Kontext im neuen Layout: "Lesen ohne Trallala"

Was so viel heißt wie: mit Absicht und gegen die Vernunft.

Kann man vielleicht so übersetzen oder auch so: Ja, ich breche gerne Regeln. Ich stelle jede Regel im Design in Frage. Das ist aber nicht die Lust an der Provokation, sondern dahinter steht: Ich will den Dingen auf den Grund gehen, wie bei der Sendung mit der Maus. Wenn man grundsätzlich über die beste Lösung im Design nachdenkt, bricht man automatisch mit allen Regeln. Aber das Glaubensbekenntnis lautet, das Optimale zu finden.

Sie sind bekannt für Ihre ausgeklügelten Orientierungssysteme, dennoch haben Sie die farbigen Ressort-Icons und die farbigen Zwischenzeilen rausgeworfen. Warum?

Zu viele Elemente dienen nicht der Orientierung, sie wirken eher wie ein Fiepen im Ohr, wie ein Störgeräusch, das die visuelle Wahrnehmung stört. Ruhe hingegen trägt zu einer schnellen und klaren Orientierung des Auges bei. Ich finde, auch wenn das in Ihren Ohren ungewohnt klingt: Eine Zeitung ist immer eine schöne Bleiwüste. Die Bilder dürfen farbig und groß sein, das reicht. Wir leben in einer Welt, in der du ständig mit Eindrücke zugeschüttet wirst, am Handy, im Radio, im Fernsehen. Tatsächlich finde ich es toll, wenn da mal etwas ruhig daherkommt. Ob das jetzt die Stille in der Natur ist oder eine aufgeräumte Zeitung.

Hat Sie eigentlich manchmal genervt, dass bei dieser Aufräumaktion so viele mitgeredet haben, wie das eben bei taz und bei Kontext üblich ist?

Dass es mal eine Besprechung gibt, wo viele dabei sitzen, und dann Dinge wieder erklärt werden müssen, das ist anstrengend und manchmal auch nervig, weil es Zeit kostet und man sich wiederholen muss. Aber es schützt auch vor Fehlern und das zwingt mich und mein Team, die guten und richtigen Argumente parat zu haben. Sonst überzeuge ich ja weder die taz noch Kontext. Ich hab schon schlimmere Projekte erlebt.

Schönheit ohne den Mut, das Risiko einzugehen, dass etwas Schlechtes entsteht, gibt es nicht. Das steht auf Ihrer Homepage.

Schönheit fällt einem nicht in den Schoß. Das bedeutet Mühe und den Mut, Gewohnheiten in Frage zu stellen. Man klammert sich ja oftmals an das, was man kennt und geht lieber den gesicherten Weg. Aber der Weg zum Gelingen heißt: Kill your Darlings. Sie müssen Konventionen zerstören und manchmal auch die Erwartungen ihrer Kund:innen. Selbst mit dem Risiko, dass die Sie rausschmeißen. Wir gehen volles Risiko, aber im Sinne der guten Sache. Ich hab auch schon zu Kund:innen gesagt, was Sie wollen, verstehe ich, aber das ist nicht gut für Sie. Ich gelte wegen dieser Offenheit auch als schwierig.