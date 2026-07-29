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Ausgabe 800
Kolumne

Das Wettern der Woche

Burn, Baby, burn

Das Wettern der Woche: Burn, Baby, burn
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Jeder stiftet auf seine Weise den Brand. Zwischen Madrid und Bordeaux reicht fürs Feuer der heißgemachten Natur eine weggeworfene Kippe, eine Scherbe oder die menschengemachte Brandrodung. Und hier? Ab jetzt wieder Temperaturen von mehr als 35 Grad. "Die zum Teil angenehme Nachtkühle" (Wetterdienst): nix andres als ein Trick des Wetters! Vieles fängt schnell Feuer – nehm'se mich! "Burn, Baby, burn!", fordert daher das Schauspiel Hannover – da geht's um Untergang und Erneuerung, Feuergöttinnen und Nero, den größten Brandstifter aller Zeiten. Heißt es. 

Ganz ähnlich bei Axel Springer, dem Wetter- und Werteverräter. Sie erinnern sich? "Bild hat mitgeschossen": große Koalition, Notstandsgesetze, alte Nazis und neue Linke. Heute geht's umgekehrt: alte Linke und neue Nazis – und mittendrin Axel Springer und Peter Thiel, wie sie gemeinsam auf Palantir reiten. "Gotham" wird auch in Hessen, Bayern, NRW und Baden-Württemberg zugeritten: Thiels MAGA-Milch.

Peter Thiel ist der wichtigste rechte Strippenzieher der rechtsradikalen Trump-Regierung, Milliardär und Sponsor halb- und ganzfaschistischen Geisteslebens: Sowas verdient den Axel-Springer-Award 2026? Hitlers Erben sind hocherfreut.

Nu ja ja, nu nee nee, tät' meine Omi Glimbzsch jetzt sagen und fragen: "Hat Bild wieder mitgeschossen?" Immer. Und ich frag' zurück: Welche Werte und Signale möchte ein einflussreiches Medienhaus mit einer solchen Ehrung zeigen – in einer Zeit, in der so manche liberale Demokratie den Bach runtergeht? Genau die: Wir sind rechtzeitig auf der richtigen Seite, rechts, wo das Geld wohnt, wo die Extremisten zu Hause sind, die Feinde freier Verfassungen, die Reaktionären. Ja, Herr Döpfner, auch die Antisemiten und Gegner des freien Wortes, die Gegner von Demokratie und Menschenrechten.

"Ach, unser armes Städtchen – Gott behüte – brennt! / Und ihr steht und schaut umher mit verschränkten Händ'. / Wenn euch das Schtetl teuer ist: Holt die Eimer löscht das Feuer!"
(frei nach Mordechaj Gebirtig)


Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator beim Bürgerprojekt Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt's hier zum Nachgucken.

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