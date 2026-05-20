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Ausgabe 790
Medien

Podcast "Zwei mit Kontext"

Kontext aufs Ohr

Podcast "Zwei mit Kontext": Kontext aufs Ohr
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In Baden-Württemberg bricht ein neues Zeitalter an. Winfried Kretschmann hat die Regierungszentrale verlassen, der Grüne Cem Özdemir folgt ihm als Ministerpräsident. Und Kontext hat einen neuen Podcast.

Probeaufnahme für den neuen Kontext-Podcast mit Johanna Henkel-Waidhofer (links) und Linda Roth im Studio von STUGGI.TV. Foto: Jens Volle
Probeaufnahme für den neuen Kontext-Podcast mit Johanna Henkel-Waidhofer (links) und Linda Roth im Studio von STUGGI.TV. Foto: Jens Volle
Illustration: Oliver Stenzel

Illustration: Oliver Stenzel

"Zwei mit Kontext – vom Plenum zum Pferdle" heißt der neue Kontext-Podcast, der euch und Ihnen Landespolitik näherbringt: verständlich, mit Wumms, vielen Hintergrundinfos und einer Prise Klatsch und Tratsch. 

Linda Roth ist freie Journalistin und Kontext-Autorin. Johanna Henkel-Waidhofer gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zum festen Autor:innen-Stamm der Kontext-Wochenzeitung und arbeitet seit 42 Jahren als landespolitische Korrespondentin für verschiedene Medien im Landtag von Baden-Württemberg, gesegnet mit einem nahezu fotografischen Gedächtnis für alles Politische und einem riesigen Archiv. Und unter uns: Kaum jemand kennt sich besser aus in Sachen Landespolitik als sie.

Aufgenommen und produziert vom Stuttgarter Onlinesender  STUGGI.TV, nehmen uns die beiden Frauen einmal im Monat mit in die Welt der Politik fürs Land, die in Stuttgart gemacht wird. In der ersten Folge mit dem Titel "Einigkeit und Misstrauen" dreht sich alles um den Regierungswechsel und den demokratischen Prozess dahinter. Wer hat im Landtag eigentlich welche Kompetenz, warum hat Johanna Henkel-Waidhofer schon mal am Pferd gerüttelt und – knallt da wirklich ein Sektkorken?

Das und mehr in der ersten Folge "Zwei mit Kontext – vom Plenum zum Pferdle" ab Donnerstag an dieser Stelle und auf allen gängigen Podcast-Portalen.

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