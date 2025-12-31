Schmierereien in Bad Herrenalb: Brutales Online-Netzwerk im Visier

Ursprünglich stammt NLM aus dem international agierenden Online-Netzwerk namens The Com, kurz für Community. Das Com-Netzwerk hat viele Untergruppen hervorgebracht, die für unterschiedliche gewaltverherrlichende und kriminelle Richtungen stehen, eine der bekanntesten ist die Gruppe "764". Deren Mitglieder sprechen Kinder und Jugendliche online an und wollen sie dazu bringen, Gewalt bis hin zur Selbsttötung durchzuführen.

Anfang November verkündete die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, dass sie einen 16-Jährigen aus Baden-Württemberg festgenommen habe. Ihm wird vorgeworfen, dass er Kinder auf Online-Spiele-Plattformen angesprochen und zu selbstverletzenden Taten gedrängt haben soll. Auf Kontext-Anfrage erklärte die mit solchen Fällen betraute Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe vom Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg, dass diese Verhaftung nichts mit den Graffiti in Bad Herrenalb zu tun habe. Das scheint schlüssig, denn in Bad Herrenalb ist eine weitere Gruppe aktiv. No Lives Matter hat eine andere Ausrichtung in ihrem sadistischen Nihilismus. Die Mitglieder in dieser Gruppe möchten die Gewalt auf die Straße tragen. In Manifesten wird der Tod verherrlicht und das Ziel, die Menschheit mit Gewalt auszulöschen.

Im Juli wurde in den Niederlanden ein 24-Jähriger verhaftet, der unter dem Usernamen "Cxrpse" eine führende Rolle in den No-Lives-Matter-Gruppen innehaben soll. Mitte Dezember hat ein Teenager in Russland einen Wachmann einer Schule angegriffen und anschließend einen Zehnjährigen erstochen. Er trug dabei ein T-Shirt, auf dem No Lives Matter stand, und eine Schutzweste mit einer schwarzen Sonne darauf, die als extrem rechtes Symbol gilt. Mittlerweile sind die Graffiti in Bad Herrenalb immerhin im Blick der Ermittlungsbehörden und Gegenstand eines Verfahrens.