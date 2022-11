Krankenhaus-Aus in Oberschwaben: Vertrieben aus dem Paradies

Ein kleines Krankenhaus wird geschlossen, obwohl es das einzige ist, das kein Minus macht. Es steht in Bad Waldsee, wird geliebt und gelobt – und von Sozialminister Manfred Lucha plattgemacht. Wer dagegen protestiert, ist für den Grünen "altsozialromantisch". Ein Ortsbesuch.

Die schönste Geschichte aus dem Waldseer Krankenhaus geht so: Ein Pfleger hat ein Segelboot auf dem Stadtsee. Der liegt nur wenige Meter von seinem Arbeitsplatz entfernt, was ihm eine häufige Nutzung erlaubt. Und trotzdem hat er keine Operation versäumt. Stand eine an, läutete eine Schwester die Turmglocke auf dem Dach des Hospitals und der Segler eilte flugs zurück, dem Doktor zu assistieren. Das war Ende der 60er-Jahre. Heute ist der segelnde Pfleger neunundneunzig.

Die Geschichte erzählt Charly Schmidberger gerne, weil sie ihm so typisch erscheint für das Idyll hinterm See. 56 Jahre ist er alt, 40 hat er davon im Krankenhaus verbracht als Fachkräftepfleger für Anästhesie und Intensivmedizin. Der Mann mit dem Zopf, der auch noch für die SPD im Gemeinderat sitzt, mag den Laden noch immer, vielleicht noch mehr, weil es jetzt dem Ende zugeht. Im Gymnastikraum hat er auch Discos veranstaltet mit einem rauchenden Skelett in der Ecke. Viele hätten viel geheult, schnieft Schmidberger, bei der allerletzten OP am Freitag, den 21. Oktober, um 16.36 Uhr dieses Jahres.

Er weiß das Datum so genau, weil es im "Abschiedsbrief" von Chefarzt Horst Gehring steht. Als Schlusspunkt einer 115-jährigen Geschichte, die zuletzt unter einem "Grauschleier von Traurigkeit" lag, aber immer noch ein "hohes Maß an Patientenzugewandtheit" verzeichnete, dank eines Teams, das sich ein "jetzt erst recht" zum Motto gemacht hatte, schreibt Gehring. Er war Leiter der Chirurgie, genauer gesagt der Endoprothetik, vulgo Hüfte und Knie, und überaus erfolgreich. Die Abteilung hatte einen Ruf wie Donnerhall, aus der ganzen Republik pilgerten Patienten in die Kurstadt (wo sich auch noch eine angenehme Reha anschließen ließ) – und sie war die Cashcow. "A great place to work", bilanziert Gehring. Seine Abteilung wurde als erstes geschlossen.

Kein Cent von Minister Lucha – das war's

Verantwortlich dafür ist die Oberschwabenklinik (OSK), ein gemeinnütziger Verbund kommunaler Krankenhäuser in Ravensburg (542 Betten), Wangen (228) und Bad Waldsee (85). Träger ist der Landkreis Ravensburg, Oberaufseher der Landrat Harald Sievers (CDU), Beschlussorgan der Kreistag, in dem sich gewählte Kreisräte um Wohl und Wehe ihrer Sprengel kümmern. Am 31. Mai 2022 befanden sie mit einer CDU/Freie Wähler-Mehrheit, Waldsee müsse dicht gemacht werden. Begründung: zu alt, zu klein und zu teuer, was kurios erscheint, weil das kleinste Hospital das einzige im Verbund ist, das keine roten Zahlen schreibt. Der Rest macht Miese, 15 Millionen Euro im vergangenen Jahr.