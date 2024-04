Internationaler Roma-Tag: "Ich bin auch Rom"

"Wir waren wie gelähmt", fuhr Elisabeth Guttenberger fort, "denn wir sahen keinen Ausweg. Wie soll man sich mit bloßen Händen gegen Maschinenpistolen wehren?" Doch die Männer beschlossen, bis zum Äußersten zu gehen. "Im Gegensatz zu den meisten Menschen, die täglich in Auschwitz eintrafen, wussten wir genau, welches furchtbare Schicksal uns bevorstand. Daher waren unsere Leute, unter denen sich auch ehemalige Soldaten befanden, fest entschlossen, sich nicht ohne Widerstand in die Gaskammer führen zu lassen."

Mit aus einfachen Blechen hergestellten Messern und Stöcken setzten sich die Sinti- und Roma-Männer so erfolgreich zur Wehr, dass der erste Versuch, das Lager aufzulösen, abgebrochen werden musste. Nun wurden die starken, arbeitsfähigen Häftlinge selektiert und in andere Lager verschleppt. Auch Elisabeth Guttenberger – für die dies immer mit Schuldgefühlen verbunden blieb, da sie wusste: Die Zurückbleibenden werden ermordet.

Der Aufstand zeigte: Man kann sich wehren

Widerstand ist für den Landesverband der Sinti und Roma seit einiger Zeit ein zentrales Thema. Lange haben die traumatisierten Überlebenden in der Nachkriegszeit gebraucht, bis sie angefangen haben, sich gegen fortdauernde Diskriminierung zu wehren. Für die erste Generation der Aktiven um Romani Rose und den Zentralrat stand zunächst die Anerkennung des Völkermords im Mittelpunkt. Doch die Opferrolle bietet auf Dauer keine befriedigende Perspektive. Der Aufstand am 16. Mai 1944, den die Sinti und Roma heute als Resistance Day feiern, zeigt: Man kann sich wehren, noch in der aussichtslosesten Situation.

Unter dem Titel "Romani Voices – Resistance!" beleuchtet ein kleines Symposium am heutigen Mittwoch im Hotel Silber das Thema erstmals in breiter, europäischer Perspektive. Iulius Rostas, Gastprofessor in Bukarest, früher Leiter der Abteilung Romani Studies an der Central European University in Budapest, die dann auf Druck der Orbán-Regierung nach Wien umziehen musste, gibt einen Überblick über die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Forschungsperspektiven. Joanna Talewicz, Kulturanthropologin aus Warschau, berichtet über den Widerstands in Polen. Ihr Vater war Aktivist der Bürgerrechtsbewegung, mit der sich Daniela Gress von der Forschungsstelle Antiziganismus der Uni Heidelberg seit ihrer Masterarbeit beschäftigt.

Die Veranstaltung anlässlich des Internationalen Roma-Tags am 8. April steht am Anfang einer neuen Reihe unter dem Titel "Romani Voices – Sinti/Roma/Stimmen". Am zweiten Termin, dem 19. Juni, soll es um die Perspektiven und Handlungsspielräume von Frauen gehen, im Herbst um die kürzlich vorgestellte Enzyklopädie des NS-Völkermords an den Sinti und Roma in Europa.