Podcast "Zwei mit Kontext": Die Boygroup vom Kultusministerium

Titel diesmal: "Heiße Zeiten" – frisch aus dem Stuttgarter Kessel, der gerade mal etwas aufatmet zwischen den Hitzewellen, die auf all diesen zubetonierten städtischen Plätzen des Grauens zu noch mehr Hitze verdampfen. Heiße Zeiten sind's auch politisch: Krankenkassenreform, Gesundheitsreform, Unterhaltsvorschuss gekürzt, und die Frage: Wann gibt's jetzt eigentlich hitzefrei in Schulen? Und wie? Abgesehen davon hat die "Boygroup vom Kultusministerium", wie Johanna Henkel-Waidhofer sagt, noch mehr dicke Bretter zu bohren in der Bildungspolitik in Baden-Württemberg. Derweil schickt CDU-Innenminister Manuel Hagel die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia Felder in die Wüste, um einem persönlichen Vertrauten Platz zu machen. Und was machen die Grünen, vor allem diejenigen, die neu in den Landtag gewählt wurden? An Plenartagen am Handy hängen in offensichtlichem Desinteresse am Geschehen drumherum. Eine SPDlerin muss kürzlich mal gesagt haben, es sei ein bisschen so als spreche man in einen Nebel.
Der Kontext-Podcast bringt euch und Ihnen Landespolitik näher: verständlich, mit Wumms, vielen Hintergrundinfos und einer Prise Klatsch und Tratsch.
Linda Roth ist freie Journalistin und Kontext-Autorin. Johanna Henkel-Waidhofer gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zum festen Autor:innen-Stamm der Kontext-Wochenzeitung und arbeitet seit 42 Jahren im Landtag von Baden-Württemberg als landespolitische Korrespondentin für verschiedene Medien.
Einmal im Monat nehmen uns die beiden Frauen mit in die Welt der Politik fürs Land, die in Stuttgart gemacht wird, produziert vom Stuttgarter Onlinesender STUGGI.TV und auf fast allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.
Letzte Kommentare:
Schlage vor die Halle in Vaihingen/Enz zu errichten. Dann hätte man genügend Parkplätze und auch eine ICE-Haltepunkt. Und das Landvolk käme bestimmt auch gerne mit dem Porsche-Geschäftsfahrzeug aus Weissach in die Ensinger-Arena.
Man schaue sich nur die Gebäude im Dorotheenquartier an, in einem ist das Sozialministerium Baden-Württemberg untergebracht: Null baulicher Klima-/Hitzeschutz! Der Stuttgarter Grüne Baubürgermeister hat vor Jahren auf meine Frage, mit dem Hinweis auf die...
@NKs "Das UIG, das der Genannte wohl nutzt, kann gar nicht abgeschafft oder eingeschränkt werden. " Da gehe ich mit Ihnen absolut d'accord. Das UIG ist mindestens genauso sicher wie die unveräusserlichen Grundrechte, also die Artikel 1-20...
Leider sitzen nicht nur in unseren Regierungen Klimawandelleugner und -ignorierer, sondern offensichtlich ist dieses Thema Nr. 1 auch bei vielen Bürgern noch nicht angekommen. Das erstaunt mich umso mehr, als wir gerade zwei heftige heiße Wochen im Juni...
In den 90ern und Anfang der 2000er habe ich einiges an Geld im "Wittwer" gelassen. Damals gab es auch noch Sport-Entress und die zwei Lerche-Plattenläden, auch dort hatte ich Geld gelassen. Ehrlich gesagt hätte das Wittwer-Gebäude schon längst...