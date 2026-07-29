Postmigrantische Esskulturen: Comics auf der Speisekarte

Rund um den Ostendplatz und ein bisschen weiter in Gablenberg in Stuttgart-Ost ist Essen aus der ganzen Welt zu Hause. Maultaschen aus dem Maultaschenhäusle, Vietnamesisch im Vietal Kitchen, Indisch im Athidhi, Sushi im Keisari, Italienisches gleich mehrfach, Döner & Co. sowieso. Kein Wunder also, dass sich die Merz Akademie, Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien, im nahen Kulturpark Berg gerne mal damit beschäftigt. Gerade ist dort die erste "International Summer School Comics" zu Ende gegangen. Eine Woche lang haben sich Studierende aus ganz Europa mit postmigrantischen Esskulturen beschäftigt, in Vorlesungen genauso wie in aktiver Recherche in der Stadt. Den Abschluss bildete eine Ausstellung in der Peña Real Madrid, einem der ältesten Fanclubs von Real außerhalb Spaniens an der Immenhofer Straße.

Nicole Atkociunas ist 23, kommt aus Litauen und studiert an der Vilnius Academy of Arts. Im Semester im Frühjahr waren dort Comics Thema. Als sie die Ausschreibung für die Summer School an der Merz Akademie entdeckte, mussten sie und einige ihrer Mitstudierenden nicht zweimal überlegen, zumal das Erasmus-Programm bei der Finanzierung half. Als Recherche-Ort hatte sie sich den Japan Shop Izumi in der Liststraße im Stuttgarter Süden ausgesucht. Der Besitzer zeigte sich aber wenig gesprächig, Englisch als einzig mögliche Sprache zur Verständigung machte es nicht einfacher. Die meisten Kunden schätzen den ruhigen, eher schweigsamen Ort übrigens sehr, was auch in Google-Kommentaren nachzulesen ist.

Erste Hochschule mit Comic-Professur

Zu den Kundinnen gehört auch Barbara Margarethe Eggert. Die Rektorin der Merz Akademie wohnt selbst dort in der Nähe, liebt den Laden und hat ihn deswegen gleich auf die Liste der Recherchemöglichkeiten der Summer School gesetzt. Eggert ist gebürtige Freiburgerin, Kunsthistorikerin und eine der bekanntesten Comicforscher:innen im deutschsprachigen Raum. Dank ihr ist die Merz Akademie inzwischen die erste Hochschule in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer Comic-Professur, der "Leibinger Professur für Comics und Comicforschung". Erste Lehrstuhlinhaberin ist Barbara Yelin, die Summer School war sozusagen ihr erster "Unterricht" hier.