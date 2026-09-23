Friedenstagung in Stuttgart: "Realistisch oder kann das weg?"

Um das Publikum gleich einzunorden und damit da keiner erschrickt, heißt es zu Beginn der Veranstaltung im Stuttgarter Hospitalhof, das hier sei keine rein pazifistische Konferenz, es sei auch Militärstrategie einbezogen. Geraune geht durch den Saal, aber noch sind alle frisch und gespannt, was dann kommen wird. Zwei Vorträge am Vormittag, danach vier Diskussionspanels mit Experten hat die Initiative "Aufbruch zum Frieden" zu einem "Studientag" am vergangenen Samstag organisiert. Das Bürgerprojekt die Anstifter ist dabei, das Evangelische Bildungszentrum Hospitalhof, das Katholische Bildungswerk, Pax Christi, der Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart und der Friedensbeauftragte der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Geschätzt 300 Gäste sind in den Hospitalhof gekommen, die Veranstaltung ist gut besucht.
2023 hatte eine Handvoll Pazifist:innen und Friedensforscher um den damaligen Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Hermann (Grüne), das Friedensbündnis gegründet. Auch, um der oft recht einseitigen Diskussion um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine andere als militärische Lösungsmöglichkeiten hinzuzufügen – kurz, um "politische Alternativen zu Krieg und militärischer Gewalt zu suchen", wie es auf der Webseite heißt. Kritisch beäugt wurde und wird die wachsende Initiative von vielen, tatsächlich kann es nicht so falsch sein, auch mal über Frieden zu reden.
Los geht's mit einem Vortrag von Hanne-Margret Birckenbach, emeritierte Professorin der Universität Gießen, Friedens- und Konfliktforscherin. Promoviert hat sie Mitte der 1980er-Jahre über die Wehrdienstbereitschaft von Jugendlichen, ihr Buch "Friedenslogik" gibt es – traurigerweise zum "Sonderpreis" von 15 Euro – am Stand ganz hinten im Saal. "Die Rede vom Frieden – realistisch?", heißt ihr Vortrag. Sie verstehe nichts von Science-Fiction, beginnt sie, und habe auch keine Glaskugel, aber: Die Frage "realistisch oder kann das weg" sei mit "kann nicht weg" zu beantworten. Zudem bedeute Friedenslogik nicht, allen ihre Waffen wegzunehmen. Vielmehr gehe es um eine Haltung zum Frieden, um generelle Ächtung von Gewalt, die bestenfalls auch die Politik beeinflusse.
Reinhard Gunstvor 2 Tagen