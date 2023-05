Günther Oettinger und Frank Nopper: Liebesgrüße aus Boom-Town

Dabei sind die Höher-Schneller-Weiter-Ideologie und die Überzeugung, dass Stuttgart im Speziellen und Baden-Württemberg im Allgemeinen auf der Überholspur unterwegs zu sein haben, längst aus der Zeit gefallen. Vor allem haben sie der Stadt die Dauerbaustelle Tiefbahnhof im Talkessel beschert, die entbehrlichste und sicher uneinholbar teuerste ihrer Art weltweit. Oettinger könnte sich zuallererst also an die eigene Nase fassen in Erinnerung daran, wie er Stuttgart zum "Herzen Europas" in seiner Amtszeit als Ministerpräsident stilisiert hat, um die Bedeutung des Tiefbahnhofs zu heben. Unvergessen auch die sinnfreie Versetzung des Prellbocks 049 vor mehr als 13 Jahren, die er als Baubeginn zu verkaufen versuchte mit gewaltigem Tamtam im damals noch unbeschädigten und voll funktionstüchtigen Bonatz-Bau. Nur Schein statt Sein, denn als sich fünf Jahre danach Museen dafür interessierten, stellt sich heraus, dass das gute Stück wie eh und je seinen Dienst versah, bloß ein paar Meter weiter.

Aber wie eh und je steht er eisern zum Milliarden verschlingenden Mega-Projekt. Sorgen hingegen bereiten ihm Zustand und Mentalität drum herum. Er meine weniger den Oberbürgermeister, sagt der Parteifreund, sondern viel mehr den Gemeinderat, dem es an Gestaltungskraft fehle. Und überhaupt die ganze Gesellschaft, die müsse wieder agiler werden, zupackender wie damals in den Achtzigern und Neunzigern. Sein konkreter Vorschlag: Weil sich 2024 nach der Kommunalwahl ein Zeitfenster bis zur Landtagswahl 2026 öffnet, könnte eine Debatte über neue Aufgaben und ein maßgeschneidertes Konzept geführt werden. Gemeinsam mit den beiden Sozialdemokraten Dieter Spöri und Uli Maurer in der damaligen großen Koalition hat er als CDU-Fraktionschef für wichtige neue Konstruktionen gekämpft: Der in der breiten Öffentlichkeit tatsächlich ohne Strahlkraft gebliebene Verband Region Stuttgart wurde gegründet mit seinem demokratisch gewählten Parlament und der gesetzlichen Verantwortung für die Regionalplanung, für den Nahverkehr, die Wirtschafts- und Tourismusförderung oder den Müll. Heute, sagt Oettinger, könnten diese Pflichtaufgaben ausgeweitet und die Grenzen gedehnt werden, am besten bis Heilbronn, weil die Hochschule dort mit Partner:innen in Cambridge, Oxford, Zürich und Tel Aviv zusammenarbeitet: "So geht internationale Innovation."

Mit Nopper auf Rundfahrt

Anfang Juli will er sich mit dem OB treffen zur Rundfahrt. Wer wollte da nicht Mäuschen spielen, denn Nopper gehört zur Wir-wollen-alle-so-werden-wie-Günther-Generation der Südwest-CDU. Als Mitarbeiter im Landtag war der ein Bewunderer des aufstrebenden Jungspunds. In seiner Replik auf die Schelte wirft Nopper dennoch nicht nur mit Zahlen um sich – beispielsweise immer mehr sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und immer mehr Studierenden – sondern in seiner Not sogar seinem grünen Vorgänger Fritz Kuhn einen großen Stein in den Vorgarten. Zur Wahrheit gehöre nämlich, dass sich Stuttgart "in den letzten Jahren dynamischer weiterentwickelt hat als viele andere deutsche Städte". Dazu wird der frühere Backnanger OB sogar persönlich: Offensichtlich habe der Ex-Regierungschef nach seinem Abgang aus Baden-Württemberg im Jahr 2010 die Stadt "etwas aus den Augen verloren". Falsch, sagt Oettinger, er sei ständig in Stuttgart, "und ich weiß genau, wovon ich spreche". Etwa von dem Offenen Brief, in welchem der Städte-, der Gemeinde- und der Landkreistag, der Sparkassenverband, die Arbeitgeber und die Industrie- und Handelskammer (IHK) sich um Zukunftsfähigkeit und den wirtschaftlichen Erfolg im Land sorgen, um nachhaltige Transformation, Bildung, Wissenschaft und Innovation.