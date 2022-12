Kontext-Spendenkampagne: Zuschuss für Sehhilfen!

Ob bei Rechtsextremen, Mobilitätskonzepten, dem Gesundheitswesen oder vielen anderen Themen: Der Elefant im Raum wird gerne übersehen. Kontext liefert Sehhilfen – und damit wir das weiterhin können, brauchen wir Ihre Unterstützung, liebe Leserinnen und Leser.

Bei der jüngst zu Ende gegangenen Biodiversitätskonferenz in Montréal ging es unter anderem um Wege, bedrohte Tierarten besser zu schützen. Nicht auf der roten Liste der Gefährdeten dürfte der Elefant im Raum sein. Nicht nur weil es sich bei ihm um ein rein metaphorisches Geschöpf handelt, sondern auch weil er alles andere als selten ist. In wundersamem Kontrast dazu steht allerdings, wie selten er erkannt wird.

Da gibt es seit Jahren massenhaft Hinweise, etwa aus den NSU-Untersuchungsausschüssen, dass es im Land rechtsextreme Netzwerke gibt und dass sich ausgerechnet in der Polizei viele bedenkliche Fälle finden – aber die zuständigen Innenpolitiker wollen von ihrem Einzelfall-Dogma nicht weg. Und sind bei jedem neuen Skandal überrascht und erschüttert.

Da wird in Stuttgart immer wieder gerungen um bessere Verkehrskonzepte, die die verstopfte und verpestete City entlasten sollen – dass das ohne eine massive Einschränkung und teilweise Verbannung des Autoverkehrs nicht gehen wird, wollen viele nicht sehen, allen voran die CDU und ihr OB Frank Nopper. Und da geraten manche Lokalpolitiker fast in Schnappatmung, weil die durch das Stadtumgrabungsprojekt Stuttgart 21 erhofften neuen Bauflächen doch noch nicht so schnell verfügbar sind – und kommen nicht auf die einfachsten Lösungen.

Da ist längst offensichtlich, dass die radikale Ökonomisierung des Gesundheitswesens keine sonderlich gute Idee ist – doch weiterhin werden selbst rentable Kliniken geschlossen oder wandern in die Hände von Großinvestoren, ohne dass die Gesundheitspolitiker:innen in Bund und Ländern dem grundlegend Einhalt gebieten wollen.

In all diesen Bereichen – und noch einigen mehr – liefern wir in Kontext sehr gerne Sehhilfen. Die kosten Geld, das weiß jeder, der schon mal beim Augenarzt war. Darum wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, hier um Ihre Zuschüsse bitten. Denn Kontext lebt von einmaligen und regelmäßigen Spenden (den "Solis"). Die Kontext:Wochenzeitung ist ein unabhängiges, werbefreies und nichtkommerzielles Medium. Wir finanzieren uns nicht über Anzeigen und haben keine Online-Bezahlschranke, damit auch Menschen, die wenig Geld haben, Kontext frei im Netz lesen können. Und wir wünschen uns, dass das so bleibt.

Durch Ihre bisherige Unterstützung sind wir auch nach bald zwölf Jahren als gemeinnütziger Verein immer noch da, haben über 600 Ausgaben gestemmt und im vergangenen Juni unser Elfjähriges feiern können. Das soll auch in Zeiten galoppierender Inflation so bleiben. Darum: Sehhilfen fördern!

