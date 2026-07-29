15 Jahre Stuttgart-21-Stresstest: "Viel zu optimistisch"

In der letzten Zeit hatte ich das Projekt nicht mehr so genau verfolgt, aber von diesem neuen Stand habe ich natürlich gehört. Das ist unglaublich.

Was in den aktuellen Debatten über das Projekt neben den großen Fragen nach Kosten und Inbetriebnahmetermin etwas zu kurz kommt: Die nach der Kapazität des künftigen Durchgangsbahnhofs. Mit dem Stressfest 2011 war diese Frage für die Projektbetreiber und S-21-Fans abgehakt: Der Test habe den Nachweis gebracht, dass der Bahnhof bis zu 49 Züge in der Spitzenstunde bewältigen könne. Sie haben sich in einem 2017 publizierten wissenschaftlichen Aufsatz intensiv mit dem Stresstest befasst. Wie bewerten Sie die behauptete Leistungsfähigkeit von 49 Zügen?

Theoretisch zulässig ist so eine Behauptung – unter der Voraussetzung der angenommenen Verspätungswahrscheinlichkeit und der angesetzten Haltezeiten auf Basis der Richtlinienwerte der Deutschen Bahn. Aber ob diese Ausgangsannahmen in der Praxis so realisierbar sind, ist eine ganz andere Frage. Das wage ich zu bezweifeln.

Worauf gründen Ihre Zweifel?

Zum Beispiel wurden die angenommenen Haltezeiten schon in den 1990er-Jahren durch Professor Gerhard Heimerl vom Verkehrswissenschaftlichen Institut der Uni Stuttgart (VWI) auf vorhandenen Bahnhöfen der DB für den Regional- und Fernverkehr untersucht, aber nur pauschal. Heimerl setzte auf Basis seiner Untersuchungen eine Haltezeit von zwei Minuten für Fernverkehrszüge an. Aber schon damals wurden Haltezeitüberschreitungen von länger als zwei Minuten registriert bei einzelnen Bahnhöfen. Ich habe selbst in der Zeit, als ich mich mit Stuttgart 21 beschäftigt habe, von Hand am Düsseldorfer Hauptbahnhof über eine Spitzenstunde die Haltezeiten der Züge auf den Fernverkehrsgleisen gestoppt. Und habe dabei festgestellt, dass die geplanten Haltezeiten auch im Mittel größer sind als zwei Minuten. Und ich kann aus eigener Erfahrung als Bahnreisender sagen, wenn man mit Koffern unterwegs ist und nicht genau vor dem Wagen steht, wo man einen Sitzplatz reserviert hat, dann führt das immer zum Rennen von einer Tür zur anderen. Insofern ist die Annahme einer Haltezeit von zwei Minuten in der Praxis oft nicht zu halten.

In Ihrem Aufsatz kritisieren Sie neben zu kurz angesetzten Haltezeiten auch zu kurze Zugfolgezeiten und zu gering angesetzte Verspätungswahrscheinlichkeiten. Sie schreiben: "Die von den Stresstest-Simulationen berichtete Leistungsfähigkeit ist viel zu optimistisch verglichen mit den praktischen Erfahrungen!" – mit Ausrufezeichen im Original.

Methodisch ist die theoretische Analyse, die damals vorgenommen wurde, formal korrekt. Wenn man unterstellt, dass die Haltezeiten so realisiert werden können, wie sie geplant sind, und nicht mehr als zehn Prozent überschritten werden, dann kann man das natürlich auch mit Simulationen in einem Stresstest durchspielen und kommt zu einem Ergebnis, dass die zu erwartende Betriebsqualität befriedigend bis gut sein würde. Aber das sind ja nur theoretische Werte. Die Annahmen hätten durch empirische Daten verifiziert werden müssen, das geschah nicht. So wurde im Stresstest etwa auf einigen Bahnsteigen des Regionalverkehrs der Einsatz von kurzen Zügen und einer schnellen Zugfolge unterstellt. Was außer Acht gelassen worden sein könnte, ist, dass auch die Haltezeiten von Regionalverkehrszügen, die nacheinander auf den gleichen Bahnsteigen halten, noch durch Fahrgastbewegungen negativ beeinflusst werden.