Podcast "Zwei mit Kontext": Kontext aufs Ohr

"Zwei mit Kontext – vom Plenum zum Pferdle" heißt der neue Kontext-Podcast, der euch und Ihnen Landespolitik näherbringt: verständlich, mit Wumms, vielen Hintergrundinfos und einer Prise Klatsch und Tratsch.

Linda Roth ist freie Journalistin und Kontext-Autorin. Johanna Henkel-Waidhofer gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zum festen Autor:innen-Stamm der Kontext-Wochenzeitung und arbeitet seit 42 Jahren als landespolitische Korrespondentin für verschiedene Medien im Landtag von Baden-Württemberg, gesegnet mit einem nahezu fotografischen Gedächtnis für alles Politische und einem riesigen Archiv. Und unter uns: Kaum jemand kennt sich besser aus in Sachen Landespolitik als sie.

Aufgenommen und produziert vom Stuttgarter Onlinesender STUGGI.TV, nehmen uns die beiden Frauen einmal im Monat mit in die Welt der Politik fürs Land, die in Stuttgart gemacht wird. In der ersten Folge mit dem Titel "Einigkeit und Misstrauen" dreht sich alles um den Regierungswechsel und den demokratischen Prozess dahinter. Wer hat im Landtag eigentlich welche Kompetenz, warum hat Johanna Henkel-Waidhofer schon mal am Pferd gerüttelt und – knallt da wirklich ein Sektkorken?

Das und mehr in der ersten Folge "Zwei mit Kontext – vom Plenum zum Pferdle" ab Donnerstag an dieser Stelle und auf allen gängigen Podcast-Portalen.