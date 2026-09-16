Theaterperformance in Rohrbronn: Doch keine heile Welt

Ist schon fein in Rohrbronn, einem 700-Seelen-Dorf im Remstal, dem kleinsten der fünf Teilorte der Gemeinde Remshalden. Wiewohl Rohrbronn nicht unten im Tal liegt, sondern mitten im Berghang, eingebettet in Weinberge und Streuobstwiesen. Von hier aus kann der Blick entspannt schweifen bis ins 30 Kilometer entfernte Stuttgart oder entlang der sanft sich in die Landschaft schmiegenden Höhen des Schurwalds. Im Ortskern mit seinen engen Gässchen kuscheln sich Fachwerk- und andere Häuschen aneinander. Ein schattenspendender Baum mit Bänkchen drumherum dient als friedliche Kulisse für ein Brünnlein. Man nennt Rohrbronn auch den "Sonnenbalkon der schwäbischen Toskana". Und wäre auch das Gasthaus Hirsch im Ortskern noch in Betrieb und säße dort jetzt das Dorfvolk beim Bier und Tratschen, ja, dann würde man denken, man befände sich in einer anderen Zeit.
Doch das Wirtshaus ist seit 2012 geschlossen, berichtet eine Dorfbewohnerin. Der "Hirsch" ist ein Opfer des allgemeinen Wirtshaussterbens in der Provinz. Er war das letzte von einst dreien im Ort. An diesem Freitagabend wirkt der verödete Gasthof recht lebendig. Denn in seinem ehemaligen Biergarten findet derzeit ein bemerkenswertes Theaterprojekt statt, oder wie es die Verantwortlichen nennen: eine "dokumentarische Multimedia-Pop-Performance" – was nach mehr Show klingt, als es dann tatsächlich ist. "Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt: Rohrbronn" heißt der Abend – benannt nach dem gleichnamigen Kirchenlied und einem ähnlichen Projekt der Macher:innen von 2021, in dem Stuttgarter:innen nach ihrem Zusammenleben in der Stadt befragt wurden.
Es geht darin um das Leben in der Dorfgemeinschaft, wer dazugehört und wer nicht, und die Frage, warum hier so viele der Menschen, die eigentlich sehr zufrieden wirken mit ihrem Leben und ihrer Umgebung, eine rechtsextreme Partei wählen. Wie kam man auf Rohrbronn? Weil einer der mitwirkenden Musiker dort lebt.
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Ja, d'Accord, aber die Mitarbeitenden der japanischen Staatsbahnen sind auch die ultimativ Gegängelten und Geknechteten, welche mit Nachschulungsandrohungen und ans Psychedelische erinnernde Bewegungs- und Grußabläufen, bis in die letzte...
Weg mit dem Papier! Die erfassten Texte und Bilder sind erhaltenswert, das Papier nicht. Wer es haben will, soll es sich doch nach Hause liefern lassen. Kontext selbst ist der beste Beweis, dass eine Zeitung höchst wertvoll ist ohne Papier und durch die...
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Hallo, Digitalisieren/Scannen ist keine Option? Von meiner Regionalzeitung (gehört zu Ippen) ist alles seit 1945 gescannt, als Abonnent kann man da digital suchen und in einem gewissen Rahmen Digitalisate runterladen. Wenn man die Daten mal hat, kann man...
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