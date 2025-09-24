Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 756
Gesellschaft

AfD und Identitäre Bewegung

An einem Strang

AfD und Identitäre Bewegung: An einem Strang
|

Datum:

Auf dem Papier sind die AfD und die rechtsextreme Identitäre Bewegung miteinander unvereinbar. Aber ein Blick in den Südwesten zeigt, wie eng die Organisationen vernetzt sind.

Ein Identitärer – das kreisrunde Logo seiner Bewegung versteckt sich im Turmeingang. Foto: Jens Volle
Ein Identitärer – das kreisrunde Logo seiner Bewegung versteckt sich im Turmeingang. Foto: Jens Volle

Im Oktober 2024 führte die "Junge Alternative Baden-Württemberg" (JA), die damalige Jugendorganisation der AfD im Südwesten, nahe Offenburg ihren Landeskongress durch. Die Rechtsextremen wählten ein kämpferisches Motto: "Jugend im Widerstand". Wohlgesonnene Filmer und Fotografen waren vor Ort, um die Aufbruchstimmung des Kongresses einzufangen. Einer der Kameramänner wurde in den neuen Vorstand gewählt: Jannis George.

Bloß ein paar Wochen zuvor, im September 2024, saß George mit zwei weiteren Männern in Stuttgart auf der Anklagebank. Vor dem Amtsgericht Bad Cannstatt wurde ihnen vorgeworfen, an einer Aktion der rechtsextremen Identitären Bewegung beteiligt gewesen zu sein. Vermummte hatten im Sommer 2023 das Dach des Kassenhauses eines Stuttgarter Freibades bestiegen, um ein Banner mit der Aufschrift "Remigration für sichere Freibäder" zu hissen und die Parole "Unsere Straßen, unser Land, Jugend leistet Widerstand" zu rufen. Die Anklage lautete: Volksverhetzung, Hausfriedensbruch, Verstoß gegen das Vermummungsverbot. Das Urteil: sechs Monate auf Bewährung. Es ist noch nicht rechtskräftig.

Identitärer im Stuttgarter Landtag

Im Südwesten tragen die Identitären den Namen "Reconquista21" (R21). Ihr Wunsch: eine "Reconquista im 21. Jahrhundert". Der Begriff hat eine Historie: "Reconquista" bedeutet auf Spanisch und Portugiesisch "Rückeroberung" und bezeichnet die Zurückdrängung der muslimischen Herrschaft auf der Iberischen Halbinsel durch christliche Königreiche zwischen 722 und 1492. Die jahrhundertelangen Kämpfe waren ein grausames Blutvergießen und kosteten unzählige Menschenleben. Es scheint, als sehnten die Identitären einen Bürgerkrieg herbei.

Beim Landeskongress der JA Baden-Württemberg war nicht nur George, sondern auch Michael Seibold als Kameramann im Einsatz. Seibold ist bereits seit Jahren in den Reihen der Identitären präsent. Schon 2019 nahm er an einem "Aktivistenwochenende" teil. Offenbar sucht er die Nähe zur AfD: Ein Foto zeigt Seibold mit Anton Baron, dem AfD-Fraktionsvorsitzenden im baden-württembergischen Landtag. Es ist Mitte 2023 in Stuttgart bei einem Treffen im Landtag entstanden. Bereits damals war Seibold der erste Vorsitzende des "Bürgernetzwerks Süd". Dabei handelt es sich um einen Tarnverein von R21. Derartige Tarnvereine haben in der Regel die Funktion eines Türöffners, sie werden genutzt, um seriös zu wirken und Räumlichkeiten für Treffen und Veranstaltungen anmieten zu können.

"Unvereinbarkeitsliste" als Feigenblatt

Zweiter Vorsitzender des "Bürgernetzwerks Süd" ist Marius Keipp. Er ist, das gaben die Identitären im Dezember 2024 bekannt, der "Leiter" von R21. Wie Seibold ist er seit Jahren in den Reihen der Identitären unterwegs. Die Tageszeitung "Südkurier" berichtete 2024, die AfD habe ihr gegenüber bestätigt, Keipp sei Mitglied der Partei. Damals wurde er auf der Webseite der JA Baden-Württemberg als Ansprechperson des Kreisverbandes Ravensburg/Bodensee-Region gelistet. Nachdem der "Südkurier" über Keipp berichtet hatte, verschwand die Information auf der Webseite plötzlich.

Aktion der Identitären zu Christopher Street Day und Pride Month am Karlsruher Schloss. Screenshot: Telegram-Kanal von Reconquista21

Aktion der Identitären zu Christopher Street Day und Pride Month am Karlsruher Schloss. Screenshot: Telegram-Kanal von Reconquista21

Offiziell steht die Identitäre Bewegung auf der "Unvereinbarkeitsliste" der AfD. Das bedeutet, wer Mitglied der Identitären ist oder war, darf kein Parteimitglied sein. Aber die Liste ist ein Feigenblatt. Das machen die personellen Verbindungen im Südwesten deutlich. Eine Aktion, die R21 im Juni 2024 durchführte, illustriert die Sympathien. Damals hatten Mitglieder der Gruppe vor dem Eingang des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe ein großflächiges, schwarz-rot-gelbes Banner mit der Aufschrift "Stolzmonat" ausgelegt und schwarze, rote und gelbe Rauchgranaten gezündet. Mit dem Begriff "Stolzmonat" versucht die extreme Rechte, ein Gegennarrativ zum "Pride Month" zu etablieren.

Identitäre als "unsere Aktivisten"

Zügig verbreitete R21 ein Foto der Aktion in den sozialen Netzwerken. Es zeigt das Banner und den Nebel der Pyrotechnik aus der Vogelperspektive. Die Aktion hatte ein juristisches Nachspiel: Wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eröffnete die Polizei ein Ermittlungsverfahren, im Zuge der Ermittlungen wurde im November 2024 eine Wohnung durchsucht. Die Identitären machten den Vorgang öffentlich, um Empörung und Solidarität hervorzurufen – und um Gelder zu sammeln.

Sander Perón, damals Sprecher der JA Baden-Württemberg, beklagte die Maßnahme gegen "unsere Aktivisten" und spendete 50 Euro. Perón forderte im Netz: "Die Partei muss ihr Vorfeld schützen!" Damit meinte er die Identitären. R21 dankte Péron und erwiderte auf seinen Social-Media-Post: "Wenn alle patriotischen Akteure an einem Strang ziehen, sind wir nicht mehr kleinzukriegen." Die Kommunikation verdeutlicht, wie groß die Sympathien gewesen sind. Inzwischen existiert die JA nicht mehr. Am 1. Februar 2025 beschloss die AfD-Jugendorganisation auf dem Bundeskongress in Apolda (Thüringen) ihre Auflösung.

Ende November dieses Jahres soll die Gründung einer neuen Jugendorganisation im hessischen Gießen folgen. Es bleibt abzuwarten, welche Rolle die Identitären – auch und gerade im Südwesten Deutschlands – spielen werden.


Zum Weiterlesen: Timo Büchner hat für die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg den Artikel "'Das Ländle bleibt deutsch' – Die Identitären im Südwesten" geschrieben. Der Artikel legt engmaschige Verflechtungen der Identitären mit der AfD und der Neonazi-Szene offen.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Dossier zum Thema
Kontext schaut nach den Rechten

Wer bei Landesparteitagen die Öffentlichkeit aussperrt, tritt demokratische Rechte mit Füßen. Und wer sich als Alternative für Deutschland anpreist, muss Lösungen anbieten. Kontext lässt sich durch…
Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

Heute wie gestern
06.08.2025
Völkische Geschlechterpolitik
Heute wie gestern

In ihren Positionen zu Geschlechter- und Familienpolitik knüpfen AfD und andere Rechtsextreme an alte völkische Ideen an: eine Ideologie, die sich in den 1890er-Jahren entwickelte und deren erfolgreichste Vertreterin die NSDAP wurde. Heute mögen sich…

1 Kommentar
26.02.2025
Junge Alternative
Die jungen Extremen

Die AfD-Jugend "Junge Alternative" (JA) löst sich nach zwölf Jahren auf. Auch in Baden-Württemberg. Mit der Nachfolge-Organisation könnte auf einen Schlag die größte extrem rechte Jugendorganisation der deutschen Nachkriegsgeschichte entstehen. Eine…

1 Kommentar
Freund der extremen Rechten
12.02.2025
AfD-Kandidat in Esslingen
Freund der extremen Rechten

Der Esslinger Direktkandidat der AfD hat Kontakte in die rechte Szene bis zur Identitären Bewegung. Sein Arbeitgeber, das Bundeskriminalamt, hat ihn beurlaubt und Hausverbot erteilt. Im Wahlkampf geht er damit nicht hausieren.
15.01.2025
Nationalratswahl in Österreich
Ein Drittel wählt rechtsextrem

Österreich steht nicht vor der Zeitenwende, Österreich ist mittendrin. Die ehedem ehrwürdige ÖVP verhandelt nun doch mit einer FPÖ, die getrost extremistisch genannt werden darf. Zieht Herbert Kickl tatsächlich ins Kanzleramt ein, ist der Staatsumbau…

8 Kommentare
27.11.2024
Identitäre Bewegung in Ludwigsburg
Der extrem rechte "Schwabenkongress"

Für den 30. November hat die Gruppe "Reconquista 21", Südwest-Ableger der "Identitären Bewegung", ein Vernetzungstreffen in Ludwigsburg angekündigt. Die Referenten sind einschlägig bekannt.
Rechtsextreme auf dem Dach
25.09.2024
Identitäre Bewegung
Rechtsextreme auf dem Dach

Drei Männer der Identitären Bewegung stiegen im Sommer 2023 auf das Dach eines Stuttgarter Freibades, um Rassismus gegen Migrant:innen zu verbreiten. Der Verlust ihrer Kamera sollte den Tätern zum Verhängnis werden.

1 Kommentar
Doch kein Held
06.03.2024
Zentrum Automobil
Doch kein Held

Während der Pandemie rief die Möchtegern-Gewerkschaft "Zentrum" zum Impfstreik auf. Deren Chef hat dieser Aufruf nun eingeholt, er stand in Schwäbisch Gmünd vor Gericht. Von der behaupteten Solidarität mit den Beschäftigten im Gesundheitswesen ist…

3 Kommentare
30.08.2023
Radikal-liberale Jugend
Liberty eher nicht so rising

Wie Anarchokapitalisten-Kids von "Liberty Rising" das Schwurbel-Spektrum in Deutschland um eine obskure Minderheit erweitern.

5 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 756 vom 24.09.2025

Historiker Volker Weiß über die extremen Rechten
Wie sie Geschichte umschreiben

Rechtsextreme in Deutschland machen aus Hitler einen Kommunisten und beziehen sich positiv auf die…
Julia Ruhs
Deutschlands dümmste Journalistin

Wer in der Medienwelt glaubt, nicht blöd zu sein, weil er mit rechten Ressentiments zu Ruhm gelangt,…

10 Kommentare
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 756 / Deutschlands dümmste Journalistin / Tom / vor 2 Stunden 33 Minuten
Im Rundfunkstaatsvertrag steht "unparteiisch und ausgewogen", um genau zu sein. Mitte rechts ist keine Partei, sondern eine politische Ansicht und ausgewogen wäre es, neben heute Show, Böhmermann und Politikum (Radio) etc auch diese Ansicht zu...

Ausgabe 756 / Deutschlands dümmste Journalistin / Mitdenker / vor 11 Stunden 50 Minuten
So viele Wörter für die eine Aussage: "Alle die nicht dieselbe Meinung wie Oettle haben sind dumm". Erinnert stark DT.

Ausgabe 756 / Irgendwie der Katastrophe trotzen / Waldemar Grytz / vor 12 Stunden 1 Minute
'... es gibt einen krassen Rassismus innerhalb der jüdischen Gesellschaft' Eines vorweg: das Judentum ist eine Religion und Kulturgemeinschaft, die Anspruch hat auf staatlichen Schutz und gesellschaftliche Akzeptanz. Der Zionismus ist aber nicht...

Ausgabe 756 / Irgendwie der Katastrophe trotzen / Gelbkopf / vor 12 Stunden 19 Minuten
Danke an alle Beteiligten und an KONTEXT für diese erkenntnisreiche Diskussion - so habe ich endlich begriffen, was "Staatenlosigkeit" bedeutet.

Ausgabe 756 / Deutschlands dümmste Journalistin / thomas / vor 14 Stunden 53 Minuten
Ein Artikel mit sehr viel Substanz, Gravitas, intellektueller Diffenziertheit -- kurz: von höchstem journalistischen Standard. Ich hoffe Ihre Arbeitgeber beim ÖRR nehmen von Ihnen Notiz und empfehlen Sie für Höheres!

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!