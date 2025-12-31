Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
Ausgabe 770
Medien

Kontext-Spendenkampagne

Vier Arme für ein Kontext-Halleluja

Kontext-Spendenkampagne: Vier Arme für ein Kontext-Halleluja
Mögen andere Zeitungen ihre Redakteur:innen Handyfotos machen lassen – bei Kontext arbeiten Profi-Fotografen. Weil guter Journalismus gute Fotos braucht. Das geht dank Ihnen, unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Bleiben Sie uns treu, zum Beispiel als Soli-Geber:in.

Kontext-Fotograf Julian Rettig. Foto: Jens Volle, Grafik: Susanne Wais
Kontext-Fotograf Julian Rettig. Foto: Jens Volle, Grafik: Susanne Wais

Könntest du da vielleicht? Und dann da? Und hier, bei dem Termin müsste auch ein Fotograf mit und unsere neue Kampagne braucht Bilder. Hier eine Reportage, da ein Porträt, dort auch noch was und überhaupt ...! Manchmal wünscht sich unser Fotograf Julian Rettig ein paar Arme zusätzlich.

Tatsächlich wären wir in der Kontext-Redaktion alle gerne vierarmig und vierhändig, um zu stemmen, was wir gerne stemmen würden. So viele Ideen für 2026, so viele Projekte, so viel zu tun. Denn wo Lokalzeitungen immer mehr abbauen wie in Stuttgart, wo Lokalredaktionen kleiner werden oder ganz verschwinden wie in ganz Baden-Württemberg, bleibt immer mehr liegen, das dringend recherchiert, berichtet und abgelichtet gehört. Dabei braucht es gerade in einer Zeit der Unsicherheit und der Transformation mehr Fingerfertigkeit und Schlagkraft statt weniger. Und es braucht Unterstützer:innen wie Sie, die den werbefreien und unabhängigen Journalismus der Kontext-Wochenzeitung möglich machen. Werden auch Sie Teil der Kontext-Community!

Unterstützen Sie uns mit dem Soli. Schon ab 10 Euro im Monat sind Sie dabei!
www.kontextwochenzeitung.de/soli

Einmalig spenden können Sie per Überweisung auf unser Konto bei der GLS-Bank:
Empfänger: KONTEXT:Verein für Ganzheitlichen Journalismus e.V.
IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00
BIC: GENODEM1GLS

Weitere Artikel der Ausgabe 770 vom 31.12.2025

Ewigkeitschemikalien
Die Zauberlehrlinge

In diesem Jahr landete Bad Wimpfen in den Schlagzeilen – weil dort die Chemiefabrik Solvay…
Schmierereien in Bad Herrenalb
Brutales Online-Netzwerk im Visier

Als im Frühjahr 2025 merkwürdige Graffiti in Bad Herrenalb auftauchten, stuften die Behörden die als…
 
Alle Ausgaben

