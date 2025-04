Ostermarsch in Stuttgart: "Frieden muss gewagt werden"

Andere Töne schlägt Friedrich Kramer an, Landesbischof und Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Er sagt, es sei wichtig, "mit unserer Demonstration heute den politisch Verantwortlichen deutlich zu machen, dass es schon richtig ist, sich mutig und stark in der Auseinandersetzung zu zeigen, innenpolitisch wie außenpolitisch. Doch muss das stets in der Liebe geschehen." Das bedeute, Eskalationen zu vermeiden und kritische Stimmen, die abweichende Positionen vertreten, zuzulassen, anzuhören und wiederum kritisch zu prüfen. Das geschieht ihm derzeit zu wenig. Kramer hält es für angemessen, sich zwecks Landesverteidigung auszurüsten, aber nicht aufzurüsten: Die Waffenproduktion hochzufahren könne leicht als Aggression wahrgenommen werden. "Das führt zu kostspieligen Rüstungswettläufen, die letztlich niemandem nützen." Stattdessen, sagt Kramer, müsse Frieden gewagt werden, sanftmütig und freundlich. (Die ganze Rede hier.)

Danach war eigentlich ein Redebeitrag von Fridays for Future geplant, doch zunächst findet sich kein Aktiver im Bühnenbereich ein. Moderatorin Hänsel bittet um eine Schweigeminute "für die Menschen in Palästina und Kriegsopfer weltweit". Sie nennt es beschämend, dass der Kanzler in spe, Friedrich Merz, den Kriegsverbrecher Netanjahu eingeladen hat, ohne den Haftbefehl gegen ihn umsetzen zu wollen. Hänsel erklärt sich solidarisch mit allen kritischen Stimmen in Israel und fordert die Freilassung aller Geiseln und palästinensischer Gefangener. Zudem verweist sie darauf, dass die Polizei bereits Personalien aufgenommen habe wegen Palästina-soldiarischer Plakate und stellt klar, dass sie hier nicht nur für den Frieden werben, sondern auch die Meinungsfreiheit verteidigen.

Auf Anfrage von Kontext bestätigt die Polizei, dass es einen Vorfall gab, der nun "auf strafrechtliche Relevanz überprüft" werde: Ein Plakat zeigte blutige Hände und das Wort "Genozid", bei dem das O durch einen Davidstern ersetzt wurde.

Ein Panzer ist teurer als eine Grundschule

Dann setzt sich der Demozug in Bewegung, vom Schlossplatz aus geht es los in Richtung Rathaus, der antikapitalistische Palästina-Block ist vielleicht der größte, in jedem Fall der lauteste. Mit Parolen wie "Hinter Krieg und Krise steht das Kapital – der Kampf um Befreiung bleibt international" zieht der Tross vorbei an edlen Restaurants, in denen der Klassenfeind zu Sekt und Austern die Nase rümpft. Am Rotebühlplatz kommt die Demonstration an einer ukrainischen Gegenkundgebung für Waffenlieferungen vorbei: Etwa 150 Menschen singen ukrainische Klagelieder, viele sind in blau-gelbe Flaggen gehüllt. Dann stimmen sie die Ode an die Freude an mit der Änderung, dass alle Menschen Ukrainer würden, wo der sanfte Flügel der Freude weile.

Nach einer Stunde durch die Innenstadt kommt der Ostermarsch wieder am Schlossplatz an, für Fridays for Future springt der Influencer Faisal Osman ein, aktiv bei der Black Community Foundation Stuttgart und im Forum der Kulturen. Osman sagt, dass mit tödlicheren Waffen steigende Opferzahlen einhergehen, dass im Zweiten Weltkrieg 60 Millionen Menschen gestorben seien, "im Dritten schaffen wir locker zwei Milliarden" und am übelsten werde es die Ärmsten der Ärmsten treffen. Zudem stellt er klar, dass er als schwarzer Mensch auf keinen Fall in die Bundeswehr eingezogen werden wolle, "dieses rechtsradikale Drecksloch".