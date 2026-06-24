Rechtsextreme Umtriebe: Traditionspflege mit Terror-Idolen

Zuerst von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt, veröffentlichten rechtsextreme Zeitschriften wie "Deutschland in Geschichte und Gegenwart" (DGG) aus dem Hause des Tübinger Grabert Verlags das Manifest. 1982 wurde es breit in der Öffentlichkeit bekannt. Nach Protesten einigte sich der Unterzeichnerkreis auf eine sprachlich entschärfte zweite Version. Zu den Unterzeichnern der ersten Fassung des "Heidelberger Manifest" gehörten auch Theodor Oberländer und Werner Haverbeck. Oberländer nahm 1923 am Hitlerputsch in München teil. Haverbeck war ab 1933 Leiter des "Reichsbundes für Volkstum und Heimat".

Im Laufe der Jahre sollte sich zeigen, dass das "Heidelberger Manifest" für die weitere Entwicklung extrem rechter Diskurse zur Zuwanderung wegweisend gewesen ist. So tauchte 1982 eine Reihe von Pamphleten auf, die sich gegen Ausländer – vor allem Türken – richteten. Es gab Drohschreiben einer "Gruppe zur Endlösung des Ausländerproblems" und eines "Ausländer-Vernichtungs-Kommandos Deutschland" sowie Flugblätter einer "Anti-türkischen Terror-Organisation (ATTO)''. Von Unbekannten wurde in Bonn eine lebensgroße Puppe am Geländer einer Eisenbahnüberführung aufgehängt. Sie trug um den Hals ein Schild mit dem Text "Ich bin (war) ein dummes Türkenschwein".

In den 1980er-Jahren gelang rechtsextremen Vereinigungen in mehreren Bundesländern die erfolgreiche Teilnahme an Kommunalwahlen, etwa diversen "Bürgerinitiativen Ausländerstopp" oder der "Kieler Liste für Ausländerbegrenzung" (KLA). Auch die NPD und die Republikaner waren in der Umsetzung der xenophoben Grundstimmung in Wahlerfolge erfolgreich. 1993 wurde der Begriff "Überfremdung" zum Unwort des Jahres gewählt.

Baden-Württemberg/bundesweit: Der Dritte Weg gedenkt des Rechtsterroristen Albert Leo Schlageter

Albert Leo Schlageter war ein ehemaliger Freikorpskämpfer und Rechtsterrorist in der Weimarer Republik. In rechtsextremen Kreisen wird er bis heute als erster Soldat des "Dritten Reichs" und als Märtyrer verehrt. Seine Grabstelle im Südschwarzwald wird gebetsmühlenartig zu dessen Todes- oder Geburtstag besucht.