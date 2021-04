Unsere Freien: Die Kurve kriegen

Wer das Privileg hat, für Kontext zu schreiben, kann viel erleben und mitverfolgen. Zeugenauftritte, nach denen einem der Schreck über die Rechtsradikalen mitten in der baden-württembergischen Gesellschaft in die Knochen fährt, die immer neuen Wendungen speziell der Befürworter von S21, die Veränderung der und des Grünen in mittlerweile zehn Regierungsjahren. Manchmal gibt es Fanpost, aus der näheren oder in der weiteren Welt. So einst in Jerusalems Altstadt im Schlepptau von Winfried Kretschmann, den die Stadtführerin erkennt. Sie habe in Berlin und Stuttgart gelebt, ruft sie begeistert durchs Vor-Corona-Gedränge und zieht eine Samstags-taz aus dem Rucksack.

Und intern? Wie ein roter Faden zieht sich das Engagement um die besondere Herangehensweise durch die vergangenen zehn Jahre, die ewige Neugierde als vielleicht wichtigste journalistische Tugend überhaupt, die Philanthropie, die Lust an der schnellen und zugleich seriösen Erfassung neuer Sachverhalte. Nicht immer, aber immer wieder war der Redaktionssitzungsraum erfüllt von Lachen und Lebensfreude. Er wird es nach der Pandemie wieder sein.

Die persönliche Bemerkung zuletzt: Herausragend für eine Österreicherin, die mit Stolz und Dankbarkeit auf ihre Schulzeit im roten Wien blickt, war die Mitarbeit am leider zu wenig beachteten Kontext-Buch über den Ersten Weltkrieg. "Der König weint" erzählt von erschütternden Ereignissen und Erkenntnissen, die im Geschichtsunterricht von damals keinen Platz hatten. Schon in den ersten Kriegstagen war 1914, wie ein Kapitel überschrieben ist, die "Fährte in die Apokalypse" gelegt worden – mit jener Lügenpropaganda, die heute Fake News heißt. Und die, wie beileibe nicht nur das Beispiel von Trumps Amerika zeigt, Menschen selbst in modernen demokratischen Gesellschaften um den Verstand bringen kann.



Johanna Henkel-Waidhofer beobachtet für Kontext das landespolitische Geschehen. Erstmals schrieb sie am 27. März 2013 über die Bildungsbaustellen der Landesregierung und warum Grün-Rot dabei nicht nur eine Ministerin, sondern auch Reputation verloren hat.

Unser Dank gilt allen freien Kontext-MitarbeiterInnen. Hier sind sie noch einmal aufgeführt:

Hermann G. Abmayr, Joe Bauer, Karin Burger, Mario Damolin, Björn Dermann, Peter Dietrich, Emran Feroz, Peter Grohmann, Verena Großkreutz, Dietrich Heißenbüttel, Johanna Henkel-Waidhofer, Martin Himmelheber, Ralf Hutter, Fabian Kienert, Filiz Koçali, Tomasz Konicz, Rupert Koppold, Rainer Lang, Jürgen Lessat, Michael Lünstroth, Anton Maegerle, Gerhard Manthey, Sandro Mattioli, Samuel Müller, Peter Nowak, Cornelius Oettle, Annette Ohme-Reinicke, Moritz Osswald, Johannes Pimpl, Christian Prechtl, Lena Reiner, Wilhelm Reschl, Fatma Sagir, Jörg Scheller, Fritz Schwab, Stefan Siller, Rüdiger Sinn, Kai Stoltmann, Martin Storz, Susanne Veil, Ulrich Viehöver, Sabine Weissinger, Ulrich Weitz, Elena Wolf, Winfried Wolf und Pit Wuhrer.