Elbit, Gaza und die Ulmer Friedenswochen: Zwischen Randale und Kunst

Es wundert einen, wie einfach die fünf in ein Gebäude eindringen konnten, in dem eine der größten israelischen Rüstungsfirmen ihren Deutschlandsitz hat. Andere Rüstungsunternehmen in Ulm wie Thales oder Hensoldt haben sich mit hohen Metallzäunen und Schiebetoren eingesperrt. Elbit dagegen sitzt in einem dreistöckigen 80er-Jahre-Bau, der seine beste Zeit hinter sich hat, die Zufahrt (Schild: "Privatstraße") führt vorbei an einer Baracke mit der Aufschrift "Wäsche und Dessous". Rund um das Elbit-Gebäude wachsen Büsche und Bäume, ein Trampelpfad kürzt den Weg von der Bushaltestelle zum Eingang ab. Ein paar Kameras hängen oben am Flachdach.

Am Tor stehen ein paar Tage nach dem Einbruch drei Sicherheitsmänner in schwarzen Uniformen, ausgestattet mit Waffe, Schlagstock und Bodycam. Den Sicherheitsdienst gibt es schon immer, sagt einer. "Jetzt aber verstärkt." Aufgeräumt sei der Schaden noch nicht vollständig. "Das dauert." Zu sehen sind rote Farbreste an der Fassade und ein Fenster im Erdgeschoss, das mit einer Pressspanplatte verrammelt ist. Oben am Gebäude ist noch der Namensabdruck der einstigen Firma Telefunken zu erahnen. Der Name Elbit dagegen ist nicht zu sehen – das Schild wurde nach dem Einbruch abmontiert, wie SWR-Aufnahmen vom Tag nach dem Einbruch nahelegen. Vielleicht damit Aktivist:innen die Rüstungsfirma nicht mehr finden?

Wenn das schon Terror ist

Nachdem zunächst der Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelte, zog mittlerweile das Staatsschutzzentrum Baden-Württemberg diese Arbeit an sich. Die seit Anfang des Jahres bestehende Behörde, die direkt an das ebenfalls neue Staatsschutz- und Anti-Terrorismuszentrum beim Landeskriminalamt angebunden ist, soll die Ermittlungen bei großen Terror- und Staatsschutzverfahren bündeln. Im Februar nannte Justizministerin Marion Gentges (CDU) als Beispiel den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Dezember vorigen Jahres , bei dem ein Islamist mit einem Auto sechs Menschen tötete und 323 verletzte. Nun geht es also gegen Pro-Palästina-Aktivist:innen, die in eine Privatfirma eingebrochen sind und Sachen kaputt gemacht haben.

In Großbritannien wurde Palestine Action vor drei Monaten zu einer terroristischen Organisation erklärt und damit auf eine Stufe mit Al-Kaida oder dem Islamischen Staat gestellt. Die UN und Amnesty International haben das Verbot als massive Einschränkung der Meinungsfreiheit kritisiert. Seit dem Erlass am 5. Juli wurden auf Demonstrationen mehr als 1.600 Menschen nach dem Terrorismusgesetz verhaftet, meldet die britische Zeitung "The Guardian". Das rigorose Vorgehen der Labourregierung sorgt allerdings nicht für eine Beruhigung der Lage. Im Gegenteil. Mit dem Labour-Parteitag am 28. September in Liverpool soll eine Protestwoche gegen das Verbot vom Palestine Action beginnen.