Landtagswahl und CDU: Schlimmer geht's immer

Wenige Tage später saßen die Schwarzen in der Opposition, und das Hauen und Stechen um die verbliebenden Pfründe ging erst richtig los. Immer neue Haupt- und Nebengräben taten sich auf beim Streben nach der Macht – bis heute. Nicht nur Guido Wolf ("Meine Zeit kommt noch") oder Agrarminister Peter Hauk stehen sich unversöhnt gegenüber, auch zwischen Landeschef Thomas Strobl und Eisenmann, berichten CDU-Abgeordnete am Rande der Corona-Sondersitzung vom vergangenen Freitag bereitwillig, sei das Tischtuch endgültig zerschnitten. Jedenfalls werben Strobl und Fraktionschef Wolfgang Reinhart ungeniert für die Fortsetzung von Grün-Schwarz. Und Generalsekretär Manuel Hagel lotet seinerseits die Chancen auf den Fraktionsvorsitz selbst im alten Teufel-Lager aus, während aber Amtsinhaber Reinhart sich dem Vernehmen nach am Dienstag nach der Wahl auf diesem wichtigen Posten bestätigen lassen will.

Nein, die CDU kann nicht Großstadt

Über diesem unentwegten Wer-mit-wem und Wer-mit-wem-nicht hat die über Jahrzehnte so erfolgsverwöhnte CDU alle Seismografen für die Entwicklungen im Land zerdeppert, nicht nur, aber gerade in den Großstädten. Stuttgart müsste in vielerlei Hinsicht spätestens seit 2010 als mahnendes Beispiel gelten, seit sich die Halbhöhe, diffamiert von Ministerpräsident Stefan Mappus oder seinem Mann fürs Grobe, dem heutigen Innenminister, in den Talkessel zu Großdemos begab. Den sinnlosen und teuersten Tiefbahnhof in der Geschichte der Tiefbahnhöfe haben die schwarzen Sturköpfe durchgesetzt, nicht zuletzt um die Grünen und ihren Anhang vor sich herzutreiben. Ehrliches Interesse an der modernen urbanen Gesellschaft verkümmerte über borniertem Prestigedenken.

Dazu passte die Autosuggestion nach der Wahl von Frank Nopper zum Stuttgarter OB. In Wirklichkeit konnte der im entscheidenden Durchgang gerade mal gut 83.000 der 445.000 Wahlberechtigten für sich mobilisieren und keinen der vier Innenstadt-Bezirke für sich gewinnen. Trotzdem jubelte Eisenmann auf dem Parteitag: "Wir können auch Großstadt." Und im Endspurt legte sie, um die aktuellen, für sie so niederschmetternden Umfragen zu relativieren – die jüngste sieht die CDU bei 23 Prozent – noch nach mit einer Falschaussage. Nach Umfragen im vergangenen Herbst hätte Stuttgart eine Grüne Oberbürgermeisterin bekommen sollen, behauptet sie. In Wahrheit hat es eine entsprechende Umfragen nie gegeben.

Realitätsverweigerung, Selbsttäuschung, dazu die Vasallentreue zur eigenen Seilschaft, die nach oben helfen muss, sind eine toxische Mischung. Gerade in der männerdominierten Jungen Union mit ihrem Gesellschaftsbild aus der Mottenkiste. Der Mannheimer Nikolas Löbel, der im Maskenskandal Bundestagsmandat und Parteibuch hergab, ist nicht irgendwer. Der 34-Jährige gehörte noch vor einer Woche zur Führungsreserve, zu einer selbsternannten Elite, die aber wenig zu tun hat mit der früher mal gemeinten Bestenauswahl.