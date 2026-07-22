Podcast "Zwei mit Kontext": Die Boygroup vom Kultusministerium

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer gibt jetzt den Kettensägenmann der Effizienzsteigerung in Baden-Württemberg. Kann aber gut werden, meint Johanna Henkel-Waidhofer in der dritten Folge des Kontext-Podcasts "Zwei mit Kontext – vom Plenum zum Pferdle".

Titel diesmal: "Heiße Zeiten" – frisch aus dem Stuttgarter Kessel, der gerade mal etwas aufatmet zwischen den Hitzewellen, die auf all diesen zubetonierten städtischen Plätzen des Grauens zu noch mehr Hitze verdampfen. Heiße Zeiten sind's auch politisch: Krankenkassenreform, Gesundheitsreform, Unterhaltsvorschuss gekürzt, und die Frage: Wann gibt's jetzt eigentlich hitzefrei in Schulen? Und wie? Abgesehen davon hat die "Boygroup vom Kultusministerium", wie Johanna Henkel-Waidhofer sagt, noch mehr dicke Bretter zu bohren in der Bildungspolitik in Baden-Württemberg. Derweil schickt CDU-Innenminister Manuel Hagel die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia Felder in die Wüste, um einem persönlichen Vertrauten Platz zu machen. Und was machen die Grünen, vor allem diejenigen, die neu in den Landtag gewählt wurden? An Plenartagen am Handy hängen in offensichtlichem Desinteresse am Geschehen drumherum. Eine SPDlerin muss kürzlich mal gesagt haben, es sei ein bisschen so als spreche man in einen Nebel.

Der Kontext-Podcast bringt euch und Ihnen Landespolitik näher: verständlich, mit Wumms, vielen Hintergrundinfos und einer Prise Klatsch und Tratsch.

Linda Roth ist freie Journalistin und Kontext-Autorin. Johanna Henkel-Waidhofer gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zum festen Autor:innen-Stamm der Kontext-Wochenzeitung und arbeitet seit 42 Jahren im Landtag von Baden-Württemberg als landespolitische Korrespondentin für verschiedene Medien.

Einmal im Monat nehmen uns die beiden Frauen mit in die Welt der Politik fürs Land, die in Stuttgart gemacht wird, produziert vom Stuttgarter Onlinesender STUGGI.TV und auf fast allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.