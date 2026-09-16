30 Jahre Vertrag von Lugano: Große Blamage

Der bald in Betrieb gehende Abschnitt Karlsruhe–Rastatt hätte schon 2022 fertig sein sollen, aber 2017 bogen sich hier die Gleise: Über dem Tunnel für die neue Strecke sackte die Bestandsstrecke ab. Kurz danach berichtete Kontext, dass die DB wohl ein unnötig riskantes Bauverfahren gewählt und Risikofaktoren nicht beachtet habe.

Es hätte nicht dieses spektakulären Unglücks bedurft, um das Projekt zu einem unendlichen zu machen. Die Bundesregierung nannte 2024 als "Gründe für die Verzögerung (...) unter anderem Bürgerproteste gegen die Ausgestaltung des Ausbaus zwischen Offenburg und Basel." Auch in Schweizer Medien, die über den schleppenden Ausbau klagen, wird dies oft genannt. Doch tatsächlich geht es hier eher um schlechte Planung: Die Proteste, bei denen es vor allem um Lärmbelastung ging, gab es – aber die Bahn hätte sie vermeiden können.

Bereits in den 1990er-Jahren stieg auf der Bestandsstrecke die Zahl der Güterzüge und damit der Lärm stark an, Pläne zu dessen Reduzierung wurden nie umgesetzt. Angesichts der Klagen von Bürgermeistern der Anrainer-Orte wurde schon 2004 darüber diskutiert, ob statt der "Antragstrasse" durch Ortslagen nicht eine autobahnparallele Trasse zwischen Offenburg und Freiburg besser sei, doch Bahn und Bund beharrten auf dem Ursprungsplan. Erst die Proteste gegen Stuttgart 21 um das Jahr 2010 bewegten beide zum Umdenken. Ein Projektbeirat wurde einberufen, jahrelang mit Bürgerinitiativen vor Ort diskutiert – am Ende stand der Schwenk zur autobahnparallelen Trasse. Im Januar 2016 bewilligte der Bundestag dafür Mehrkosten in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, Baden-Württemberg schoss 400 Millionen zu. Zwölf verlorene Jahre.

Könnte noch über 80 Jahre dauern

Zur schlechten Planung kommen die spärliche Finanzierung und eine fragwürdige Prioritätensetzung. Schon vor Jahren kritisierte Matthias Lieb, damals Vorsitzender des VCD Baden-Württemberg, dass auch die Bevorzugung von Stuttgart 21 den Ausbau der Rheintalbahn verzögert habe. So seien etwa 2012 im Bundeshaushalt nur 20 Millionen Euro für die Rheintalbahn aufgewendet worden, aber 56 Millionen für S 21 – insgesamt trägt der Bund rund eine Milliarde Euro der S-21-Finanzierung.

Die jährlichen Bundesmittel wuchsen zwar über die Jahre – für 2025 und 2026 waren jeweils etwa 160 Millionen Euro bewilligt, für 2027 sollen es 154 Millionen sein. Dass das reicht, wenn die Rheintalbahn bis 2041 fertig werden soll, daran weckt ein Blick in den kürzlich veröffentlichten Verkehrsinvestitionsbericht 2024 des Bundesverkehrsministeriums gehörige Zweifel: Demnach betragen die Gesamtkosten des Projekts mittlerweile 18,58 Milliarden Euro, Anfang der Nullerjahre wurde mit einem Viertel davon kalkuliert. Davon bereits ausgegeben sind bis einschließlich 2024 rund 5,13 Milliarden. Aufgewendet werden müssen also noch 13,45 Milliarden, wenn weitere Teuerungen ausbleiben. Soll die Strecke bis Ende 2041 fertig sein, müssten ihr ab 2025 jährlich 790 Millionen Euro zur Verfügung stehen, das Sechsfache der jetzigen Summe. Bliebe es bei der, würde noch 84 Jahre gebaut werden.

Gäubahn: fast nichts passiert

Bei der Gäubahn, die seit 1946 zwischen Horb und Tuttlingen eingleisig ist (nach dem Krieg baute Frankreich die Hälfte der Gleise als Reparationsleistung ab), sieht es noch düsterer aus: Hier begann die DB überhaupt erst 2022 mit Ausbaumaßnahmen. Vom Ziel, in zweieinviertel Stunden von Stuttgart nach Zürich zu kommen, hat man sich längst verabschiedet. Im Moment dauert die schnellste Verbindung noch zwei Stunden und 54 Minuten, 1996 waren es etwa drei Stunden, dafür gibt es heute mehr Verspätungen. Die leichte Verkürzung liegt vor allem an zweispurigen Ausbauten auf Schweizer Seite, die bereits 2012 fertig waren. Verbindungen von bis zu zwei Stunden und 42 Minuten ermöglichten zwischen 1999 und 2010 ICEs mit Neigetechnik, die die DB aber wegen zu hoher Kosten aufgegeben hat.

Für einen komplett zweigleisigen Ausbau sah 2006 eine Studie des Bundes ein zu schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis. 2007 kam eine Studie des Landes Baden-Württemberg aber auf einen positiven Faktor, wenn nur mehrere Abschnitte zweigleisig ausgebaut werden – dieser Plan wird bis heute weiterverfolgt.