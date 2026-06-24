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Ausgabe 795
Politik

Podcast "Zwei mit Kontext"

Wie heißt das Zauberwort?

Podcast "Zwei mit Kontext": Wie heißt das Zauberwort?
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"Zwei mit Kontext – vom Plenum zum Pferdle" ist der Titel des neuen Kontext-Podcasts mit Linda Roth und Johanna Henkel-Waidhofer. Am kommenden Donnerstag gibt's die zweite Folge: "Zwischen Anspruch und Wirklichkeit".

Johanna Henkel-Waidhofer am Podcast-Mikro. Foto: Jens Volle
Johanna Henkel-Waidhofer am Podcast-Mikro. Foto: Jens Volle
Illustration: Oliver Stenzel

Illustration: Oliver Stenzel

Baden-Württemberg soll effizienter werden, so will es die Landesregierung. Also soll ein "Effizienzgesetz" her, das vermeintliche Überbürokratie abbauen soll, vor allem für die Wirtschaft. Aber bedeutet mehr Effizienz nicht auch weniger Kontrolle? Außerdem geht es um Robin Mesarosch und Isabel Cademartori, die als neue Doppelspitze die SPD aus der Versenkung holen wollen. Ist es dafür vielleicht schon zu spät?

Der neue Kontext-Podcast bringt euch und Ihnen Landespolitik näher: verständlich, mit Wumms, vielen Hintergrundinfos und einer Prise Klatsch und Tratsch. 

Linda Roth ist freie Journalistin und Kontext-Autorin. Johanna Henkel-Waidhofer gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zum festen Autor:innen-Stamm der Kontext-Wochenzeitung und arbeitet seit 42 Jahren im Landtag von Baden-Württemberg als landespolitische Korrespondentin für verschiedene Medien.

Einmal im Monat nehmen uns die beiden Frauen mit in die Welt der Politik fürs Land, die in Stuttgart gemacht wird. Folge zwei ist auch gleich international: Aufgenommen wurde sie zur Hälfte in Südfrankreich, produziert vom Stuttgarter Onlinesender  STUGGI.TV

Ach ja: Und wie heißt nochmal das Zauberwort? Bitte? Danke? Nee: "Genehmigungsfiktion". Das und mehr in der zweiten Folge "Zwei mit Kontext – vom Plenum zum Pferdle" ab dem morgigen Donnerstag, 25. Juni an dieser Stelle und auf allen gängigen Podcast-Portalen.

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