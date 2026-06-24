Podcast "Zwei mit Kontext": Wie heißt das Zauberwort?

Baden-Württemberg soll effizienter werden, so will es die Landesregierung. Also soll ein "Effizienzgesetz" her, das vermeintliche Überbürokratie abbauen soll, vor allem für die Wirtschaft. Aber bedeutet mehr Effizienz nicht auch weniger Kontrolle? Außerdem geht es um Robin Mesarosch und Isabel Cademartori, die als neue Doppelspitze die SPD aus der Versenkung holen wollen. Ist es dafür vielleicht schon zu spät?
Der neue Kontext-Podcast bringt euch und Ihnen Landespolitik näher: verständlich, mit Wumms, vielen Hintergrundinfos und einer Prise Klatsch und Tratsch.
Linda Roth ist freie Journalistin und Kontext-Autorin. Johanna Henkel-Waidhofer gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zum festen Autor:innen-Stamm der Kontext-Wochenzeitung und arbeitet seit 42 Jahren im Landtag von Baden-Württemberg als landespolitische Korrespondentin für verschiedene Medien.
Einmal im Monat nehmen uns die beiden Frauen mit in die Welt der Politik fürs Land, die in Stuttgart gemacht wird. Folge zwei ist auch gleich international: Aufgenommen wurde sie zur Hälfte in Südfrankreich, produziert vom Stuttgarter Onlinesender STUGGI.TV.
Ach ja: Und wie heißt nochmal das Zauberwort? Bitte? Danke? Nee: "Genehmigungsfiktion". Das und mehr in der zweiten Folge "Zwei mit Kontext – vom Plenum zum Pferdle" ab dem morgigen Donnerstag, 25. Juni an dieser Stelle und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Letzte Kommentare:
Nicht alle Versager bei den für Stuttgart 21 Verantwortlichen waren Großmäuler, die DB-Fuzzys von Dürr über Mehdorn und Grube und einige Schmalspurpolitiker/innen natürlich ausgenommen. Unsere Ministerpräsidentenriege hat sich m.E. gefreut, dass...
Man mag zu Winfried Hermann stehen wie man will. Aber dass dieses .... mit ihren schrecklichen Meinungen und Aussagen seine Nachfolgerin als Verkehrsministerin wurde, hat er nicht verdient. Bei der Dame bestätigt sich schon lange das Peterprinzip. Als...
Also die Außenwirkung des Desasters und der „Ruf Deutschlands“ interessiert mich wenig - das Ding ist halt eine Fehlplanung und -leistung, aber wenn nur genug Interessen (Immobilien!) dahinterstehen, wird sowas halt doch gemacht, ohne Rücksicht auf...
Warum sollte man von der SPD (noch) irgendetwas erwarten, welchselbiges in die Kategorien „sozial“ oder „zukunftsweisend“ passen würde? Zumal von der in Ba-Wü nach fünfeinhalb Prozent? Wie sagte doch ein Hochschuldozent in Weingarten/Württ....
Hach Gottachgott, ja. Welchen denn?