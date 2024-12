Ausstellung "Halte-Gesichter" in Ulm: Ein großes Stück Menschlichkeit

Die Ausstellung am und zum Ehinger Tor ist also auch als ein Danke zu verstehen, das sich an diejenigen richtet, die früh am Morgen Brötchen backen, die Straßen sauber halten, die Bahnen und Busse steuern. "Als Betriebsseelsorgerin geht mir das Herz auf!", heißt es im Gästebuch zur Ausstellung, ein anderer Eintrag meint: "Es ist schön, dass mit der Ausstellung die eigentliche, normale Gesellschaft gewürdigt wird. Solche oder ähnliche Ausstellungen sollte es mehr geben." Ein Dritter richtet "Grüße an Bert" aus, der offenbar einer der Portraitierten ist. Die gezeigten Gesichter sind alle ohne Namen und ohne Hintergrundinformationen zu sehen – doch wer oft am Ehinger Tor unterwegs ist, wird das eine oder andere wiedererkennen.



Die Ausstellung "Halte-Gesichter" ist noch bis 14. Dezember in der "Kunstpool"-Galerie am Ehinger Tor in Ulm zu sehen, jeweils donnerstags und freitags von 17 bis 20 Uhr und an Samstagen von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.