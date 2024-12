Abtreibungsrecht: Feminismus-Simulationen

Frauen, die dem Patriarchat den Arsch lecken, brauchen sich nicht zu wundern, dass sie noch immer nicht über ihre Körper bestimmen dürfen, meint unsere Kolumnistin.

Was ist Deutschland doch für ein emanzipiertes, geschlechtergerechtes und feministisches Land! Am bundesweiten "Girl's Day" in Schulen werden Mädchen Berufe oder Studienfächer aus der IT, dem Handwerk, Naturwissenschaften und Technik nähergebracht, weil da der Frauenanteil unter 40 Prozent liege. Und weil Deutschland so brutal emanzipiert und beschwerdefroh ist, hat es nach der Einführung des "Girl's Day" im Jahr 2001 zehn Jahre später auch einen "Boys Day" erfunden, um Jungs für die Berufsbereiche "Bildung, Pflege und Erziehung" zu interessieren, also Jobs, "die selten von jungen Männern gewählt" würden. Ehrensache, dass "*Genderqueere Kids" ebenso "willkommen" sind. Wer nicht wisse, ob she/he/they/them am "Boy's Day" oder "Girl's Day" teilnehmen will, solle sich einfach beim staatlich geförderten "Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V." melden "und wir finden eine Lösung".

Dank Gleichstellungsbeauftragten, Antidiskriminierungsgesetzen, "Quotenfrauen" und "Queerbeauftragten" gibt es keine Stellenausschreibung ohne "m/w/d" mehr (wobei "m" natürlich immer noch als erstes kommt, haha) und Menschen können jetzt sogar ihren Geschlechtseintrag im Personalausweis frei wählen. Läuft in Deutschland mit der Befreiung der Geschlechter. Frauen machen "feministische Außenpolitik"; sie können in den Chefsesseln des Landes Arbeiterinnen und Arbeiter für die Renditen von Aktionären knechten; sie kämpfen gegen den "Gender Pay Gap" und für gerechtere Organisation von "care work". Das Land ist voll von staatlich geförderten Netzwerken und Veranstaltungen, bei denen Frauen empowert werden sollen, ihren Mann für die deutsche Wirtschaft zu stehen. Erst im Oktober versammelten sich beim diesjährigen "Female Future Force Day" (FFF Day), dem "Tag für Empowerment, Gleichstellung und Vielfalt" wieder rund 1.000 Besucherinnen, um bei dem von der Funke-Mediengruppe und dem Frauen-Onlinemagazin "Edition F" veranstalteten Netzwerktreffen unter dem Motto "Bridge the Gap" gemeinsam Brücken zu bauen.