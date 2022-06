Das Wettern der Woche: Schräge Ukrainer

Das Wettern der Woche Auf die Fahne geschissen

Vive la France!, ruft der Franzose, wenn's ihm beschissen geht. Klar, Revolution oder so will er nicht nochmal machen – Égalité hin oder her, es reicht ihm mit der Republik. Aber am 24. April darf er mal wieder das Zünglein an der Waage sein: Soll er…