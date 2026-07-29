Kontext-Sommerserie: Deutschland ganz leicht

Wer die kurzen Videos von Heiler anschaut, verbessert nicht nur sein Deutsch und bekommt Zugang zu gesellschaftlichen und politischen Diskussionen, die sonst oft an der Sprachbarriere scheitern. Auch für Muttersprachler:innen sind manche Infos auf ihrem Kanal zur Selbstreflexion über die eigenen Bräuche und gesellschaftlichen Debatten oft hilfreich. Heiler führt kurze Interviews und eröffnet Diskussionen im Social-Media-Format, meistens mit einer Prise Humor und provokativen Fragen, die neugierig machen. Mittlerweile folgen ihr über 200.000 Menschen auf allen Kanälen. Ihr Ziel: Über eine Million Leute erreichen, die neu in Deutschland sind – und sie auf das Leben in diesem Land vorbereiten.

Mit klarer Aussprache, erklärenden Bildern und Gesten ordnet die 29-Jährige täglich aktuelle Themen ein und verdeutlicht typisch Deutsches wie Pünktlichkeit oder FKK. Ihr 92-jähriger Großvater, den sie jede Woche trifft, um mit ihm über Politik zu diskutieren, hatte mal die Sorge, dass der Enkelin vielleicht irgendwann die Themen ausgehen. Heute zeigt ihr Redaktionsplan, dass sie sich darum keine Gedanken machen muss. Inspiration holt sich Heiler aus der aktuellen Nachrichtenlage, aber auch aus ihrer eigenen Community im Sprachcafé, in dem sie sich engagiert.

Lifestyle-Themen fühlten sich falsch an

Geboren und aufgewachsen ist Heiler in Leonberg bei Stuttgart, als Sandwichkind behütet in einer "liebevollen Familie", sagt sie. Sie wollte immer zweisprachig aufwachsen und fand es schade, dass niemand in ihrer Familie einen anderen kulturellen Hintergrund mitbrachte. Heute spricht sie neben Deutsch auch Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, gerade lernt sie Arabisch. Dieses Sprachtalent hilft ihr auch dabei, ihre Videos genau auf das Sprachniveau zuzuschneiden, das Lernende im Alltag in Deutschland brauchen.

Mit dem Projekt erfüllt Heiler sich einen Kindheitstraum. Schon seit sie elf Jahre alt war, will sie Moderatorin werden und hat nach dem Abitur und einer Weltreise Kommunikation studiert. Aber die Idee für ihr Projekt wurde erst durch den Krieg in der Ukraine konkreter. Heiler absolvierte damals ein Volontariat bei einer Nachrichtenagentur in München. Ihre Arbeit im Bereich Lifestyle und Events fühlte sich plötzlich falsch an. Die Bilder des Krieges und der Flüchtenden beschäftigten sie so sehr, dass sie sich beruflich neu orientieren wollte. Im Winter 2023 lag sie mit einer schweren Erkältung im Bett, und dann kam die Idee von "Easy Newstime". Sie kündigte ihren Job und zog zurück in ihre Heimat.

In Stuttgart suchte sie ein Sprachcafé für Geflüchtete, um nah an den Menschen zu sein, die sie unterstützen möchte. Zum Start beantragte sie einen Gründerzuschuss. Heute finanziert sich das Projekt durch Sponsoring von Firmen. Mittlerweile hat sie sogar eine Kollegin angestellt, die ihr bei der Produktion der Videos hilft.

Heiler sieht sich als Journalistin, nicht als Influencerin

In Zeiten, in denen die Angst vor Rechtsextremismus wächst, versteht Heiler ihren News-Kanal auch als Beitrag gegen Desinformationen und für faktenbasierten Journalismus. Populistische Aussagen sind oft Grundlage ihrer Videos. Sie nimmt die Behauptungen und unterlegt sie mit Fakten, zum Beispiel die Frage, ob Ausländer krimineller oder fauler sind als Deutsche (Spoiler: Nein, sind sie nicht). Solche Videos funktionieren auf Social Media gut, sagt sie, weil sich Menschen auf beiden Seiten der Debatte abgeholt fühlen.