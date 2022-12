Kontext-Spendenkampagne: Wumms für uns!

Was Olaf Scholz kann, können Sie auch, liebe Leserinnen und Leser: Bescheren Sie uns einen Wumms, vielleicht sogar einen Doppelwumms! Damit wir mit unserem unabhängigen Journalismus weitermachen können.

Olaf Scholz' Rhetorik ist in der Regel so saftig wie ein Knäckebrot, seine Metaphern so funkelnd wie Teer bei Nacht. Doch gelegentlich haut der SPD-Bundeskanzler doch etwas raus, was Journalist:innen und Comedians glasige Augen beschert: Statt etwa "robuster Finanzhilfen" versprach er noch als Finanzminister 2020 gegen die Corona-Krise einen "Wumms", 2022 war es gegen die Folgen des Ukraine-Kriegs schon ein "Doppel-Wumms". Und weil die auf Headlines kalkulierte Formulierung nun schon in der Welt ist, leihen wir sie uns auch mal aus. Und bitten Sie, liebe Leserinnen und Leser: Werden Sie für uns zum Olaf! Bescheren Sie uns auch einen Doppelwumms! Mit Ihren Spenden.

Denn Kontext lebt von einmaligen und regelmäßigen Spenden, den "Solis". Die Kontext:Wochenzeitung ist ein unabhängiges, werbefreies und nichtkommerzielles Medium. Wir nehmen kein Geld über Anzeigen ein und haben keine Online-Bezahlschranke, damit auch Menschen Kontext frei im Netz lesen können, die wenig Geld haben. Wir wünschen uns, dass das so bleibt.

Ihre bisherige Unterstützung hat uns schon einen Dauer-Wumms beschert. Dank Ihnen gibt es Kontext als gemeinnützigen Verein schon seit fast zwölf Jahren und über 600 Ausgaben. Ohne Sie hätten wir im vergangenen Juni nicht unser Elfjähriges feiern können. In Zeiten galoppierender Inflation, in Zeiten, in denen die Spendenkanonen leider seltener knallen als die Panzerhaubitzen, sind wir umso mehr auf Ihre Unterstützung angewiesen. Darum: Bescheren Sie uns einen Wumms!



Einmalig spenden können Sie per Überweisung auf unser Konto bei der GLS Bank:

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS

Sie wollen dauerhaft spenden? Dann unterstützen Sie uns mit dem Soli:

www.kontextwochenzeitung.de/soli