Sinti und Roma: Monokratie und Minderheit

Es soll gerichtliche Auseinandersetzungen und, vor einigen Jahren, auch körperliche Konfrontationen gegeben haben. Da scheint es zu gären.

Das ist alles sehr zu bedauern und tut unserer Community nicht gut. Aber um auf Ihre Frage einzugehen, ob es in unserer Community gärt: ja, in zweierlei Hinsicht. Erst einmal positiv gesehen: In den letzten vierzig Jahren haben alle unsere Aktivitäten und Bewegungen zu einem Selbstbewusstseinsprozess, zur Stärkung demokratischer Initiativen, zu einer größeren Teilhabe der Sinti-und-Roma-Community in der Gesellschaft geführt. Es gibt viele Leute, die ihre Meinung artikulieren können, und das finde ich gut. Gären im negativen Sinn kommt dann zustande, wenn sich die Interessenorganisationen dieser zunehmenden Vielstimmigkeit nicht öffnen, sondern versuchen, eine Heile-Welt-Politik darzustellen, und die Vielheit der Meinungen und Interessen nicht anerkennen.

Heile Welt klingt wie Heimatschnulze. Eigentlich ist das ein Machtbegriff, denn man kann eine heile Welt nur versuchen zu erzwingen, obwohl doch klar ist: Überall kracht es.

Ja, leider. Vor ungefähr zwölf Jahren gab es einen europäischen Aktionsplan, anhand dessen danach geschaut wurde, wie es mit der Benachteiligung der Sinti und Roma auch in Deutschland bei bestimmten Themen steht und wo man nachhelfen muss, um eine Gleichheit herzustellen – etwa in der Bildung, auf dem Wohnungsmarkt und so weiter. Viele Gruppen haben sich da eingebracht, Aktive aus dem richtigen Leben. Und dann kam der Zentralrat, der schriftlich erklärt hat, dass Sinti und Roma bereits den gleichen Zugang etwa zu Bildung haben, auch zum Gesundheitswesen, dass also alle integriert seien und es keinen Bedarf für Projektförderung in diesen Bereichen gebe. Dieser Argumentation des Zentralrats folgte das Innenministerium – und lehnte die diesbezüglichen Förderungsanträge ab. Das ist eine der großen Bruchlinien, denn der Begriff der Integration, wie er vom Zentralrat verwendet wurde, ist reine Phantasie, ist eine reine Zukunftsphantasie, die der Zentralrat aber schon jetzt glaubt erreicht zu haben. Alle wissenschaftlichen Untersuchungen belegen das. Schauen wir uns doch in den Sinti-und-Roma-Organisationen um: Nur fünf Prozent aller Vorstände haben eine akademische Ausbildung, nur zwanzig Prozent der Mitglieder eine Ausbildung, nur zwei Drittel aller Sinti und Roma im Land haben einen Schulabschluss. Ich kann mich aber als Zentralrat nicht hinstellen und sagen: Wir sind die Besten, wir sind Arbeiter, Angestellte und Akademiker – und all die anderen sind in der Minderheit und haben ein Problem. Nur um die öffentliche Meinung zu beruhigen und das vorherrschende "Zigeunerbild" nicht bestätigt zu bekommen.

Geht es also hier auch um die "Konstruktion des Zigeuners"?

Dieses "Zigeunerbild" – Sie werden wissen, wie belastet und unsagbar das Z-Wort in Deutschland ist nach dem Völkermord – ist ein produziertes Bild, ja eine Konstruktion, aus dem "Dritten Reich" bis in die Nachkriegszeit. Man versucht dann auf der anderen Seite, das Bild des "Gegen-Zigeuners" herzustellen, aber die Sinti und Roma hierzulande entsprechen faktisch diesem Bild nicht.