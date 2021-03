Landtagswahl und S 21: Kein Thema

So etwas könnte in Zukunft öfter passieren, ob bei der Idee eines Gäubahntunnels oder eines unterirdischen Ergänzungs-Kopfbahnhofs, beides Konzepte, die aufkamen, als die Mängel des Projekts in bestimmten Bereichen nicht mehr zu übersehen waren.

Eine Riesen-Baustelle ist dabei die Gäubahn. Ob nun der Gäubahntunnel kommt (siehe Kommentar) steht in den Sternen. So oder so müsste aber bei einer Realisierung erst einmal die bisherige (Finanzierungs-)Planung aufgeschnürt werden und von den Projektpartnern, also auch dem Land, neu verhandelt werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, ob sich das Land gegenüber dem Bund als Anwalt der Interessen der Gäubahnanrainer verstehen würde. Die klagen schon länger über die drohende Abkopplung der Strecke vom Hauptbahnhof und nun auch wegen der vorgesehenen Streichung der Fernverkehrshalte Böblingen und Singen.

Der Landesinnenminister: zuständig für Katastrophen

Nicht zu vergessen ist auch, dass ein verantwortungsbewusster Landesinnenminister ein waches Auge auf das Projekt haben sollte, denn zu seinem Ressort gehört auch der Katastrophenschutz. Und die geplante Tiefhaltestelle hat einige gravierende Sicherheitsmängel, die zu Katastrophenfällen führen können: Sei es das Risiko der Flutung des Tiefbahnhofs wegen Starkregens oder eines Anstiegs des Grundwasserpegels, seien es die jahrelang diskutierten Mängel beim Brandschutz und die ungeklärte Frage, ob ein brennender Zug im Fildertunnel ausreichend schnell evakuiert werden kann. Hier halten viele Kritiker ein Szenario wie beim BER für denkbar, wo fehlende Genehmigungen die Inbetriebnahme lange Jahre verzögerten. Reichlich brennende Fragen also, trotz geringen Interesses.