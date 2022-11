Schlapphüte vs. Konfuzius

Herrje, alles so teuer geworden. Butter. Benzin. Gas. Und jetzt auch noch die Weihnachtsgans! Bis zu 35 Prozent teurer als im vorigen Jahr, prophezeien Experten. Warum das alles? Genau: Der Ukrainekrieg ist schuld. Okay, die Vogelgrippe hat auch ihren Anteil. Aber vor allem der Krieg.

Dieser Krieg hat hierzulande immerhin zu der Einsicht geführt, dass es gefährlich sein kann, wenn die eigene Infrastruktur oder wichtige Produktion in die Hände autoritärer Staaten übergeben wird. Zum Beispiel Energie in russische oder Häfen und Chipfabriken in chinesische. So mehren sich mittlerweile die kritischen Stimmen zu China als Wirtschaftspartner. Ist ja auch nicht gerade ein demokratischer Staat und zudem einer, der seine Interessen ziemlich strategisch angeht (Kontext: China kauft). Wer weiß schon, was dessen Führung noch reitet zum Beispiel mit Blick auf Taiwan. Andererseits fällt es schwer, auf einen derart riesigen Markt (1,42 Milliarden Einwohner:innen) zu verzichten. Unsere Industrie will das jedenfalls nicht, wie die zwölfköpfige Wirtschaftsdelegation (u.a. VW, BMW, Siemens) beweist, die jüngst unseren Kanzler ins Lockdownreich der Mitte begleitete.

Für Wirtschaftsinteressen hat der Olaf Scholz ein offenes Ohr und so setzte der ehemals Erste Bürgermeister von Hamburg jüngst gegen alle Zweifel den Verkauf von Anteilen am Hamburger Hafen an die chinesische Reederei Cosco durch. Kam eher so mittel an. Nun aber scheint sich etwas zu ändern: Die Chipfabrik Elmos in Dortmund sollte eigentlich an die chinesische Firma Silex verkauft werden, was bis vor wenigen Tagen noch die Zustimmung von Wirtschaftsminister Robert Habeck fand. Doch nun klappt der Deal wohl doch nicht, berichtet unter anderem das "Handelsblatt". Am heutigen Mittwoch wird endgültig entschieden.

Dieses Scheitern wäre ein echtes Armutszeugnis für die chinesischen Propaganda-Einrichtungen, die Konfuzius-Institute. Die sollen eigentlich – nicht nur – hierzulande für ein positives Chinabild sorgen, wie unser Autor Jürgen Lessat recherchiert hat. Doch gegen Warnungen des Verfassungsschutzes vor Fabrikverkauf kommt selbst Konfuzius nicht an.