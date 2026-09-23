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Ausgabe 808
Politik

Podcast "Zwei mit Kontext"

Anstand haben – oder nicht

Podcast "Zwei mit Kontext": Anstand haben – oder nicht
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In Folge fünf des Kontext-Podcasts sprechen Johanna Henkel-Waidhofer und Host Linda Roth über die größte Oppositionspartei im Land: "Krawall und Remmidemmi – was liefert die AfD außer viel Lärm?"

Johanna Henkel-Waidhofer und Linda Roth (vorne) beim Aufnehmen des Podcasts im Studio von STUGGI.TV. Foto: Jens Volle
Johanna Henkel-Waidhofer und Linda Roth (vorne) beim Aufnehmen des Podcasts im Studio von STUGGI.TV. Foto: Jens Volle

Als Krawallpartei hat die AfD neue Maßstäbe im Umgang miteinander und im Plenarsaal gesetzt. Vize-Ministerpräsident Manuel Hagel (CDU) würde deshalb nicht mal einen Espresso mit AfD-Abgeordneten trinken, erzählt die Landtagskorrespondentin Johanna Henkel-Waidhofer.

Illustration: Oliver Stenzel

Illustration: Oliver Stenzel

Der Sprung vom Antifaschismus zum Landtagspräsidenten Thomas Strobl (CDU) ist in dieser Folge ein kurzer, denn für ihn kommt eine Zusammenarbeit in welcher Form auch immer nicht infrage. Warum er das so deutlich sagt, darüber sprechen Henkel-Waidhofer und Linda Roth in der fünften Folge des Kontext-Podcasts "Zwei mit Kontext – vom Plenum zum Pferdle".

Was tut die AfD im Landtag für ihre Wählerinnen und Wähler? "Nichts", sagt Henkel-Waidhofer. Sie muss es wissen: In den vergangenen zehn Jahren hat sie 2.500 Reden von Abgeordneten der Partei gehört. Und so geht es in dieser Folge nicht nur um Krawall und Remmidemmi, sondern auch um die Frage, was politische Kultur ausmacht – und warum Anstand zu haben, den Unterschied macht.

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1 Kommentar verfügbar

  • Irene Waller
    vor 11 Stunden
    Antworten
    Ich schätze die Arbeit von Frau Henkel-Waidhöfer sehr und mag auch den Podcast. Das Zuhören aber fällt mir bisweilen schwer, könnte Frau H-W noch mal kurz ihren eigenen Tonfall überprüfen? Nix für ungut
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