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Ausgabe 795
Schaubühne

Kontext wird 15

Eigenlob ist wunderbar

Kontext wird 15: Eigenlob ist wunderbar
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2012 und Kontext ist pleite. Nur ein Jahr nach der Gründung! Dass solidarische Unterstützung dem Medienprojekt seit 15 Jahren ein Überleben ermöglicht, wollen wir mit Ihnen feiern: am Samstag mit einem Fest auf der Cannstatter Kulturinsel. Parallel dazu haben wir Bilder von bedeutenden Stationen in der Kontext-Geschichte herausgesucht.

Ganz am Anfang: Kontext-Gründungsveranstaltung am 6. April 2011 in der Türlenstraße. Foto: Joachim E. Röttgers
Ganz am Anfang: Kontext-Gründungsveranstaltung am 6. April 2011 in der Türlenstraße. Foto: Joachim E. Röttgers
Kontext in Erstbesetzung von links: Rainer Nübel, Sandro Mattioli, Josef-Otto Freudenreich, Susanne Stiefel, Meinrad Heck und Martin Reinkowski. Foto: Martin Storz
Kontext in Erstbesetzung (von links): Rainer Nübel, Sandro Mattioli, Josef-Otto Freudenreich, Susanne Stiefel, Meinrad Heck und Martin Reinkowski. Foto: Martin Storz
Einweihung der Redaktionsräume: Im Juli 2011 zieht Kontext in der Hauptstätter Straße 57 in Stuttgart ein. Foto: Joachim E. Röttgers
Einweihung der Redaktionsräume: Im Juli 2011 zieht Kontext in der Hauptstätter Straße 57 in Stuttgart ein. Foto: Joachim E. Röttgers
Unter Nachbarn: Kontext-Veranstaltungen gab es früher im Café Stella, das im Erdgeschoss untergebracht war – und 2015 schließen musste. Hier auf der Bühne, bei einer Lesung im Juli 2011, sitzen die ehemaligen Redakteure Rainer Nübel (links) und Sandro Mattioli. Foto: Joachim E. Röttgers
Unter Nachbarn: Kontext-Veranstaltungen gab es früher im Café Stella, das im Erdgeschoss untergebracht war – und 2015 schließen musste. Hier auf der Bühne, bei einer Lesung im Juli 2011, sitzen die ehemaligen Redakteure Rainer Nübel (links) und Sandro Mattioli. Foto: Joachim E. Röttgers
Im Februar 2012 wird der Mittlere Schlossgarten für S 21 geräumt. Mit dabei Meinrad Heck (blaues Tuch) und Susanne Stiefel (beste Mütze). Foto: Joachim E. Röttgers
Im Februar 2012 wird der Mittlere Schlossgarten für S 21 geräumt. Mit dabei Meinrad Heck (blaues Tuch) und Susanne Stiefel (beste Mütze). Foto: Joachim E. Röttgers
2012 berichtete Johanna Henkel-Waidhofer erstmals für Kontext über Landespolitik – das tut sie noch heute. Foto: Joachim E. Röttgers
2012 berichtete Johanna Henkel-Waidhofer erstmals für Kontext über Landespolitik – das tut sie noch heute. Foto: Joachim E. Röttgers
Regelmäßig und von Anfang an erscheint in Kontext die Kolumne "Wettern der Woche" mit Peter Grohmann (links). Ab 2013 auch gefilmt von Kontext-Fotograf Martin Storz. Foto: Joachim E. Röttgers
Regelmäßig und von Anfang an erscheint in Kontext die Kolumne "Wettern der Woche" mit Peter Grohmann (links). Ab 2013 auch gefilmt von Kontext-Fotograf Martin Storz. Foto: Joachim E. Röttgers
Die Redakteurinnen Katta Mayer (links) und Anna Hunger beim Feierabendbier am kostengünstig eingerichteten Arbeitsplatz, Oktober 2012. Foto: Joachim E. Röttgers
Die Redakteurinnen Katta Mayer (links) und Anna Hunger beim Feierabendbier am kostengünstig eingerichteten Arbeitsplatz, Oktober 2012. Foto: Joachim E. Röttgers
Bevor auch bei Kontext die Verbotskultur um sich griff, durfte in der Redaktion noch geraucht werden, hier im Januar 2016. Foto: Joachim E. Röttgers
Bevor auch bei Kontext die Verbotskultur um sich griff, durfte in der Redaktion noch geraucht werden, hier im Januar 2016. Foto: Joachim E. Röttgers
Das Kontext-Medienprojekt mit Geflüchteten, geleitet von Anna Hunger, gewinnt im März 2018 den Jugendbildungspreis Baden-Württemberg. Foto: Joachim E. Röttgers
Das Kontext-Medienprojekt mit Geflüchteten, geleitet von Anna Hunger, gewinnt im März 2018 den Jugendbildungspreis Baden-Württemberg. Foto: Joachim E. Röttgers
Langer Arbeitstag: Schlusskonferenz zu später Stunde, März 2018. Mit dabei sind Oliver Stenzel (zweite Reihe links), Minh Schredle (zweite Reihe mitte) und Johannes Pimpl (erste Reihe mitte). Stenzel und Schredle wurden 2016 und 2017 Redakteure, Pimpl unterstützte bis 2018 die Produktion. Foto: Joachim E. Röttgers
Langer Arbeitstag: Schlusskonferenz zu später Stunde, März 2018. Mit dabei sind Oliver Stenzel (zweite Reihe links), Minh Schredle (zweite Reihe Mitte) und Johannes Pimpl (erste Reihe Mitte). Stenzel und Schredle wurden 2016 und 2017 Redakteure, Pimpl unterstützte bis 2018 die Produktion. Foto: Joachim E. Röttgers
Besser ist die Stimmung beim Pressefest, das Kontext organisiert hat: Im Mai 2018 auf der Cannstatter Kulturinsel. Rechts im Bild ist Sibylle Wais, die sich von 2014 bis 2023 um die Verwaltung gekümmert hat. Foto: Joachim E. Röttgers
Besser ist die Stimmung beim Pressefest, das Kontext organisiert hat: Im Mai 2018 auf der Cannstatter Kulturinsel. Rechts im Bild ist Sibylle Wais, die sich von 2014 bis 2025 um die Verwaltung gekümmert hat. Foto: Joachim E. Röttgers
Die Corona-Zeit: Redaktionskonferenz via Zoom im März 2020. Foto: Joachim E. Röttgers
Die Corona-Zeit: Redaktionskonferenz via Zoom im März 2020. Foto: Joachim E. Röttgers
Später im Jahr wird Gesa von Leesen Redakteurin und schreibt über den Schwerpunkt Arbeit. Seit 2023 ist sie stellvertretende Chefredakteurin. Foto: Joachim E. Röttgers
Später im Jahr wird Gesa von Leesen Redakteurin und schreibt über den Schwerpunkt Arbeit. Seit 2023 ist sie stellvertretende Chefredakteurin. Foto: Joachim E. Röttgers
Redaktionsausflug: In einem langjährigen Rechtsstreit war Kontext mit Anwält:innen im Oktober 2022 vor dem Landgericht Frankfurt. Foto: Jens Volle
Redaktionsausflug: In einem langjährigen Rechtsstreit war Kontext mit Anwält:innen im Oktober 2022 vor dem Landgericht Frankfurt. Foto: Jens Volle
Im April 2023 zieht Kontext in die Hermannstraße 5 im Stuttgarter Westen. Die neuen Räume sind größer, ruhiger, schöner. Foto: Joachim E. Röttgers
Im April 2023 zieht Kontext in die Hermannstraße 5 im Stuttgarter Westen. Die neuen Räume sind größer, ruhiger, schöner. Foto: Joachim E. Röttgers
Unsere beiden Fotografen Joachim E. Röttgers, mittlerweile radfahrender Rentner, und Jens Volle (rechts). Foto: Kontext
Unsere beiden Fotografen Joachim E. Röttgers, mittlerweile radfahrender Rentner, und Jens Volle (rechts). Foto: Kontext
Mit einer achten Klasse der Bismarckschule in Stuttgart-Feuerbach hat Kontext eine Sonderausgabe produziert. Hier im Unterricht im Oktober 2023 mit (von links) Praktikantin Nelly Rommel, Volontärin Franziska Mayr, Redakteur Minh Schredle und Chefredakteurin Anna Hunger. Foto: Jens Volle
Mit einer achten Klasse der Bismarckschule in Stuttgart-Feuerbach hat Kontext eine Sonderausgabe produziert. Hier im Unterricht im Oktober 2023 mit (von links) Praktikantin Nelly Rommel, Volontärin Franziska Mayr, Redakteur Minh Schredle und Chefredakteurin Anna Hunger. Foto: Jens Volle
Seit April 2024 kooperiert Kontext mit dem Kulturzentrum Merlin, hier mit dessen Chefin Annette Loers. Einmal pro Quartal gibt es eine Veranstaltung, moderiert von dem früheren SWR-Redakteur Stefan Siller (links). Foto: Jens Volle
Seit April 2024 kooperiert Kontext mit dem Kulturzentrum Merlin, hier mit dessen Chefin Annette Loers. Einmal pro Quartal gibt es eine Veranstaltung, moderiert von dem früheren SWR-Redakteur Stefan Siller (links). Foto: Jens Volle
Nachdem sich Joachim E. Röttgers zum 70. Geburtstag mit dem Ruhestand beschenkte, ist Julian Rettig seit Januar 2025 Teil der Fotoredaktion. Hier sollte er für einen Beleuchtungstest Modell sitzen. Foto: Jens Volle
Nachdem sich Joachim E. Röttgers zum 70. Geburtstag mit dem Ruhestand beschenkte, ist Julian Rettig seit Januar 2025 Teil der Fotoredaktion. Hier sollte er für einen Beleuchtungstest Modell sitzen. Foto: Jens Volle
Später wird vor der selben Kulisse die Linken-Politikerin Heidi Reichinnek fotografiert. Das Interview dazu führen Josef-Otto Freudenreich und Korbinian Strohhuber (rechts), der seit September 2024 Redakteur ist. Foto: Jens Volle
Später wird vor der selben Kulisse die Linken-Politikerin Heidi Reichinnek fotografiert. Das Interview dazu führen Josef-Otto Freudenreich und Korbinian Strohhuber (rechts), der seit September 2024 Redakteur ist. Foto: Jens Volle
Die neugedruckten Broschüren "Recherche gegen Rechts" sind im Februar 2026 angekommen und werden im multifunktional genutzten Bad der Redaktion gelagert. Foto: Jens Volle
Die neugedruckten Broschüren "Recherche gegen Rechts" sind im Februar 2026 angekommen und werden im multifunktional genutzten Bad der Redaktion gelagert. Foto: Jens Volle
Die Chefredakteur:innen der Kontext-Geschichte (von links): Anna Hunger (2023 bis heute), Susanne Stiefel (2017 bis 2023) und Josef-Otto Freudenreich (2011 bis 2017). Foto: Joachim E. Röttgers
Die Chefredakteur:innen der Kontext-Geschichte (von links): Anna Hunger (2023 bis heute), Susanne Stiefel (2017 bis 2023) und Josef-Otto Freudenreich (2011 bis 2017). Foto: Joachim E. Röttgers
Einer unserer ersten freien Autoren und geblieben bis heute: Kulturjournalist Dietrich Heißenbüttel (rechts), hier im Oktober 2022 mit Amos Heuss vom Stuttgarter Kulturamt auf dem Dach der Villa Berg. Foto: Joachim E. Röttgers
Einer unserer ersten freien Autoren und geblieben bis heute: Kulturjournalist Dietrich Heißenbüttel (rechts), hier im Oktober 2022 mit Amos Heuss vom Stuttgarter Kulturamt auf dem Dach der Villa Berg. Foto: Joachim E. Röttgers
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Als Mensch wäre Kontext inzwischen in der Pubertät und sogar strafmündig. Unter den gemeinnützigen Medien sind wir mit unseren 15 Jahren auf dem Buckel schon ein veritabler Dino. Aber im Gegensatz zu Triceratops und T-Rex leben wir noch. Also ist Kontext vielleicht eher eine Art Grönlandhai. Der "Methusalem der Ozeane" kann bis zu 500 Jahre alt werden, mehr als doppelt so alt wie der ebenfalls extrem langlebige Grönlandwal. Scheinbar tut Grönland der Lebenserwartung gut. Will Donald Trump etwa deswegen …?!

Aber wir schweifen ab, genug von Dinos und Donalds, von Haien und Walen – erst recht von Walen! Bitte, bitte, lassen Sie uns weniger über Wale reden – scheinbar ist schon wieder so ein Buckelwal in der Ostsee gesichtet worden, der auf die deutsche Küste zuschwimmt. Nach dem armen Timmy aka Hope "könnte sich bereits das nächste Drama anbahnen", schreibt der "Nordkurier" erwartungsfroh.

Nachdem Buckelwal Timmy einen sogenannten Rettungsversuch nicht überlebt hat, will Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) Dankesurkunden an die Helferinnen und Helfer verteilen: "Durch Ihr persönliches Engagement, Ihre Hilfsbereitschaft und Ihre fachliche Unterstützung haben Sie maßgeblich zum Gelingen dieses außergewöhnlichen Einsatzes beigetragen."

Also ... äh ... wenn so ein bizarrer Schildbürgerstreich ein Anlass ist, sich selbst zu bejubeln, darf Kontext sich für sein hartnäckiges Überleben ja wohl auf die Schulter klopfen, bis wir tiefer in der Erdkruste versinken als eine Tunnelbohrmaschine von Herrenknecht. Da unten wäre es vielleicht auch schön kühl. Aber weil so ein Leben im Untergrund erhebliche Nachteile mit sich bringt, feiern wir stattdessen lieber ein Fest. An der Oberfläche. In der prallen Sonne ...

Also cremen Sie sich gut ein, wenn Sie uns am Samstag zur Jubiläumssause auf der Cannstatter Kulturinsel beehren. Es soll ein heißer Tag werden. Auf dem Gelände gibt es Bäume, Sonnenschirme, eine Wassernebelanlage zur Abkühlung und die Bar hat extra viel Wasser eingekauft.

Gefeiert wird ab 16 Uhr. Natürlich wird es auch um Journalismus gehen, Kontext-Redakteur:innen berichten von ihren Recherchen, eine Ausstellung zeigt die tollsten Bilder unserer Fotografen, dazu gibt es gutes Essen und gute Musik vom DJ-Pult und live. Für Letzteres konnten wir das großartige Duo Malmzeit gewinnen. Pioniere auch sie: Jochen Neuffer und Jörg Scheller alias Sumatra Bop und Earl Grey können für sich in Anspruch nehmen, den ersten Heavy-Metal-Lieferservice der Welt gegründet zu haben.

Parallel dazu wollen wir die Vorfreude steigern, indem wir in dieser Schaubühne eine Auswahl von bedeutenden Momenten in der Kontext-Geschichte zeigen. Und wenn Ihnen die Bilder gefallen: Die Ausstellung auf dem Fest wird sogar noch besser!

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

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