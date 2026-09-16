Stuttgarter Fernwanderwege: Laufen lassen

Der Urin fließt hier in Strömen, ähnlich dem Champagner, der früher dort ausgeschenkt worden ist. Wir haben es also auch mit einer Demokratisierung der Örtlichkeit zu tun, denn Urin kann sich jeder leisten, Champagner nicht. Eigentlich könnte die Stadt einen kleinen Stand aufstellen und dort Spendenquittungen für die edlen Spender ausstellen. Gott, was wäre das für eine Freude und am Ende der Passage wäre vielleicht ein Stand mit Würsten und Freibier! Das wäre vielleicht auch der Geschmack des Stadtoberhaupts, aber womöglich würde das wieder die Falschen anziehen. Gut, solange sie Lederhosen tragen und hernach zum ganz großen Saufgelage auf dem Wasen aufbrechen, wäre das natürlich stimmig.

Doch leider – das Kleinod Stuttgarter Baukultur ist just verschwunden, verschluckt von Bauzäunen, nur am Duft lässt sich der alte Eingang noch erahnen. Nun, die Reisewelle ist auch vorbei – mission accomplished.