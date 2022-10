Kulturzentren in der Krise: Das lange Warten auf das Publikum

Nicht alle Veranstaltungen sind schlecht besucht. "Die nachgeholten Konzerte sind gut gelaufen, weil die Leute schon ihre Tickets hatten", sagt Britta Velhagen. Auch aus anderen Häusern ist zu hören, dass die Gäste ihre vor der Pandemie gekauften Tickets für mehrfach verschobene Veranstaltungen stark nutzen. In zwei Jahren Pandemie sind auch zusätzliche, attraktive Formate entstanden. Neben einem Kaltstart in das Live-Streaming wurden in der Kultur vor allem Open-Air-Konzepte entwickelt. Auf den Parkplätzen vor dem Freiburger E-Werk oder der Dieselstraße in Esslingen wurden neue Open-Air-Festivals geschaffen, die vom Publikum sehr gut angenommen worden seien. Neben der frischen Luft hilft auch Prominenz, um das Publikum zu locken. "Gut gehen die großen Namen mit großer Fernsehpräsenz", sagt Karin Hönes mit Blick auf die Kabarett-Veranstaltungen in der Fabrik Freiburg. Mit beim Publikum bekannten Künstler:innen sei auch der Veranstaltungssaal der Dieselstraße in der Regel "fast ausverkauft", sagt Weber. "Auffällig ist, dass es sich dabei eher um Konzerte mit einem Stammpublikum ab 50 Jahren handelt."

Die bekannten Namen würden ihr Publikum weiter erreichen, bestätigt auch Annette Loers für das Stuttgarter Merlin. Sie bedauert allerdings, dass dadurch ein Teil der Kultur und das Neue unterzugehen droht. "Das Schräge, Coole, Ungewohnte hat es schwerer. Die Leute gehen dahin, wo sie sicher sind, was sie erwartet." Sie befürchtet, zukünftig auf Experimente verzichten zu müssen. "Es besteht die Gefahr, dass nichts Neues mehr entsteht, dass Kultur stehen bleibt", fürchtet daher Velhagen. Sie hat auch Angst um kleinere Spielstätten und neue Kulturinitiativen. Im Karlsruher Tollhaus sei noch ein ausreichendes finanzielles Polster vorhanden. "Aber bei kleineren Häusern oder Initiativen muss gerechnet werden. Ab wann geht es so ins Minus, dass das Haus nicht mehr geöffnet werden kann?"

Sorge um kulturelle Vielfalt

Mit Hilfsprogrammen in nie dagewesenem Umfang förderte der Bund die Infrastruktur und das Programm von Veranstaltungsstätten. Doch die Mittel unter dem Label "Neustart Kultur" laufen aus. Einige Kultureinrichtungen haben die Fördermittel bereits bis zum Jahresende ausgegeben. "Auch mit wenig Publikum konnte man durch die Förderungen Veranstaltungen durchführen", sagt Hönes. "Es muss weiterhin zusätzlich gefördert werden, um die fehlenden Einnahmen aus den Veranstaltungen zu kompensieren", fordert daher Weber. Ihre Freiburger Kollegin Magg fürchtet ohne die Unterstützung nicht nur um die kulturelle Vielfalt. "Ohne Fördermittel werden viele Kulturanbieter pleitegehen oder sich so kaputtsparen, dass sie kein niveauvolles Programm mehr bieten können."

Inmitten der Krisenstimmung plagen die Kulturbetriebe zusätzlich die Folgen von Energiekrise und Inflation. Einige fürchten weitere Einbußen bei der Zahl der Besucher:innen. "Am Anfang war es die Angst vor Corona, jetzt ist es auch der Geldbeutel", sagt Hönes. Dies gefährde auch stabil geglaubte Einnahmen. "Uns laufen im Verein die Mitglieder davon", sagt Aurbach. "Für manche liegt das wirklich am Geld." Auch Velhagen treiben Sorgen vor den Folgen von Krieg und Energiekrise um. Doch sie appelliert gerade in Krisen an die Stärken der Kultur. Für die drinnen wie draußen kalte Jahreszeit präsentiert sie einen radikalen Gegenentwurf zum Corona-Abstand. "Je mehr kommen, desto wärmer wird es im Saal. Lasst uns zusammenbleiben und niemanden zurücklassen. Wir sollten keine Angst haben. Es gibt Lösungen."