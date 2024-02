Ausstellung "Schwarze Menschen als NS-Opfer": Schwarze Geschichte

Zwischen der Geschichte der Sinti und Roma und der Schwarzen, etwa in den USA, gibt es erstaunliche Parallelen: Sie wurden verfolgt, gejagt wie Freiwild, schon lange vor dem Nationalsozialismus. Es galt eine Art Lynchjustiz, den Tätern passierte nichts. Sinti wurden zu früheren Zeiten in der Tat als Schwarze bezeichnet: wegen der geringfügig dunkleren Hautfarbe. Und in beiden Communities gibt es eine große Zahl hervorragender Musiker:innen.

Schwarze Menschen ebenso wie Sinti und Roma wurden Opfer derselben rassistischen Politik, erklärt der Historiker Tim Müller und hebt eine andere Parallele hervor: Sie wussten sich zu wehren. Die eigene Handlungsmacht ist dem Historiker besonders wichtig. Einige der in der Ausstellung Vorgestellten leisteten aktiv Widerstand. Sie zeigen: Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Dies gilt auch für die Überlebenden, die in der Nachkriegszeit für ihre Rechte kämpften.

Die Ausstellung zeigt Widerstandskämpfer:innen

Hilarius Gilges etwa, 1909 als Afrodeutscher in Düsseldorf geboren, wurde in den 1920er-Jahren Mitglied des Kommunistischen Jugendverbands und einer Agitprop-Theatergruppe. 1931 musste er nach einem Streit, bei dem ein Mitglied des "Stahlhelm", des Bunds der Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs , ums Leben kam, für ein Jahr ins Gefängnis. Nach der Machtergreifung der Nazis weigerte er sich unterzutauchen und fiel der wütenden Rache der braunen Schlägertruppen zum Opfer. Am 20. Juni 1933 wurde der 24-Jährige aus seiner Familie gerissen und ermordet.

Jean Vosté, genannt Johnny, 1924 im Kongo als Sohn eines belgischen Kolonialbeamten und einer Einheimischen geboren, schloss sich dagegen erst 1941 der Résistance, der Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus, an. Sein Vater hatte ihn als Kind mit nach Belgien genommen und in Mechelen in ein Waisenhaus gesteckt. Er wurde verraten, kam ins Konzentrationslager Dachau, überlebte und lebte bis 1993 in Belgien. Auf einen Brief von Herzberger-Fofana hat Angela Merkel ihn in einer Ansprache in Dachau zusammen mit zwei anderen erwähnt.

Gert Schramm und Raphaël Élizé waren beide zur selben Zeit im KZ Buchenwald, sind einander aber nicht begegnet. Als Afrodeutscher hatte Schramm mit den Franzosen, die in einem anderen Teil des Lagers untergebracht waren, keinen Kontakt. Élizé, auf der karibischen Insel Martinique geboren, war sogar ab 1929 Bürgermeister des damals 6.000 Einwohner zählenden französischen Städtchens Sablé-sur-Sarthe. Er schloss sich dem Widerstand an, wurde denunziert und fiel 1945 einem Bombenangriff der Alliierten auf das Lager zum Opfer.

Schwieriger ist es, über Martha Ndumbe verlässliche Angaben zu erhalten. Als Tochter eines Kameruners und einer Deutschen wurde sie 1902 in Berlin geboren. Kamerun war damals deutsche Kolonie. Offenbar lebte sie in großer Armut. Dass sie jedoch von einem NS-Gericht als "asoziale Berufsverbrecherin" verurteilt wurde, zeugt in erster Linie von der rassistischen Haltung der Richter. Sie wurde im KZ Ravensbrück ermordet.