Amerika in einer Flasche

Nicht diese Geschichte aber ist es, die mich im Lockdown nach Laupheim lockt. Ich bin auf den Spuren einer Seife, die ich mir Monate zuvor zufällig in einer Stuttgarter DM-Filiale gekauft habe. Die Naturseife ist kaum größer als eine Streichholzschachtel und geeignet für "Hände, Gesicht und Haare". Sehr praktisch also für den Kulturbeutel eines Mannes, der mit seinen Kräften haushalten muss.

Das Universalprodukt gehörte zur Marke Dr. Bronner's, was mich zunächst ungefähr so sehr erregte wie der Geruch einer Kernseife – bis ich eine kurze Geschichte von Doris Dörrie mit dem Titel "Magic Soap" las. Ich fand sie in ihrem Buch "Leben Schreiben Atmen", das ich mir im Lockdown Eins an der Hintertür meiner Buchhandlung als spontane Dreingabe zu einem bestellten Werk gekauft hatte. Der Text handelt von Dr. Bronner's Flüssigseifen-Mythos, einem Fläschchen mit betörendem Pfefferminz-Aroma. Die Hippies haben dieses Kultstück einst populär gemacht: "... ganz Amerika steckt in dieser Flasche", schreibt Doris Dörrie. Seit ihren Erfahrungen mit diesem Stoff in New York – wo es "kein Leben für uns ohne Dr. Bronner's" gab – habe sie auch in Deutschland immer ein Fläschchen in ihrem Schrank.

Investigative Ehrensache, dass ich nach dieser Lektüre sofort loszog, um mir weitere Dr-Bronner's-Ware zu besorgen, diesmal in der gut bestückten Drogerie Müller. Lavendel, Sandelholz usw. Die Pfefferminz-Bombe mit prickelnder Schnellwirkung im Schritt ist eine regionale Schöpfung: Die Eltern des deutschen Juden Dr. Emanuel Bronner, der das Wasch-Wunder in die Welt brachte, waren Seifenfabrikanten in Heilbronn. Emanuel floh schon 1929 vor den Nazis in die USA. Seine Eltern wollten ihm nicht folgen, der Vater schickte ihm später eine Postkarte aus dem KZ in die Staaten: "Du hattest recht." Die Eltern wurden ermordet.