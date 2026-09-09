Kontext-Sommerserie: Signale aus dem Blumentopf

Immer wieder frage ich mich, ob die Flora eigentlich etwas zu diesen fürchterlichen pflanzen- und dadurch auch menschenfeindlichen Zuständen zu sagen hat? Haben Pflanzen Gefühle? Kommunizieren sie untereinander? Was erfährt der Hürtgenwald vom ungeheuren Leid seiner Artgenossen in Frankreich, Spanien, Griechenland, Belgien?

Ob Pflanzen mit Gefühlen, Intelligenz und Kommunikationsmitteln ausgestattet sind, ist noch gar nicht so lange eine grundsätzliche Fragestellung der Menschheit, denke ich so vor mich hin. Von der Antike bis ins 19. Jahrhundert galt vor allem: Pflanzen sind passive Lebewesen, die wachsen und auf Wasser und Licht reagieren. 1880 erklärte Charles Darwin in seiner Schrift "The Power of Movement in Plants", dass Pflanzen auf ihre Umwelt erstaunlich differenziert reagieren können. Es folgte ein enormer Aufschwung der Wissenschaft der Pflanzenphysiologie im 20. Jahrhundert. Forschende entdeckten chemische Botenstoffe, elektrische Impulse, Hormone, mit denen Pflanzen ihre eigenen Prozesse steuern. Seit den 1980er-Jahren häufen sich Belege dafür, dass Pflanzen flüchtige Duftstoffe freisetzen können, um etwa Nachbarpflanzen vor Fressfeinden zu warnen oder Nützlinge anzulocken.

Dieses Phänomen kann ich dank meiner Balkonbeobachtungen bestätigen. Ich befolge schon lange einen Gärtner:innentipp, der besagt, Blattläusen nicht den Garaus zu machen, sondern ihnen einfach eine befallene Pflanze zu "opfern". Tatsächlich verbreiten sie sich in der Regel nicht weiter auf dem Balkon, sondern bleiben zusammengekuschelt am zuerst ausgesuchten Platz, in diesem Jahr einem Efeu. Sehr zur Freude der Ameisen, die "ihre" Blattläuse pflegen und melken, um Lebenselixier für ihre eigene Brut zu sammeln. Wie in jedem Sommer dauerte es auch diesmal nicht lange, bis ungewöhnlich viele Marienkäfer auftauchten. Offenbar zur Eiablage, denn schon bald erblickte ich in der Nähe der Läusekolonie Marienkäferlarven. Die sehen so überhaupt nicht aus wie ihre gepunkteten Eltern: länglich und flach, sehr gelenkig, schwarz mit orangenen Flecken, borstig, mit sechs Beinchen am vorderen Körper. In kürzester Zeit ward keine Laus mehr gesehen, denn Marienkäferlarven fressen täglich bis zu hundert dieser Pflanzenparasiten. Wie das Efeu die Marienkäfer darüber informiert hat, dass mein Balkon für sie eine geeignete Kinderstube bereitstellt, habe ich, ein Mensch, natürlich weder gehört oder geschnuppert noch gesehen.