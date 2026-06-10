Kurz & rechts: Schlaglicht auf Rechtsaußen

Bei der "Artgemeinschaft" handelte es sich um eine bundesweit aktive neonazistische, neuheidnische und religiös-völkische Organisation. Sie bildete eine wichtige Schnittstelle für die gesamtdeutsche Neonaziszene. Die Ideologie der Organisation – von den Mitgliedern "Artglaube" genannt – ging von der Überlegenheit einer nordisch-germanischen "Menschenart" aus, war rassistisch und beinhaltete völkische, sozialdarwinistische und antisemitische Elemente. Eine Orientierung am Weltbild des historischen Nationalsozialismus war feststellbar. So hieß es etwa im "Artbekenntnis", einem der grundlegenden Texte des "Artglaubens": "Kampf ist Teil des Lebens; er ist naturnotwendig für alles Werden, Sein und Vergehen. Jeder Einzelne von uns wie unsere gesamte Art stehen in diesem Ringen. Wir bekennen uns zu diesem nie endenden Lebenskampf." Und weiter: "Die Menschenarten sind verschieden in Gestalt und Wesen. Diese Verschiedenheit ist sinnvolle Anpassung an die unterschiedlichen Naturräume. Wir bekennen uns zur Erhaltung und Förderung unserer Menschenart als höchstem Lebensziel, denn auch sie ist eine Offenbarung des Göttlichen."

Zentrales Ziel der "Artgemeinschaft" war die Erhaltung und Förderung der eigenen "Art", welche mit dem nationalsozialistischen Terminus der "Rasse" gleichzusetzen ist. Eigenbekundungen zufolge wollte man als Glaubensbund "der Bewahrung, Erneuerung und Weiterentwicklung der Kultur der nordeuropäischen Menschenart" dienen und an die Wertvorstellungen der heidnischen Vorfahren anknüpfen. Dazu waren die Vereinsmitglieder angewiesen, bei der "gleichgearteten Gattenwahl" innerhalb der nord- und mitteleuropäischen "Menschenart" zu bleiben, um der rassistischen Ideologie des Vereins entsprechend das "richtige" Erbgut weiterzugeben. Menschen anderer Herkunft wurden herabgewürdigt. Gefordert wurde "Wehrhaftigkeit bis zur Todesverachtung gegen jeden Feind von Familie, Sippe, Land, Volk, germanischer Art und germanischem Glauben".

Die "Artgemeinschaft" war in den 1990er-Jahren Mitausrichter der "Hetendorfer Tagungswochen". Im rechtsextremen Schulungszentrum Hetendorf bei Celle (zwischen Hamburg und Hannover), ganz in der Nähe des einstigen KZ Bergen-Belsen gelegen, traf sich die bundesweite Neonazi-Szene. In Reden wurden dort von Referent:innen wie Gertrud Herr der Nationalsozialismus verherrlicht und die Judenvernichtung geleugnet. Herr war von 1930 bis 1945 als "Führerin" im nationalsozialistischen "Bund Deutscher Mädel" (BDM) tätig, davon sieben Jahre als hauptamtliche Schulführerin einer Gebiets-Führerinnenschule, insbesondere für nationalsozialistische Weltanschauung und Politik. An den "Hetendorfer Tagungswochen" nahmen auch die Rechtsterroristin Beate Zschäpe und andere Personen aus dem NSU-Umfeld teil. Der vorherige Leiter der "Artgemeinschaft", Jens Bauer, ein ehemaliger NPD-Funktionär, verkaufte im Rahmen einer Solidaritätskampagne T-Shirts mit dem Aufdruck "Freiheit für Wolle" für den verurteilten NSU-Waffenbeschaffer Ralf Wohlleben. Nach seiner zeitweiligen Haftentlassung zog Wohlleben samt Familie auf Bauers Hof im sachsen-anhaltinischen Bornitz. Zum Sympathisantenspektrum der "Artgemeinschaft" gehörte unter anderem Stephan Ernst, der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.