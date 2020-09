Alarmstufe Rot: Kein Ton, kein Licht

Epple führt durch die 4.000 Quadratmeter des Esslinger Lagers. Hier reihen sich Traversen (Alu-Gitter-Träger) aneinander, Mischpulte, Lautsprecher, Kabel, Stahlseile, Scheinwerfer. Das werde alles jährlich geprüft, versichert Epple, "wir sind Sicherheitsspezialisten, "also können wir auch sichere Veranstaltungen managen." Das sei auch schon Politikern vorgeführt worden, allerdings habe er den Eindruck, dass sie glaubten, mehr Stimmen zu bekommen, "wenn sie Nein sagen als wenn sie differenziert vorgehen." Der Geschäftsführer hat das Problem, dass für sein großes Unternehmen einige Förderprogramme nicht greifen, weil diese nur für kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten und höchstens 50 Millionen Euro Jahresumsatz gelten. Auch die Azubi-Prämie, die der Bund aufgelegt hat, kann Neumann & Müller deswegen nicht beantragen.

Hat die Firma keine Rücklagen, wenn das Geschäft in den vergangenen Jahren so geboomt hat? Das schon, sagt Epple, "aber irgendwann ist halt Schluss." Er wünscht sich ein "flexibleres" Kurzarbeitergeld, das es seinen Leuten ermöglicht, eine gewisse Anzahl von Stunden trotzdem zu arbeiten. Zum Beispiel in der Instandhaltung oder im IT-Bereich, "weil wir ja neue Konzepte entwickeln müssen."

Betriebsräte sind hier unbekannt

Was würde wohl sein Betriebsrat dazu sagen? Bei Neumann & Müller nichts, weil es dort keinen gibt. Auch keine Tarifbindung. Epple sagt, er sei "wahnsinnig glücklich", dass sie weder Betriebsrat noch Tarif hätten. Und wie so oft werden auch hier Betriebsrat – auf den Beschäftigte ein gesetzliches Recht haben – und Tarifvertrag – für den Gewerkschaften zuständig sind – durcheinander gebracht. Doch offenbar gibt es in der gesamten Branche kein Verlangen nach gesetzlichen und/oder tariflichen Sicherheiten. Das ergeben Nachfragen bei der IG Metall, die zum Beispiel für Messebauer zuständig wäre, und bei Verdi, die im gesamten Dienstleistungsbereich aktiv ist. Betriebsräte, geschweige denn ein funktionierender Haustarifvertrag, sind nicht bekannt. "Das sind oft sehr kleine Firmen mit fünf bis 50 Beschäftigten", weiß Siegfried Heim von Verdi Baden-Württemberg. Aus solch kleinen Firmen würden sich auch in anderen Bereichen nur selten Mitarbeiter melden. Dazu komme, dass die Veranstaltungsbranche verhältnismäßig jung sei und dort oft Menschen arbeiteten, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und sich in ihrer Firma wie in einer großen Familie fühlten. Heim: "An die kommt man fast nicht ran."

Unter ihrem Motto "Alarmstufe Rot" rufen die Kapitalverschönerer nun an diesem Mittwoch (9. September) zur Groß-Demo nach Berlin auf. Zur Sitzungswoche des Bundestags wollen sie ihre Forderungen an die Politik übergeben. Angesichts der bislang verhältnismäßig mageren Teilnahme von Beschäftigten greift Thomas Epple für seine Leute in die Tasche. Die Reisekosten will er übernehmen.