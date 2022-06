Karikaturen-Workshop mit Gerhard Seyfried: Robo-Reporter und Gurkenprojekte

Seyfried hat in der Vergangenheit immer wieder Workshops geleitet, 2018 auch mit Kontext-Beteiligung, und so stand im vergangenen Jahr, als die Planungen für das nachgeholte Kontext-Jubiläum allmählich Fahrt aufnahmen, irgendwann auch die Idee im Raum, so etwas im Rahmen des Fests zu machen, begleitend zur geplanten Ausstellung mit Kontext-Comics und Karikaturen. Für die Finanzierung konnte die Wiedeking-Stiftung gewonnen werden, und Seyfried sagte ohne Zögern zu – ehe gesundheitliche Probleme seine Teilnahme wieder fraglich machten. Doch am Ende ging es ihm zum Glück wieder so gut, dass er die Bahnfahrt von Berlin nach Stuttgart auf sich nahm.

Hilfreich: Übung im konzeptuellen Arbeiten

Was auch erst gefunden werden musste: ein Kooperationspartner. Weil der Workshop auf nur zwei Tage angelegt war, aber am Ende schon vorzeigbare Ergebnisse stehen sollten, war die Idee, dass die Teilnehmenden keine zeichnerischen Anfänger sein, sondern schon gewisse Fähigkeiten mitbringen sollten, etwa durch ein Studium in diese Richtung. Dass die Hochschule für Kommunikation und Gestaltung (HfK+G) letztlich das Rennen machte, lag nicht zuletzt daran, dass es hier einen eigenen Bachelor-Studiengang für Illustration gibt, den einzigen im süddeutschen Raum. Und dass der HfK+G-Professor Davor Bakara – als Mitinitiator des Gratis-Comics-Projekts "Moga Mobo" selbst ein Stuttgarter Comic-Veteran – für die Idee schnell Feuer und Flamme war, seine Studierenden mit einer Comiclegende in Kontakt zu bringen. Während des Workshops zeigte sich schnell, dass die Studierenden schon Übung darin hatten, konzeptuell zu arbeiten, Themen schnell umzusetzen.