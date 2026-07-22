Auf dem Heimatweg – Fotoausstellung in Stuttgart: "Einen Türken sehen wir nicht als Meister"

"Beides in einem / Das geht"

Hinter dem Rednerpult in der Wagenhalle hängt groß eine Collage von Schwarzweißfotos, aufgenommen vom Rücksitz des Mercedes während Maiglers Fahrt. "baba wann sind wird da", dichtet Kayıckı zweisprachig aus Kinderperspektive, "die bäume rennen rückwärts / mama ich hab durst / ich muss mal können wir anhalten / weiter immer weiter / die bäume sehen hier anders aus / wo sind wir / wann kommen wir an/ können wir nach sofia / können wir raus / warum ist schon wieder stau / meine füße haben keinen platz / sind wir immer noch nicht da?"

Manche Texte wie "Aufbruch", "Bosphorus Hotel" oder "Gasthof Germania" beziehen sich direkt auf Maiglers Fotos. "Zwei Pässe / Zwei Kulturen / Zwei Sprachen", beginnt ein zweisprachiges Gedicht zu einem Bild, auf dem ein deutscher Pass neben einem türkischen liegt: Der Titel: "Doppelpass". Ihr Fazit: "Hier ganz / Dort ganz / Beides in einem / Das geht / Du musst dich nicht entscheiden."

"Man fühlt sich manchmal wie ein entwurzelter Baum", stellt Kayıckı fest, als sie sich fragt: Wofür das alles? "Jeder kennt den amerikanischen Traum oder?", fragt sie in "Der Almaya Traum". Der Traum der Großväter: "Unsere Opas wollten aber nach Deutschland. Sie haben hart gearbeitet. Sie sind geblieben. Und auch sie sind jetzt Deutschland", betont sie. Den Menschen des Turkish Employee Network dürfte sie damit aus der Seele sprechen.

Klar ist aber auch: Wenn Migrant:innen für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein "Problem im Stadtbild" darstellen, registrieren sie dies genau. Alle Eröffnungsredner:innen sprechen das Thema Rassismus mit an. Man muss es nicht ausbuchstabieren, aber die Wahlerfolge der AfD sind als Gespenst im Raum.

"Das Deutschland, das mein Opa und meine Oma mit aufgebaut haben und das wir alle gemeinsam mitprägen und mitgestalten, dieses Deutschland liebe ich", bekennt Kayıckı. "Aber das Ziel dieser Reise habe ich erst erreicht, wenn ich meinen Enkeln eines Tages versichern kann: Es kommt nicht darauf an, wo du herkommst."



Die Ausstellung "Vollgepackt" im Projektraum Kunstverein Wagenhalle, Innerer Nordbahnhof 1 in Stuttgart läuft noch bis 1. August. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 16 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 19 Uhr. Zusätzlich gibt es Vorträge, Lesungen und Führungen, im Einzelnen hier.