Ausstellung James Balog: Feuer und Eis

Den Klimawandel sichtbar machen: Das war auch für das DAI, das dreimal im Jahr nordamerikanische Fotograf:innen ausstellt, der Grund, Balogs Aufnahmen zu zeigen, erklärt Sophia Kummler, die für die Bibliothek und das Kulturprogramm zuständig ist. Das Institut bietet kostenlose Führungen an und arbeitet mit Schulklassen, dem Bildungszentrum für den Bundesfreiwilligendienst in Bodelshausen und den Fridays for Future zusammen. Den Gletschern stehen Aufnahmen von Waldbränden gegenüber: Feuer und Eis.

"The End of Nature as We Know It", lautet der Titel der Ausstellung: Das bezieht sich auf die Theorie, dass wir uns in einer neuen geologischen Epoche, dem Anthropozän befinden, in der es den Gegensatz zwischen einer menschlichen Sphäre und der Natur nicht mehr gibt. Klimawandel, Insektensterben, Landverbrauch: Keine Region der Erde bleibt verschont.