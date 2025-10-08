Friedensdemo in Stuttgart: Krieg – oben beschlossen, unten bezahlt

Nach langer Zeit brachte die Friedensbewegung mal wieder Massen auf die Straße. In Stuttgart war eine bunte Mischung aus Friedensinitiativen, Parteien und Aktivistengruppen, die sich am vergangenen Freitag zusammenfand. Im Vergleich zu Friedenskundgebungen nach Beginn des Ukraine-Krieges waren nicht nur insgesamt deutlich mehr Menschen dabei, vor allem fielen die vielen jungen Leute auf.
Zeitgleich mit den 15.000 Teilnehmer:innen gingen in Berlin um die 20.000 (beide Zahlen laut Veranstaltern) gegen Aufrüstung und für mehr Diplomatie auf die Straße. Die Vorbereitung für die Proteste dürfte mühsam gewesen sein. Wer schon einmal Bündnisgespräche geführt hat, weiß wie kleinteilig manche Organisationen diskutieren können. Vielleicht steckt hinter der schlussendlichen Einigung die Erkenntnis, dass ideologisch geprägtes Einzelkämpfertum nicht erfolgversprechend ist, wenn viele Menschen erreicht werden sollen.
Letzte Kommentare:
Tolles Demokratieverständnis, alter Sekretär, Kollege Manthey Wer eine der für den Landtag antretenden Parteien wählt, hat keinen Funken Politikverständnis. Eine Landesanstalt für Digitalmedien bestimmt künftig, was demokratisch ist. Dem...
Das mag ja alles stimmen. Aber sind andere Sportartikelhersteller besser, die in Asien produzieren lassen? Und wieviel Kinderarbeit steckt da drin???
Ich denke so manchem sollte klar werden warum der Bürokratieabbau so wichtig ist. Unter anderem um Bürgerrechte auszuhebeln. Von anderen Hinterhältigkeiten mal garnicht zu reden....
"Die Schweiz will ins All." Um Himmels willen, vielleicht bleibt sie dann dort, auf dem Mars! Wo sollen wir dann Trump-taugliche goldene Uhren und genügend lang conchierte Schokolade herbekommen? Keine Sorge, uns' Elon reimportiert jedenfalls...
"Baden-Württemberg sucht nach europäischen Partnern, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagt, 'die unsere Werte teilen'. Konkret in der Wehr- und Sicherheitstechnik. Bei der letzten Auslandsreise des grünen MP verschwimmen die...