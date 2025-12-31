Kontext-Spendenkampagne: Vier Arme für ein Kontext-Halleluja

Könntest du da vielleicht? Und dann da? Und hier, bei dem Termin müsste auch ein Fotograf mit und unsere neue Kampagne braucht Bilder. Hier eine Reportage, da ein Porträt, dort auch noch was und überhaupt ...! Manchmal wünscht sich unser Fotograf Julian Rettig ein paar Arme zusätzlich.
Tatsächlich wären wir in der Kontext-Redaktion alle gerne vierarmig und vierhändig, um zu stemmen, was wir gerne stemmen würden. So viele Ideen für 2026, so viele Projekte, so viel zu tun. Denn wo Lokalzeitungen immer mehr abbauen wie in Stuttgart, wo Lokalredaktionen kleiner werden oder ganz verschwinden wie in ganz Baden-Württemberg, bleibt immer mehr liegen, das dringend recherchiert, berichtet und abgelichtet gehört. Dabei braucht es gerade in einer Zeit der Unsicherheit und der Transformation mehr Fingerfertigkeit und Schlagkraft statt weniger. Und es braucht Unterstützer:innen wie Sie, die den werbefreien und unabhängigen Journalismus der Kontext-Wochenzeitung möglich machen. Werden auch Sie Teil der Kontext-Community!
Unterstützen Sie uns mit dem Soli. Schon ab 10 Euro im Monat sind Sie dabei!
www.kontextwochenzeitung.de/soli
Einmalig spenden können Sie per Überweisung auf unser Konto bei der GLS-Bank:
Empfänger: KONTEXT:Verein für Ganzheitlichen Journalismus e.V.
IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00
BIC: GENODEM1GLS
Letzte Kommentare:
Bei der Bundeswehr in Zweibrücken wurde jetzt zumindest mal durchgegriffen, nachdem verschiedene Vergehen aus den letzten Jahren in den letzten drei Monaten nach dem Führungswechsel vor Ort scheibchenweise an die Öffentlichkeit kamen. Auch hier wie in...
Herr P fiel auf den Po, ein kleines "f" blieb liegen, Frau P Hub es schnell auf - und alle warn's zufrieden! Aber Hitachi bringt jeden zum "Hatschi"... In Japan...
...baut sich da das nächste Benko-Betrugsgeflecht auf?
...und der nächste Schritt ist dann die vollautomatisierte Artikelproduktion durch KI.... dann braucht man gar keine Journalisten mehr.....
Ein Blick auf die Zusammensetzung des Gemeinderats erklärt die Zurückhaltung: Von 26 Sitzen sind 17 von CDU und Freien Wählern besetzt. Das stimmt nicht. Es sind 16 von 26. 9 Freie Wähler und 7 von der CDU.