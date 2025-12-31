Schmierereien in Bad Herrenalb: Brutales Online-Netzwerk im Visier

Bad Herrenalb ist ein Kurstädtchen im Nordschwarzwald mit Anbindung an den Karlsruher Nahverkehr. Zwischen waldigen Hügeln liegend ist es bestens geeignet, um zu wandern. Auf etwa 7.700 Einwohnende kommen drei Männergesangsvereine. Doch ganz so idyllisch ist der Ort nicht. Im Februar 2025 tauchten auf der Klostermauer, einem Privatauto und einem Jugendbus in schwarzer und roter Sprühfarbe Schmierereien auf. Das Ganze passierte schon zum zweiten Mal. So richtig schlau wurde niemand aus den Schriftzügen, aber da Hakenkreuze und Terror zu lesen ist, wurde tendenziell von einem rechten Hintergrund ausgegangen.
Eine Kontext-Recherche konnte offenlegen, dass es sich beim Schriftzug "Kill all mundane" (Töte alles Alltägliche/Profane) um das Motto von NLM, kurz für No Lives Matter, einem nihilistischen Online-Terrornetzwerk handelt. Viele der weiteren Schriftzüge, die in Bad Herrenalb zu sehen waren, wie "convert", "ven" und "terror" sind Online-Usernamen in diesen Chatgruppen. Die zuständigen Ermittlungsbehörden wussten zu diesem Zeitpunkt nichts von dem Online-Netzwerk.
Letzte Kommentare:
Bei der Bundeswehr in Zweibrücken wurde jetzt zumindest mal durchgegriffen, nachdem verschiedene Vergehen aus den letzten Jahren in den letzten drei Monaten nach dem Führungswechsel vor Ort scheibchenweise an die Öffentlichkeit kamen. Auch hier wie in...
Herr P fiel auf den Po, ein kleines "f" blieb liegen, Frau P Hub es schnell auf - und alle warn's zufrieden! Aber Hitachi bringt jeden zum "Hatschi"... In Japan...
...baut sich da das nächste Benko-Betrugsgeflecht auf?
...und der nächste Schritt ist dann die vollautomatisierte Artikelproduktion durch KI.... dann braucht man gar keine Journalisten mehr.....
Ein Blick auf die Zusammensetzung des Gemeinderats erklärt die Zurückhaltung: Von 26 Sitzen sind 17 von CDU und Freien Wählern besetzt. Das stimmt nicht. Es sind 16 von 26. 9 Freie Wähler und 7 von der CDU.