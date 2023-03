Comics über Flucht und Migration nach Europa: "Gott sind wir ziemlich egal"

Dass das tatsächlich schlüssig und packend gelingen konnte, liegt auch an Marchettis zeichnendem Partner Cyrille Pomès. Der zeigte sein Können, zeitgenössische Stoffe umzusetzen, schon eindrucksvoll in dem dokumentarischen Comic "Der arabische Frühling" (2013 auf deutsch bei Carlsen erschienen), in dem er ein Szenario von Jean-Pierre Filius umsetzte. In "9.603 Kilometer" zeigt Pomès sich mit seinem semirealistischen Zeichenstil nun erneut als Virtuose visueller Dynamik, unterschiedlichster Perspektiven und stimmungsvoller Farbgebung, und manchmal sind Bildaufbau und Erzählweise so dramatisch, dass man sich fast in einem Action-Comic wähnt. Doch leichte Unterhaltung wird es nie, dafür ist die Handlung zu bedrückend realistisch. Als die beiden Cousins in einer Szene am Strand von Calais stehen, Shafi in Hoffnungen auf ein bald besseres Leben und vielleicht die Hilfe Gottes schwelgt, sagt Adil schon desillusioniert: "Gott sind wir ziemlich egal, seit wir gegangen sind." Und nachdem ein Feuer ihr weniges Hab und Gut vernichtet hat, ist auch Shafi verzweifelt und klagt: "Die ganze Welt scheißt auf uns."

Marchetti arbeitet momentan an einem Thriller, der sich ebenfalls mit Migration nach Europa beschäftigen und 2024 in die Kinos kommen soll. Es wird sein Spielfilmdebüt, nachdem er schon seit 15 Jahren Dokumentationen macht, und das scheint fast symptomatisch: Erstaunlich selten gelangen Schicksale der in den letzten Jahrzehnten nach Europa Flüchtenden in den Fokus fiktionaler Drehbücher. Im Comic-Bereich findet sich da schon deutlich mehr.

"Willkommen in der Vierten Welt"

Eines der absoluten Ausnahmewerke ist dabei nach wie vor der bereits 2011 in Finnland und 2014 in Deutschland erschienene Band "Unsichtbare Hände" von Ville Tietäväinen. Der finnische Graphikdesigner und Illustrator erzählt darin die Odyssee des arbeitslosen Schneiders und Familienvaters Rashid aus Marokko, der wie viele seiner Landsleute davon träumt, in Europa Geld für ein besseres Leben zu verdienen. Mit Hilfe von Schleppern versucht er, in einem überfüllten Schlauchboot über die Straße von Gibraltar Spanien zu erreichen, überlebt trotz Havarie und erreicht sein Ziel: die Treibhäuser des andalusischen Almeria, in denen die "papierlosen" Illegalen als Billigstarbeitskräfte gefragt sind. Ohne sie könnten hier nicht Obst und Gemüse zu so günstigen Preisen für die Supermärkte Europas produziert werden.

Rashids Träume bekommen früh einen Dämpfer. "Willkommen in der vierten Welt", sagt ein Polizist den Neuankömmlingen, denn die Arbeits- und Lebensbedingungen spotten jeder Beschreibung: Die Illegalen hausen in improvisierten Slums und arbeiten für Dumping-Löhne ungeschützt unter extrem gesundheitsschädlichen Bedingungen – gewaltige Mengen Pestizide garantieren neben den geringen Arbeitskosten, dass aus dieser Region auch im Winter riesige Mengen von Paprika, Tomaten oder Gurken exportiert werden können. Viele der Arbeiter werden durch die Gifte krank, zerbrechen körperlich und seelisch.

Fünf Jahre arbeitete Tietäväinen an dem rund 200-seitigen Epos, zusammen mit dem finnischen Sozialanthropologen und Islam-Experten Marko Juntunen sowohl in marokkanischen Armenvierteln als auch in spanischen Plantagen. Ein Schock sei für beide die Beobachtung gewesen, wie die lokale Polizei, Grenzpatrouillen, Menschenhändler und Arbeitgeber in enger Zusammenarbeit von der Billiglohnindustrie profitieren. Lakonisch und präzise schildert Tietäväinen diese Mechanismen der Erniedrigung und Ausbeutung. Wie er eine Fülle von Informationen in die Geschichte packt, ohne sie zu überladen oder ihren Fluss zu hemmen, ist bemerkenswert. Dazu gelingen ihm stets überzeugende Charakterzeichnungen, vor allem vom Protagonisten Rashid, der trotz zunehmenden körperlichen Verfalls seine Hoffnung auf ein besseres Leben nicht aufgeben will.

Woher kommen diese Hoffnungen? Auch das beleuchtet der Comic. Wenn der naive Rashid noch vor seiner illegalen Reise nach Europa darüber sinniert, dass die Schneider im Marokko ebenso wie viele Bauern ihre Existenzgrundlage verlieren werden, denn "alles, was aus Europa kommt, ist billiger", wird ein wichtiger Zusammenhang deutlich: "Ein Aspekt, den ich in ’Unsichtbare Hände’ aufzeige, ist, welche verheerende Wirkung die EU-Wirtschaftspolitik auf die afrikanischen Länder hat und wie sie die Menschen zum Auswandern zwingt", sagt Tietäväinen. Geregelt ist diese Politik im Wirtschaftspartnerschaftsabkommen EPA (Kontext berichtete).