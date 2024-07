Fotosommer Stuttgart: Die Zeiten ändern sich

Anders bei Peter Oppenländer. Er zeigt – ebenfalls sehr ästhetisch – Plastikmüll an den Stränden, weist auf die Probleme der Massentierhaltung hin und visualisiert mit schmelzenden Eiswürfeln die Erderwärmung. So unterschiedlich sind die Beiträge der 19 Fotograf:innen des Verbands Freelens: Die einen arbeiten minimalistisch wie Margrit Müller, die in einer Serie von zwölf Schwarzweißfotos das Aufblühen, Wachsen und Verwelken von drei Tulpen in einer Vase festhält. Die anderen gesellschaftskritisch. Oder beides zugleich wie Dirk Wilhelmy, der mit drei an sich sehr schlichten Fotos von Wohnhochhäusern auch auf die zunehmende Sommerhitze infolge des Klimawandels hinweisen will.

In diesem Sommer findet der Stuttgarter Fotosommer zum zwölften Mal statt. Es gab ihn mal größer, mal kleiner, seit seiner Premiere 2002 mal in jährlichem, dann wieder in zwei- oder dreijährigem Abstand. Vor allem in den vergangenen Jahren will er nicht nur eine Leistungsschau sein wie die größere Biennale für aktuelle Fotografie in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg, sondern auch den kritischen Diskurs fördern, mediale Veränderungen in den Blick nehmen und "Fotografie als Medium zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen und Entwicklungen nutzen", wie es in der Ankündigung heißt.