Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 808
Zeitgeschehen

Presserechtler Martin Löffler

Verteidigung in eigener Sache

Presserechtler Martin Löffler: Verteidigung in eigener Sache
|

Datum:

Bis heute gilt Martin Löffler als Lichtgestalt im Presserecht und Kämpfer für die Pressefreiheit. Dass er die Sturmabteilung der NSDAP bei den Nürnberger Prozessen und später Unterstützer der Nationalsozialisten verteidigte, ist bislang kaum bekannt.

Verhandlungssaal der Nürnberger Prozesse – Martin Löffler verteidigte dort die Reiter-SA. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-H27798, Autor unbekannt, CC-BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5364079
Verhandlungssaal der Nürnberger Prozesse – Martin Löffler verteidigte dort die Reiter-SA. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-H27798, Autor unbekannt, CC-BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5364079

Am 12. August 1970 reichte der Anwalt Martin Löffler beim Landgericht Stuttgart eine Klageschrift ein. Sein Mandant: Hermann Josef Abs, damals Chef der Deutschen Bank. Die feierte in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen, und der Ostberliner Historiker Eberhard Czichon hatte die Aufmerksamkeit für sein Buch "Der Bankier und die Macht – Hermann Josef Abs in der deutschen Politik" genutzt. Darin beschrieb er Abs als eng mit dem NS-Regime und dessen Wirtschaftsverbrechen verflochten. Der Aufstieg Hitlers sei wesentlich von Banken und der Großindustrie ermöglicht worden. Über den Rechtsstreit schrieb wiederum ein Historiker, Sebastian Brünger, in seinem Buch "Geschichte und Gewinn".

Abs engagierte Löffler, einen der angesehensten Presserechtler des Landes, und Josef Augstein, Bruder des "Spiegel"-Verlegers, um einzelne Behauptungen anzufechten. Sie erwirkten eine einstweilige Verfügung gegen die weitere Verbreitung. Im Hauptsacheverfahren waren sie ebenfalls erfolgreich: Das Stuttgarter Landgericht kam 1972 bei einem großen Teil der angegriffenen Aussagen zu dem Ergebnis, dass Czichon falsch oder unkorrekt gearbeitet hatte.

Der Prozess war stellvertretend Schauplatz des Kalten Krieges: Abs und die Deutsche Bank standen für den Westen, Czichon und sein Verlag Pahl-Rugenstein für den Osten. Vor allem aber zeigt Löfflers größter Erfolg als Anwalt seine Doppelrolle: Er konnte mit den Mitteln des Presserechts zahlreiche falsche Anschuldigungen abwehren – aber der juristische Sieg war kein historischer Freispruch. Der Jurist bewies, wie mächtig das Presserecht sein konnte – nicht nur zum Schutz einer kritischen Presse, sondern auch zum Schutz vor ihr. Es war nicht das erste Mal, dass Löffler Vorwürfe aus der NS-Vergangenheit juristisch aus der Welt schaffen sollte oder es zumindest versuchte.

Der Pfarrerssohn habe vor 1933 Politiker in Stresemanns Deutscher Volkspartei werden wollen. Den NS-Staat habe er als Anwalt und im Kriegsdienst überdauert. Nach 1945 baute er eine Kanzlei in bester Stuttgarter Lage auf, die bis heute existiert. Er wurde vom Land Baden-Württemberg geehrt als Honorarprofessor und ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz. 1956 hat er den Studienkreis für Presserecht und Pressefreiheit gegründet. Im Vorstand des Studienkreises sitzen heute namhafte Medienrechtler wie Gernot Lehr, der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio oder die WDR-Justiziarin Katrin Neukamm.

Löffler: Synonym für Presserecht

Geboren 1905 in Bad Cannstatt, hat Martin Löffler in Tübingen, Berlin, Genf und München studiert und in Tübingen promoviert. Ab 1932 praktizierte er als Anwalt in Stuttgart, wo er fast sein ganzes Leben verbrachte. Als er mit 82 Jahren starb, bezeichneten die "Stuttgarter Nachrichten" sein Buch zum Presserecht als "Bibel" und die "Stuttgarter Zeitung" nannte ihn "Vater des modernen Presserechts", der weltweit gefragt sei. Die FAZ bescheinigte ihm: "Löffler ist ein Demokrat aus der Schule einer aufgeklärten Liberalität." Zeitungen seien für ihn "ein notwendiges Element der öffentlichen Auseinandersetzung".  (ts)

Löfflers Kommentar zum Presserecht im Beck-Verlag hat ihn überdauert – bis heute. Erstmals erschien er 1955, die aktuelle siebte Auflage, 2.200 Seiten, kostet 209 Euro und ist immer noch nach ihm betitelt: LÖFFLER – synonym für Presserecht. Dabei heißt der Herausgeber längst Emanuel H. Burkhardt. Der Stuttgarter Anwalt leitet den Studienkreis. Auf Anfrage schreibt Burkhardt: "Martin Löffler hat sich stets für die Pressefreiheit eingesetzt und die für einen demokratischen Rechtsstaat existenzielle Bedeutung dieser 'Vierten Gewalt' betont." Die Veröffentlichungen von Löffler würden aus seiner Sicht "eine herausragende Leistung" darstellen.

Mit dem Namen Löffler verbindet sich ein bestimmtes Selbstverständnis der Bundesrepublik: Pressefreiheit als Fundament demokratischer Öffentlichkeit. Löffler ist eine Lichtgestalt und gilt bis heute als liberaler Verteidiger der Pressefreiheit und als Mitbegründer eines modernen, verfassungsorientierten Presserechts. Mit seinem Namen wird auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. August 1966 zur sogenannten "Spiegel"-Affäre in Verbindung gebracht, sie gilt als eine der wichtigsten Entscheidungen zur Pressefreiheit. Nachdem das Magazin 1962 über die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und der Nato berichtete, wurden ihr Verleger Rudolf Augstein und der zuständige Redakteur Conrad Ahlers wegen Landesverrat angeklagt. Augsteins Verlag legte eine Verfassungsbeschwerde ein, die wurde formal wegen Stimmengleichheit zurückgewiesen. Doch im Urteil hatte das Gericht grundlegende Maßstäbe für die verfassungsrechtliche Stellung der Presse entwickelt, etwa zum Informantenschutz und zum Redaktionsgeheimnis, auch zu Eingriffen des Staates.

Löffler habe das "Spiegel"-Urteil des Bundesverfassungsgerichts "erstritten", schrieb Reinhart Ricker, der mit Löffler ein Handbuch zum Presserecht veröffentlichte. "Erstritten", so steht das auch in Löfflers Wikipedia-Eintrag. Dabei war er kein Bevollmächtigter von Augstein vor Gericht, sondern hat sich vor allem in seinem 1963 veröffentlichten und vom "Spiegel" beauftragten Gutachten geäußert. Kein anderes Presseorgan der Bundesrepublik habe "sich den Verfassungsauftrag der Kontrolle und Kritik des öffentlichen Lebens so konsequent zu eigen gemacht", resümiert Löffler darin.

Verteidiger des "Spiegel" und der SA

Als die ARD-Sendung Panorama über das "Spiegel"-Urteil berichtete, durfte Löffler dieses ausführlich kommentieren: Der "Spiegel" sei zwar nicht durchgedrungen, "aber die Presse und die Pressefreiheit haben eine Schlacht gewonnen." Rückblickend war das Urteil für Löffler ein Glücksfall und voller Erfolg, weil er – obwohl nicht direkt beteiligt – und sein Kreis es als Beleg für seine Wirkung nutzen konnten und damit seine dunkle Seite im Schatten öffentlicher Wahrnehmung verschwand.

Löffler fungierte nämlich bei den Nürnberger Prozessen als Wahlverteidiger der SA, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP, wie der Historiker Daniel Siemens in seinem Standardwerk "Sturmabteilung" schreibt. Auf Anfrage betont das Studienkreis-Vorstandsmitglied Burkhardt, dass Löffler seines Wissens nach kein PG gewesen sei, also Parteigenosse der NSDAP. Dass Löfflers Tätigkeit bei den Nürnberger Prozessen eine "Schattenseite" darstelle, "dem vermag ich nicht zu folgen", so Burkhardt. Löffler habe nicht die SA vertreten, sondern die Reiter-SA, die nach Löfflers Belegen "im Wesentlichen aus oft traditionsreichen Reitvereinen hervorgegangen war, die sodann kurzerhand in die Reiter-SA umbenannt wurden." Die Reiter-SA sei vom Vorwurf der verbrecherischen Organisation freigesprochen worden.

Hier setzt allerdings die Kritik des Historikers Siemens an. Dieser Freispruch beruhe auf einer Verharmlosung der SA. Löffler sei, als er sein Rechtsanwaltsbüro eröffnet habe, selbst in die Reiter-SA eingetreten. "In Nürnberg betrieb er also auch eine Verteidigung in eigener Sache." Die Protokolle weisen Löffler zudem klar als einen der Verteidiger der SA aus, für die er das Wort ergriff. Löffler habe die Bedeutung der gewaltbereiten SA in seiner Verteidigung so weit wie möglich heruntergespielt. Siemens schreibt, Löffler habe versucht, "das Gericht mit Zahlen zu beeindrucken, die niemand verifizieren konnte". Höchstens zwei Prozent aller SA-Männer hätten an "strafbaren, individuell zurechenbaren Handlungen teilgenommen", während die übrigen 98 Prozent sich "nichts zuschulden kommen lassen" hätten. Löffler habe sich sogar zu der Aussage verstiegen, dass die überwältigende Mehrheit aller ehemaligen SA-Mitglieder entschieden bestreiten würde, jemals von ihren Führern zur Begehung verbrecherischer Taten aufgefordert worden zu sein. Das lässt sich online in den Protokollen nachlesen.

Siemens zitiert Löffler mit den Worten: "Die wenigen Verstöße gegen die Menschlichkeit, die der SA von der Anklagebehörde vorgehalten werden und die sich einzelne ihrer Mitglieder im Laufe fast eines Vierteljahrhunderts haben zuschulden kommen lassen, können in gar keiner Weise auf eine Ebene gestellt werden mit den schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, von denen wir hier gehört haben." Zwar habe die Anklage einen Beleg vorgelegt, wonach die SA auch an der Bewachung von Konzentrationslagern, Kriegsgefangenenlagern und bei der Überwachung von Zwangsarbeitern teilgenommen haben soll. Aber nach dem Vortrag der Anklage sei dies erst 1944 im Rahmen des damaligen totalen Krieges geschehen. Es werde dabei nicht behauptet, dass dabei vonseiten der SA irgendwelche Ausschreitungen oder Misshandlungen vorgekommen seien.

Die Verteidigung von Nazis und NS-Belasteten scheint Löffler ein Anliegen gewesen zu sein: In Reutlingen setzte er sich dafür ein, dass NSDAP-Mitglied Georg Eisenlohr in der Entnazifizierung ein mildes Urteil bekommt und vom Belasteten zum Mitläufer herabgestuft werden sollte. Ohne Erfolg. Eisenlohr, ein ehemaliger Landrat von Münsingen und Vizegouverneur im besetzten Krakau, wurde an Polen ausgeliefert und dort wegen seiner Rolle in der NS-Besatzungspolitik, etwa zu Judenghettos und Zwangsarbeit, zu einer Haftstrafe verurteilt. Löffler wollte auch hier eine Milderung erreichen, auch das vergeblich. Eisenlohr starb in Haft. Die Reutlinger Archivleiter Marco Birn und Roland Deigendesch haben das aufgearbeitet.

Gescheiterte Klage gegen Studierende

Den Einstieg ins Presserecht schaffte Löffler durch seine Tätigkeit für sogenannte Altverleger in Bayern und Baden-Württemberg, unter denen auch Nazis wie der Ingolstädter NS-Verleger Wilhelm Reissmüller waren – aktiv in führender Rolle, um den von den Amerikanern eingesetzten, ihm lästigen Lizenznehmer zu vertreiben und seine Druckerei und Zeitung zurückzuerhalten. Reissmüller kam aus Göppingen und hat in Freiburg, Stuttgart und München studiert. In der bayerischen Landeshauptstadt lernte er seine Frau Elin kennen und war Mitgründer und Chefredakteur der nationalsozialistischen Münchner Studentenzeitung. Sein Schwiegervater Ludwig Liebl hatte in Ingolstadt den parteiamtlichen NS-Donauboten gegründet, der im Stil des Stürmers gegen Juden hetzte. Reissmüller wurde Verlagsleiter. Inzwischen hat Ingolstadt beiden wegen ihrer NS-Vergangenheit posthum die Ehrenbürgerwürde aberkannt.

Nach der Aufhebung des Lizenzzwangs 1949 wurde Reissmüller Herausgeber des "Donaukuriers" und damit zu einem der mächtigsten Regionalverleger. Bemerkenswert ist, wie Löffler das in seinem Handbuch des Presserechts zu rechtfertigen versuchte: Altverleger stellte er pauschal als Verleger dar, denen erst die Nazis und dann die Alliierten ihre Verlage und Druckereien genommen hätten.

Löfflers Kanzlei in Stuttgart ging in den 1980er-Jahren für Reissmüller juristisch gegen Student:innen vor, die ihm im alternativen "Schanzer Journal" in Ingolstadt seine NSDAP-Mitgliedschaft vorhielten. Mit seiner Klage vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht München scheiterte er; das Bundesverfassungsgericht wies seine Beschwerde ab.

Martin Löffler war also eine ambivalente Figur: ein bedeutender Verteidiger der Pressefreiheit, der zugleich beteiligt war an der Rehabilitation von Eliten, die vom Nationalsozialismus belastet waren.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

25.02.2015
Der Mörder von nebenan

Krawalle, hitzige Debatten, ein Sprengstoffanschlag: Die Wehrmachtsausstellung, die vor 20 Jahren eröffnet wurde, war die umstrittenste historische Exposition, die je in Deutschland gezeigt wurde.

3 Kommentare
12.06.2024
75 Jahre Grundgesetz
Braune Flecken im Parlamentarischen Rat

Überall wurde in den vergangenen Wochen das Grundgesetz gefeiert. Doch im Parlamentarischen Rat, der es ausarbeitete, saßen auch Männer mit Nazi-Vergangenheit. Wie Paul Binder und Hermann von Mangoldt. Der eine oberster "Arisierer", der andere…
24.01.2024
Ausstellung "Gestapo vor Gericht"
Störfall statt Chance

Im Terror-Apparat der Nazis war die Gestapo ein Schlüsselelement, ihre Verbrechen waren monströs. Deren juristische Aufarbeitung gleicht aber über weite Strecken der Chronik eines kaum fassbaren Versagens. Das zeigt eine neue Ausstellung im Hotel…

2 Kommentare
28.04.2021
Rastatter Prozesse gegen NS-Verbrecher
Keine Siegerjustiz

Vor 75 Jahren begannen die Rastatter Prozesse, in denen vor allem über NS-Verbrechen auf dem Gebiet der französischen Besatzungszone verhandelt wurde. Trotz einer Vielzahl von Anklagen und Verurteilungen sind sie heute nur wenig im öffentlichen…

2 Kommentare
28.08.2019
Der Kongress hetzt

Die "Gesellschaft für freie Publizistik" (GfP), mitgliederstärkste rechtsextreme Kulturvereinigung, trifft sich zum Jahreskongress. Und wieder sind viele dabei, die in der Szene einen berühmt-berüchtigten Namen haben. Bis zu "Pro Chemnitz".

3 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 808 vom 23.09.2026

CDU Baden-Württemberg
Pingpong um die Oper

Dass die Südwest-CDU nicht trittsicher ist im Umgang mit Großprojekten, zeigt ihre jahrzehntelange…

2 Kommentare
Podcast "Zwei mit Kontext"
Anstand haben – oder nicht

In Folge fünf des Kontext-Podcasts sprechen Johanna Henkel-Waidhofer und Host Linda Roth über die…

1 Kommentar
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

1 Kommentar verfügbar

  • Martin Höld
    vor 2 Tagen
    Antworten
    Ich finde es schwierig einen Anwalt deshalb zu verurteilen, weil er Menschen verteidigt, die schlimme Straftaten verbrochen haben.
    Jeder Mensch in einem Rechtsstaat hat zum Glück Anspruch auf einen Anwalt, der sich für ihn einsetzt.
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 808 / Pingpong um die Oper / B. Letta / vor 1 Stunde 47 Minuten
Leider verstehen vielen Menschen nicht den Unterschied zwischen der sinnvollen Sanierung einer wichtigen Infrastruktur oder einer kulturellen Einrichtung mit internationalem hervorragendem Ruf und einem kropfunnötigen Schwachsinnsprojekt wie S21, welches...

Ausgabe 808 / Selbst Klopp kann die CDU nicht retten / Reinhold J. Pluhar / vor 4 Stunden 49 Minuten
Der schon wieder: Volksparteien benötigen ein Volk. Wo die Bürger sich zunehmend nur noch als Partikularinteressenten verstehen, wird es schwierig. CDU/CSU hatten es anfangs geschafft, einige Partikularinteressen zusammenzufassen, wobei die meisten -...

Ausgabe 808 / Eine progressive Chance / Bodo Sinn / vor 4 Stunden 53 Minuten
Zur aktuellen Debatte: Der Minischderpräsident und seine grünen Parteigenossen sollten sich überlegen, ob Sie diese rechte Kampagne wirklich weitertreiben wollen. In anderen Bundesländern paktiert Ihr Koalitionsparnter offen mit den Rechtsextremen...

Ausgabe 808 / Anstand haben – oder nicht / Irene Waller / vor 9 Stunden 4 Minuten
Ich schätze die Arbeit von Frau Henkel-Waidhöfer sehr und mag auch den Podcast. Das Zuhören aber fällt mir bisweilen schwer, könnte Frau H-W noch mal kurz ihren eigenen Tonfall überprüfen? Nix für ungut

Ausgabe 808 / Selbst Klopp kann die CDU nicht retten / Jens Spahn hat die Nase voll. Nur wovon? / vor 1 Tag 20 Minuten
Naja, der Sprössling (die Sprösslingin?) von Jens Spahn dürfte jedenfalls immer mal wieder die Hosen voll haben... Ob Spahn (oder sein Mann) das Kind aber 'pampert' und dann die Nase voll vom kindlichen Kotgeruch hat? Oder stellen die Eltern doch...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!