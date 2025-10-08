Friedensdemo in Stuttgart: Krieg – oben beschlossen, unten bezahlt

Sevim Dagdelen, außenpolitische Sprecherin des BSW (früher Linken-Bundestagsabgeordnete), bleibt der russlandfreundlichen Linie ihrer Partei treu. Sie beschuldigt die Bundesregierung, Desinformation gegen Russland zu betreiben, russische Desinformation, den Namen "Putin" oder gar den russischen Krieg gegen die Ukraine erwähnt sie nicht. "Wir wollen keinen Krieg mit Russland", ruft sie unter Beifall und wettert gegen die von deutschen Regierungspolitiker:innen immer wieder geforderte Kriegstüchtigkeit.

Abrüstung hat schon mal funktioniert

Differenzierter wird es mit dem Sozialdemokraten Lothar Binding, der über 20 Jahre lang für den Wahlkreis Heidelberg im Bundestag saß und heute Bundesvorsitzender der SPD AG 60 plus ist. Mitte dieses Jahres hat er am SPD-Friedensmanifest mitgewirkt, das in der eigenen Partei auf wenig Begeisterung stieß. Binding forderte weniger Waffen und mehr Diplomatie, erinnerte an erfolgreiche Abrüstungsverhandlungen in früheren Jahrzehnten und erläuterte den Vorschlag, dass Deutschland eine Friedensplattform schaffen sollte, um mit anderen Staaten vertrauensbildende Maßnahmen auf den Weg zu bringen.

Während Ronja Fröhlich vom Bündnis "Nein zur Wehrpflicht" eben diese Haltung konkretisiert – Kriege vorzubereiten und zu führen, "ist nicht in unserem Interesse" –, sammeln sich die ersten Gruppen zum Demozug. Welcher Block sich wo aufstellt, ist geklärt. "Müssen wir mit dem Pali-Block reden, wegen verbotener Parolen?", fragen zwei junge Ordnerinnen im Organisationspavillon Sigrid Altherr-König von der Demo-Leitung. "Nein. Das müssen die selber wissen", lautet die Antwort. Nur vermummen gehe gar nicht, das habe sie auch den Autonomen klar gemacht. "Ich weiß auch gar nicht, was das soll. Ich zeig doch auch mein Gesicht", betont die Friedensaktivistin.