Podcast "Zwei mit Kontext": Anstand haben – oder nicht

Der Sprung vom Antifaschismus zum Landtagspräsidenten Thomas Strobl (CDU) ist in dieser Folge ein kurzer, denn für ihn kommt eine Zusammenarbeit in welcher Form auch immer nicht infrage. Warum er das so deutlich sagt, darüber sprechen Henkel-Waidhofer und Linda Roth in der fünften Folge des Kontext-Podcasts "Zwei mit Kontext – vom Plenum zum Pferdle".

Was tut die AfD im Landtag für ihre Wählerinnen und Wähler? "Nichts", sagt Henkel-Waidhofer. Sie muss es wissen: In den vergangenen zehn Jahren hat sie 2.500 Reden von Abgeordneten der Partei gehört. Und so geht es in dieser Folge nicht nur um Krawall und Remmidemmi, sondern auch um die Frage, was politische Kultur ausmacht – und warum Anstand zu haben, den Unterschied macht.