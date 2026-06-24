Kontext wird 15: Eigenlob ist wunderbar

2012 und Kontext ist pleite. Nur ein Jahr nach der Gründung! Dass solidarische Unterstützung dem Medienprojekt seit 15 Jahren ein Überleben ermöglicht, wollen wir mit Ihnen feiern: am Samstag mit einem Fest auf der Cannstatter Kulturinsel. Parallel dazu haben wir Bilder von bedeutenden Stationen in der Kontext-Geschichte herausgesucht.

Als Mensch wäre Kontext inzwischen in der Pubertät und sogar strafmündig. Unter den gemeinnützigen Medien sind wir mit unseren 15 Jahren auf dem Buckel schon ein veritabler Dino. Aber im Gegensatz zu Triceratops und T-Rex leben wir noch. Also ist Kontext vielleicht eher eine Art Grönlandhai. Der "Methusalem der Ozeane" kann bis zu 500 Jahre alt werden, mehr als doppelt so alt wie der ebenfalls extrem langlebige Grönlandwal. Scheinbar tut Grönland der Lebenserwartung gut. Will Donald Trump etwa deswegen …?!

Aber wir schweifen ab, genug von Dinos und Donalds, von Haien und Walen – erst recht von Walen! Bitte, bitte, lassen Sie uns weniger über Wale reden – scheinbar ist schon wieder so ein Buckelwal in der Ostsee gesichtet worden, der auf die deutsche Küste zuschwimmt. Nach dem armen Timmy aka Hope "könnte sich bereits das nächste Drama anbahnen", schreibt der "Nordkurier" erwartungsfroh.

Nachdem Buckelwal Timmy einen sogenannten Rettungsversuch nicht überlebt hat, will Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) Dankesurkunden an die Helferinnen und Helfer verteilen: "Durch Ihr persönliches Engagement, Ihre Hilfsbereitschaft und Ihre fachliche Unterstützung haben Sie maßgeblich zum Gelingen dieses außergewöhnlichen Einsatzes beigetragen."

Also ... äh ... wenn so ein bizarrer Schildbürgerstreich ein Anlass ist, sich selbst zu bejubeln, darf Kontext sich für sein hartnäckiges Überleben ja wohl auf die Schulter klopfen, bis wir tiefer in der Erdkruste versinken als eine Tunnelbohrmaschine von Herrenknecht. Da unten wäre es vielleicht auch schön kühl. Aber weil so ein Leben im Untergrund erhebliche Nachteile mit sich bringt, feiern wir stattdessen lieber ein Fest. An der Oberfläche. In der prallen Sonne ...

Also cremen Sie sich gut ein, wenn Sie uns am Samstag zur Jubiläumssause auf der Cannstatter Kulturinsel beehren. Es soll ein heißer Tag werden. Auf dem Gelände gibt es Bäume, Sonnenschirme, eine Wassernebelanlage zur Abkühlung und die Bar hat extra viel Wasser eingekauft.

Gefeiert wird ab 16 Uhr. Natürlich wird es auch um Journalismus gehen, Kontext-Redakteur:innen berichten von ihren Recherchen, eine Ausstellung zeigt die tollsten Bilder unserer Fotografen, dazu gibt es gutes Essen und gute Musik vom DJ-Pult und live. Für Letzteres konnten wir das großartige Duo Malmzeit gewinnen. Pioniere auch sie: Jochen Neuffer und Jörg Scheller alias Sumatra Bop und Earl Grey können für sich in Anspruch nehmen, den ersten Heavy-Metal-Lieferservice der Welt gegründet zu haben.

Parallel dazu wollen wir die Vorfreude steigern, indem wir in dieser Schaubühne eine Auswahl von bedeutenden Momenten in der Kontext-Geschichte zeigen. Und wenn Ihnen die Bilder gefallen: Die Ausstellung auf dem Fest wird sogar noch besser!