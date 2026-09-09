Kontext-Sommerserie: Signale aus dem Blumentopf

Neulich habe ich es doch tatsächlich getan: Ich habe mit einer Pflanze gesprochen! Ausgerechnet ich, die ich Menschen, die Bäume umarmen, übergriffig finde. Aber ich habe mich halt sehr gefreut, dass meine Veronica spicata jetzt in die zweite Blüte geht. Also habe ich zu ihr gesagt: "Danke, meine Kleine, da habe ich ja alles richtig gemacht!" Ohne mein Zutun wäre sie vermutlich nicht so weit gekommen. Balkonpflanzen brauchen ja eine besondere Behandlung: Viele muss man "ausputzen", das heißt regelmäßig Verblühtes entfernen. Sonst sind sie nicht mehr attraktiv für Fluginsekten. Der Veronica spicata soll man die verbliebenen grünen, rauen Röhren über dem nächsten Blattwirbel abschneiden. Dann wachsen dort neue, zart roséfarbene Ähren.
Meine Veronica spicata, die auch Ähriger Ehrenpreis genannt wird, habe ich in diesem Jahr als ideales Bienenfutter für mein Balkonien entdeckt, mein kleines Reich, über das ich schon vor drei Sommern an dieser Stelle berichtete. Veronica zieht wie verrückt größere Wildbienen an (zu denen übrigens auch die Hummeln gezählt werden). Nicht alle gehen beim Sammeln von Nektar und Pollen an die gleichen Pflanzen, sehr viele haben sich spezialisiert. Meine Holzbiene Emilia zum Beispiel gibt sich nur die Ehre, wenn ich Löwenmäulchen im Angebot habe. Die langen Ähren meiner ausufernd blühenden Mentha spicata (Speer-Minze) locken dagegen vor allem Stahlblaue Grillenjägerinnen aus der Gruppe der Grabwespen an, außerdem die grünlich schimmernden Schmeißfliegen (ja, auch die bringen uns Nutzen als Bestäuber:innen!), zudem zig wuselige Mini-Bienchen aus der Familie der Schmalbienen und Furchenbienen.
Letzte Kommentare:
„Was sind das nur für Leute?“ Richtig gefragt. Gut beantwortet. Wichtig auch der Hinweis auf Baden-Württemberg als Brutnest des neu-alten Rechtsradikalismus. Aber eigentlich ist die Frage nur zu fünfzig Prozent beantwortet. Denn ebenso wichtig wäre...
Danke Cornelius Oettle, gut gemacht. Ich kann die Analyse seiner Beobachtungen nahezu vollständig teilen. Ich will nur noch Zwei Anmerkungen machen: Alles redet nun über die „gewaltige AfD-Mehrheit“ von 44 Prozent in Sachsen-Anhalt. Dass dabei die...
Jetzt haben wir den Salat. Und keiner will so richtig schuldig gewesen sein, denn selbst unser erleuchteter Kanzler zeigt in Demut auf das Volk, dass wir zu blöde wären, ihn zu verstehen. Er sagt nichht die Wahrheit, wenn er behauptet, er habe verstanden....
Na dann mal raus damit. Was wurde denn gesagt?
Ganz so vorbildlich ist die FAZ mit den Archiven ihrer Beteiligungsgesellschaften nicht umgegangen. Seit den 70er Jahren gehörte die Deutsche Verlags Anstalt Stuttgart zu zweu Dritteln der FAZIT Stiftung und zu einem Drittel der BOSCH-Stiftung. Große Teile...