicht beendet.